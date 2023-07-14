Медведев за полтора часа размазал надежду мирового тенниса. Россиянина травили весь матч

Полуфинальная встреча Даниила Медведева и Карлоса Алькараса в текущем розыгрыше Уимблдона обещает стать одним из самых ярких событий всего турнира. Лёгкой прогулкой для российского теннисиста этот матч точно не будет: фаворитом игры считается скорее его противник.

С тех пор как спортсмены в последний раз встречались на британском газоне, Алькарас превратился из многообещающего таланта в первую ракетку мира. Два года назад же Медведев на удивление просто расправился с испанцем на Уимблдоне, буквально размазав соперника в трёх сетах.

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Трибуны бойкотировали россиянина весь матч.

Схватка с вундеркиндом

В 2021 году Медведев ехал на Уимблдон уже в ранге состоявшейся звезды. Россиянин занимал в рейтинге ATP второе место, а за спиной у него был первый финал «Большого шлема»: в начале года он совершил прорыв на Australian Open.

Алькарас же, напротив, тогда только начинал свой путь на взрослом уровне. 18-летний испанец дебютировал на чемпионатах Австралии и Франции, не задержавшись надолго ни на одном турнире, но эксперты уже выписывали теннисисту щедрые авансы. Карлоса называли наследником Надаля и считали будущей звездой мирового тенниса — как оказалось позже, не напрасно.

Испанец, собственно, мог покинуть Уимблдон уже после первого круга. В соперники Алькарасу достался лаки-лузер Ясутака Утияма, ожидания от которого на турнире были невелики, однако японец здорово напряг молодого оппонента. Матч затянулся почти на четыре с половиной часа, но у Карлоса всё же хватило сил, чтобы забрать пятый сет. Медведев же на старте турнира встречался с Ян-Леннардом Штруффом: россиянину хватило четырёх сетов, чтобы отправить немца домой.

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Разгром за полтора часа

Оказать сколько-нибудь заметное сопротивление россиянину Алькарас смог только в первом сете. При счёте 5:3 в пользу Медведева испанцу удалось сделать свой первый брейк в игре, на что трибуны ответили восторгом и аплодисментами. Перевернуть ход партии Карлосу не удалось: следующий гейм на брейке взял уже наш теннисист (6:4).

Показательно, что на успехи Даниила гости Уимблдона в то же время реагировали предельно холодно, а после первого сета и вовсе начали недовольно гудеть. Некоторые фанаты откровенно травили россиянина во время матча, громко радуясь каждой его ошибке и отвлекая игрока на подачах. Но Медведева, похоже, это обстоятельство только подстёгивало. После окончания партии теннисист даже позволил себе провокационный жест: игрок с ехидным лицом прислонил руку к уху, как бы прислушиваясь.

Уже во втором сете стало ясно, что оставшаяся часть матча пройдёт под диктовку более опытного игрока. Медведев уложил соперника на лопатки, сделав три брейка: Алькарас избежал «баранки» только чудом (6:1). Третий сет оказался по сути формальностью: россиянин без проблем дожал деморализованного испанца (6:2). Встреча Даниила с Карлосом в итоге уложилась всего в 94 минуты.

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На послематчевой пресс-конференции Медведева почти не спрашивали о прошедшей игре — с ней по большей части всё было ясно, — но поинтересовались его отношением к болельщикам. Даниил ответил максимально сдержанно:

— Мне понравилось взаимодействие с фанатами. Мне кажется, англичане на Уимблдоне — самые прагматичные болельщики, потому что у них нет фаворитов, кроме Федерера, Надаля и Джоковича, — говорил теннисист.

Настоящие сложности в том сезоне начались для Медведева в третьем раунде. Россиянин в тяжелейшем четырёхчасовом противостоянии одолел Марина Чилича, совершив камбэк с 0:2 по сетам, после чего в пяти сетах уступил Хуберту Хуркачу. До недавнего времени этот результат был лучшим в карьере Даниила: дальше четвёртого раунда спортсмен впервые прошёл лишь в этом году.