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Медведев за полтора часа размазал надежду мирового тенниса. Россиянина травили весь матч

Российский теннисист не заметил сопротивления Алькараса на Уимблдоне.
Медведев за полтора часа размазал надежду мирового тенниса. Россиянина травили весь матч
14 июля 2023 10:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Getty Images

Полуфинальная встреча Даниила Медведева и Карлоса Алькараса в текущем розыгрыше Уимблдона обещает стать одним из самых ярких событий всего турнира. Лёгкой прогулкой для российского теннисиста этот матч точно не будет: фаворитом игры считается скорее его противник.

С тех пор как спортсмены в последний раз встречались на британском газоне, Алькарас превратился из многообещающего таланта в первую ракетку мира. Два года назад же Медведев на удивление просто расправился с испанцем на Уимблдоне, буквально размазав соперника в трёх сетах.

Getty Images

Трибуны бойкотировали россиянина весь матч.

Схватка с вундеркиндом

В 2021 году Медведев ехал на Уимблдон уже в ранге состоявшейся звезды. Россиянин занимал в рейтинге ATP второе место, а за спиной у него был первый финал «Большого шлема»: в начале года он совершил прорыв на Australian Open.

Алькарас же, напротив, тогда только начинал свой путь на взрослом уровне. 18-летний испанец дебютировал на чемпионатах Австралии и Франции, не задержавшись надолго ни на одном турнире, но эксперты уже выписывали теннисисту щедрые авансы. Карлоса называли наследником Надаля и считали будущей звездой мирового тенниса как оказалось позже, не напрасно.

Испанец, собственно, мог покинуть Уимблдон уже после первого круга. В соперники Алькарасу достался лаки-лузер Ясутака Утияма, ожидания от которого на турнире были невелики, однако японец здорово напряг молодого оппонента. Матч затянулся почти на четыре с половиной часа, но у Карлоса всё же хватило сил, чтобы забрать пятый сет. Медведев же на старте турнира встречался с Ян-Леннардом Штруффом: россиянину хватило четырёх сетов, чтобы отправить немца домой.

Getty Images

Разгром за полтора часа

Оказать сколько-нибудь заметное сопротивление россиянину Алькарас смог только в первом сете. При счёте 5:3 в пользу Медведева испанцу удалось сделать свой первый брейк в игре, на что трибуны ответили восторгом и аплодисментами. Перевернуть ход партии Карлосу не удалось: следующий гейм на брейке взял уже наш теннисист (6:4).

Показательно, что на успехи Даниила гости Уимблдона в то же время реагировали предельно холодно, а после первого сета и вовсе начали недовольно гудеть. Некоторые фанаты откровенно травили россиянина во время матча, громко радуясь каждой его ошибке и отвлекая игрока на подачах. Но Медведева, похоже, это обстоятельство только подстёгивало. После окончания партии теннисист даже позволил себе провокационный жест: игрок с ехидным лицом прислонил руку к уху, как бы прислушиваясь.

Уже во втором сете стало ясно, что оставшаяся часть матча пройдёт под диктовку более опытного игрока. Медведев уложил соперника на лопатки, сделав три брейка: Алькарас избежал «баранки» только чудом (6:1). Третий сет оказался по сути формальностью: россиянин без проблем дожал деморализованного испанца (6:2). Встреча Даниила с Карлосом в итоге уложилась всего в 94 минуты.

Getty Images

На послематчевой пресс-конференции Медведева почти не спрашивали о прошедшей игре с ней по большей части всё было ясно, но поинтересовались его отношением к болельщикам. Даниил ответил максимально сдержанно:

Мне понравилось взаимодействие с фанатами. Мне кажется, англичане на Уимблдоне самые прагматичные болельщики, потому что у них нет фаворитов, кроме Федерера, Надаля и Джоковича, — говорил теннисист.

Настоящие сложности в том сезоне начались для Медведева в третьем раунде. Россиянин в тяжелейшем четырёхчасовом противостоянии одолел Марина Чилича, совершив камбэк с 0:2 по сетам, после чего в пяти сетах уступил Хуберту Хуркачу. До недавнего времени этот результат был лучшим в карьере Даниила: дальше четвёртого раунда спортсмен впервые прошёл лишь в этом году.

источник: «Советский спорт»
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