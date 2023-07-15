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Алексей Селиваненко: Медведев играл хорошо, но Алькарас показал запредельный уровень

Вице-президент федерации тенниса России назвал фаворита финальной встречи Уимблдона 2023 года.
Алексей Селиваненко: Медведев играл хорошо, но Алькарас показал запредельный уровень
15 июля 2023 08:00
автор: Никита Плохих
автор фото: Getty Images

Первая ракетка России Даниил Медведев уступил в полуфинальной встрече одного из престижнейших турниров планеты Уимблдона. Наш теннисист не сумел справиться с первым номером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом 6:3, 6:3, 6:3. В эксклюзивному интервью «Советскому спорту» вице-президент федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил игру отечественного теннисиста в полуфинальном матче, назвал причину его поражения, и выбрал своего фаворита в финале Уимблдона.

- Медведев в упорной борьбе уступил Алькарасу. Изначально мало кто ставил на россиянина, ожидаемо ли для вас было это поражение? В чем видите его главную причину?

Getty Images

Ну, вы знаете, кто-то ожидал, кто-то нет. Каждая игра - отдельно взятая история. В принципе, Карлос сегодня сыграл очень мощно, действовал на очень высоких, запредельных скоростях. Провел хорошую игру. Даня также продемонстрировал очень высокий уровень тенниса. Наверное, один из лучших матчей на этом Уимблдоне.

- Был момент, когда Даня мог переломить ход встречи в свою пользу?

- Зацепиться может любой теннисист. В игре был отрезок, когда Карлос потерял концентрацию в середине третьего сета. Было видно, что внимание у него несколько подсело в середине третьего сета, но, опять-таки, дальше на каждой следующей подаче Даниила он играл, как и в первых двух сетах. Сумел вернуться в игру. Показывал невероятную скорость. Огромная интенсивность, абсолютно любому сопернику было бы очень тяжело составить конкуренцию ему в этой встрече. Он был в оптимальных кондициях.

Getty Images

- Можно ли назвать Алькараса самым сложным и неудобным соперником для Медведева, как минимум в последнее время?

- Тут скорее дело в теории. Кто легкий, кто сложный. В принципе, он первая ракетка мира, один из самых сложных соперников, естественно. Но я не сторонник теории о том, что игра делится на легких и сложных оппонентов. В каждой встрече все начинается по новой. Один матч можно выиграть, другой проиграть. Это спорт как-никак. Удобных и неудобных тут нет.

- Как оцените итоги Уимблдона для Даниила? Насколько он реализовал себя, мог ли пройти дальше?

- Каждый должен сам для себя подводить эти итоги. Я имею ввиду, каждый теннисист со своим тренерским штабом должен определять, удался для него турнир или нет. Даниил сегодня проиграл Карлосу, да. Но я бы не сказал, что для него сложилось что-то неудачно. Просто Алькарас был слишком хорош. А так мне игра Медведева очень даже понравилась. Результат должен он оценивать, каждый сам должен оценивать себя.

Getty Images

- Теперь в мужской сетке остался лишь один финальный матч Джокович - Алькараса. Кого может назвать фаворитом встречи?

- Я думаю, что в финале нас ждет очень интересная и захватывающая игра, это безусловно. И если Карлос продолжит в финале играть на такой же скорости, то у него есть все шансы. Но я бы не хотел загадывать наперед, просто хочу посмотреть увлекательный теннис, где будут играть два лучших на сегодняшний день игрока планеты. И Новак, и Карлос сыграли на самом топовом уровне. Они играют по-разному, в разных манерах. Уверен, что миллионам болельщиков будет любопытно посмотреть этот финал.

источник: «Советский спорт»
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