Поляки не пустят россиян на свой турнир. Без этого заявления о нём никто бы не узнал

Совсем недавно завершился главный старт лета в теннисе. Турнир серии «Большого шлема» в Уимблдоне прошел на ура. Россияне проявили себя во всей красе. Даниил Медведев дошел до полуфинала, а 16-летняя Мирра Андреева сотворила настоящую сенсацию в женской сетке. Многие даже и забыли о том, что всего год назад наших теннисистам перекрыли дорогу в Британию. Тогда действия организаторов турнира осудило все мировое сообщество, в том числе ATP и WTA. В этом году в схожую ситуацию могут попасть поляки.

Организаторы теннисного турнира серии «Челленджер» в деревне Козерки решили, что событие как-то очень скромно обсуждается. Уверены, что вы даже и не слышали о данном соревновании. Перед поляками встал вопрос, как же раскрутить их скромный старт. Решение пришло почти сразу, конечно же, можно сыграть на теме русофобии, которая культивируется в стране в последние годы.

Источник фото: Kozerki Open

Организаторы поставили ультиматум российским и белорусским спортсменам, даже не подавать заявки на участие в соревнованиях. «Учитывая ситуацию на Украине, просим игроков, представляющих Россию и Белоруссию, не подавать заявки на турнир. Игроки, представляющие Россию и Белоруссию, не будут допущены на турнир», — говорится в заявлении.

Заявление Козерок было настолько неожиданным, что даже министерство спорта и туризма страны решило обезопасить себя. И буквально через несколько часов выпустило заявление, что не имеет правовых инструментов по влиянию на допуск россиян и белорусов на турниры в стране.

Источник фото: Kozerki Open

Теперь поляки, которые хотели поднять шум могут нарваться на серьезные санкции со стороны международных федераций. ATP и WTA пока не стали делать резких заявлений, лишь рекомендовав организаторам еще немного подумать об условиях допуска теннисистам из России и Беларуси. Однако мировые теннисные фигуры, в том числе российские резко и по делу осудили польских выскочек.

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев допустил, что действия организаторов турнира в Козерках вызовут самый настоящий скандал. «Это политика, надо внимания не обращать нам на нее, а играть и делать свое дело. Если виза есть — надо ехать. Не пустят — будет скандал», — сказал Тарпищев.

Источник фото: РИА Новости

Заслуженный тренер России Виктор Янчук в свою очередь был более резок в высказываниях. «Те же англичане в прошлом году сделали также, однако в этом году они исправили свою ошибку. На это повлияло мировое теннисное сообщество. ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков из‑за недопуска наших спортсменов, тем самым очень серьезно их наказав, и уже в этом году россиян пустили на соревнования. То, что делают поляки, — грязная, вызывающая и дискриминационная позиция. Это политические мотивы и никакие другие. Прямое вмешательство в спорт», — отметил Янчук.

Судя по всему, польские теннисные чиновники нажили себе сильную головную боль на ближайшие месяц. Желание привлечь внимание подобным способом постепенно превращается в главный скандал в мировом теннисе за 2023 год. Скромные Козерки уже получили массу хейта в свою сторону. Это доказывает, что любая дискриминация достойна лишь осуждения.