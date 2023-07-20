Зверь внутри. Теннисиста из топ-20 рейтинга ATP обвиняют в избиении бывшей девушки

Бывают ситуации, которые всех удивляют. Появляется в прессе новость о том, как медийная персона, топ-спортсмен поднял руку на девушку, и это вызывает просто тонны обсуждений в социальных сетях. А бывают ситуации, к которым уже относятся как к данности. И, к сожалению, история вокруг очередного скандала с Александром Зверевым именно такова. Нет, не стоит считать, что Зверев — злодей. Просто в личных отношениях, судя по всему, немец с русскими корнями не может контролировать свои эмоции, что и приводит к таким серьёзным последствиям.

Эпизод второй, свежий

Новая история любви Зверева началась в 2019 году, когда он познакомился с немецкой моделью Брендой Патеа. Осенью пара начала встречаться, а в начале 2021 года теннисист стал отцом. Однако о семейной идиллии, судя по всему, не шло никакой речи — пара распалась ещё до рождения дочери, а Бренда забрала ребёнка к себе.

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Девушка в соцсетях бросила в адрес Зверева пару нелицеприятных высказываний, заявив, что он ушёл от неё на пятом месяце беременности. Модель не захотела делить опеку над ребёнком и даже не стала требовать алименты. Однако на этом, казалось, история завершилась.

Но не тут-то было. Накануне стало известно, что прокуратура Берлина подала прошение о вынесении судебного приказа о наложении штрафа на Зверева. Как выяснилось, девушка обвиняет теннисиста в нанесении побоев. Стороны никак не комментируют ситуацию. И везёт Звереву, что он находится не в США — здесь он отделается подмоченной в очередной раз репутацией и штрафом. Правда, выложить придётся круглую сумму — речь идёт о 51 миллионе рублей в пересчёте на российскую валюту.

Эпизод первый, странный

А почему репутация Зверева подмочена уже не в первый раз? Всё дело в том, что Александра уже обвиняли в подобном. Тогда Звереву были предъявлены обвинения в избиении другой бывшей девушки — Ольги Шарыповой. В 2019 году (незадолго до начала отношений Зверева и Патеа) Ольга сообщала, что бывший парень избивал её, душил подушкой и угрожал расправой. В качестве доказательств она даже опубликовала фотографии синяков.

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Правда, та история оказалась достаточно странной. Зверев все обвинения отрицал, завязалось крупное расследование. По его итогам Зверева оправдали, а Ольге посоветовали впредь не делать каких-либо громких заявлений.

Тогда Зверев отделался лёгким испугом — несколько фанатов требовали отстранить его от всех соревнований, однако дело быстро забылось. И на фоне событий новых возникает вопрос: а действительно ли странно выглядела первая ситуация? Или одна из сторон просто пошла на попятную, получив от этого небольшую финансовую выгоду?

Что дальше?

Даже если Зверев и будет признан виновным в этой ситуации, не стоит ждать каких-то громких отстранений. Теннисист выплатит штраф, получит небольшую порцию хейта в соцсетях и продолжит играть. Если, конечно, ATP не решит устроить показательную порку, правда, пока к этому никаких предпосылок нет.

Что до личной жизни, то сейчас Зверев встречается с немкой Софией Томалла. Пока у пары всё хорошо. И хочется верить, что так и будет, потому что третьего такого случая карьера 19-й ракетки мира точно не выдержит.