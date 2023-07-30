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Две баранки для французской киевлянки. Алина Корнеева уничтожила соперницу по финалу!

Юная звёздочка российского тенниса стремительно рвётся в элиту взрослых соревнований.
Две баранки для французской киевлянки. Алина Корнеева уничтожила соперницу по финалу!
30 июля 2023 17:18
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Шестнадцатилетняя Алина Корнеева в этом году приятно удивляет российских поклонников тенниса. Дочь волейболиста Александра Корнеева — призёра мужского волейбольного турнира Олимпийских игр в Пекине — выиграла в нынешнем сезоне два юниорских турнира Большого Шлема — Australian Open и «Ролан Гаррос». При этом теннисистка, которую восторженные поклонники уже успели окрестить мини-Шараповой, начинает делать первые успехи и на взрослом уровне. В марте она победила на турнире ITF в южноафриканской Претории, одолев в финале экс-первую ракетку мира в парном разряде — опытнейшую венгерку Тимю Бабош. После триумфа в Париже перед Корнеевой неминуемо должен был встать вопрос — стоит ли гнаться за календарным Большим шлемом по юниоркам или стоит пойти по стопам Мирры Андреевой и ускорить свой переход во взрослые соревнования? В итоге жизнь сама всё расставила на свои места — Алина заявилась на юниорский Уимблдон, но не устояла в полуфинальном поединке с чешкой Николой Бартунковой. Факт, безусловно, не самый радостный, но, судя по всему, он, что называется, развязал Корнеевой руки. И уже через полмесяца к ней пришла пока самая главная для неё победа за пределами соревнований для теннисисток её уровня.

Источник фото: ITF

УГОСТИЛА БАРАНКАМИ

Пробившись в основную сетку турнира ITF в Португалии через квалификацию, Корнеева уверенно двигалась к финалу. Проблемы ей смогла создать только вторая сеяная — британка Хэрриэт Дарт, закончившая прошлый сезон в первой сотне рейтинга WTA. Но дожав опытную соперницу на тай-брейке, Алина обрела уверенность и дальнейшие свои поединки заканчивала в двух партиях. И вот он — главный финал, первый для Корнеевой на турнирах с призовым фондом в сто тысяч долларов. Её соперницей по решающему матчу стала француженка с необычной биографией. Кароль Монне родилась в пригороде Киева, откуда её родители переехали во Францию, когда их дочери было два года. Монне на пять лет старше Корнеевой и уже успела дебютировать в основной сетке взрослого турнира Большого шлема. Но в матче против Алины у неё не было никаких шансов. Француженка в этом финале так и не смогла взять ни одного гейма. Выражаясь теннисным языком, Корнеева навесила сопернице две баранки. И уже меньше, чем через час принимала поздравления и главный трофей.

Источник фото: ITF

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Если Алина будет прогрессировать такими темпами, то уже в самое ближайшее время она сможет напрямую попадать не только на самые престижные турниры ITF, но и доберётся до основной сетки соревнований самого высокого ранга. Пример ровесницы и соотечественницы у неё перед глазами — Мирра Андреева на этой неделе дебютировала в ранге сеяной на турнире WTA в Лозанне и успела наделать там немало шума, отдав в стартовом матче лишь два гейма украинке Даяне Ястремской. Очередь за Корнеевой — и учитывая её последние успехи, переход на качественно другой уровень для неё не должен стать слишком серьёзным испытанием.

источник: «Советский спорт»
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