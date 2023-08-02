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Касаткина уступила украинской теннисистке на турнире в США. Не помогла даже ругань с тренером

Дарья проиграла восьмую встречу подряд Элине Свитолиной.
Касаткина уступила украинской теннисистке на турнире в США. Не помогла даже ругань с тренером
02 августа 2023 22:55
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Для Дарьи Касаткиной каждая встреча с Элиной Свитолиной превращается в некое преодоление себя. Статистика личных встреч россиянки с украинкой совсем безрадостная. Все семь встреч до очного противостояния на турнире WTA 500 в Вашингтоне Дарья проиграла, причем последние пять матчей Касаткина уступила в двух сетах. Мало того, 80 процентов поединков российская теннисистка уступила сопернице как раз на харде. Именно на этом покрытии и проходит турнир в США.

Нынче первых ракеток России и Украины жребий по сетке свёл уже в 1/8 финала. При условии, что Касаткина помимо подготовки к USOpen, еще и ведёт борьбу за попадание в итоговую восьмёрку мирового рейтинга по итогам сезона, пересечение на ранней стадии турнира с самой неудобной соперницей было смерти подобно.

Элина Свитолина же продолжает успешно играть в туре после рождения ребёнка. Украинка уже выиграла титул во французском Страсбурге, вышла в четвертьфинал «Ролан Гарроса», добралась до полуфинала на Уимблдоне, поднявшись в топ-30.

Getty Images

Первый сет моментально выявил определённую неуверенность в себе у россиянки. Пару первых розыгрышей прошли тихо и мирно, а уже в третьем гейме Свитолина сделала брейк на подаче Дарьи. Да и, в целом, Элина была быстрее, хитрее и острее нашей спортсменки. А в те моменты, когда, казалось бы,одесситка отдавала свою подачу, Даша начинала резко сдавать, вплоть до того, что не могла отбить достаточно простые мячи. Не добавляло уверенности Касаткиной и то, что в каждом гейме на своей подаче она допускала по паре двойных ошибок, сопровождая неудачи громкими раздражительными речами в адрес своего тренера. Чуть более получаса продлилось избиение, а в итоге унылые 2:6.

Все проблемы Дарьи Касаткиной заключались в игре на задней линии. Почему-то россиянка не очень любит игру у сетки, предпочитая длительные розыгрыши в расчёте на ошибки соперницы. Элина, особенно на таком быстром покрытии, крайне хорошо видит корт, особенно если он настолько открыт для её действий. Свитолина очень спокойно разводила Дашу по углам, варьируя и усиливая скорость полёта мяча так, как ей этого хочется. Украинка выглядела, как шахматный гроссмейстер, который действует на несколько шагов вперёд и продумывает заранее каждое действие.

Второй сет для 11-й ракетки мира начался ещё хуже, чем первый. Соперница сделала два брейка, взяве щё и две своих подачи, чем в итоге окончательно надломила и без того не лучшее моральное состояние россиянки.В итоге, Касаткина перестала сопротивляться и вместе со вторым сетом безропотно отдала и весь матч. 2:6, 2:6.

источник: «Советский спорт»
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Первая ракетка России обыграла в первом круге турнира в Вашингтоне Элизу Мертенс и встретится с Элиной Свитолиной, у которой не выиграла ни одного матча в карьере.
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