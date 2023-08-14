Организаторы лишили Самсонову шансов на титул. Людмилу провожали с корта аплодисментами

Странные эксперименты организаторов женского турнира в Монреале, которые они устраивали над календарём и здоровьем участниц, достигли своего апогея в заключительный день. Людмила Самсонова после фантастической победы над Еленой Рыбакиной получила всего два часа на отдых перед выходом на корт в матче за главный приз. Устроители соревнований не видели в этом ничего странного или необычного, не смущало их и то, что российская теннисистка оказалась в подобной ситуации уже во второй раз.

Её соперницей по игре за трофей стала Джессика Пегула — четвёртый номер посева в Монреале. У американки было существенно больше времени на то, чтобы восстановить силы. Да и статистика личных встреч говорила в пользу представительницы США. По этому показателю Пегула была впереди, пусть и с минимальным перевесом.

Самсонова же в короткой паузе между матчами призналась, что ей очень тяжело, но при этом она хочет насладиться моментом настолько, насколько это будет возможно. Всё остальное должна была показать игра.

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Невезение и усталость

С самого начала встречи стало видно, насколько тяжело Людмиле даётся второй матч за столь короткий промежуток времени. Но первый брейк Пегулы в этой игре можно было объяснить больше везением Джессики, чем усталостью Самсоновой. Два раза мяч после ударов американки приземлялся в самую линию. В дальнейшем Людмила делала всё правильно, пытаясь максимально укоротить розыгрыши и тем самым сэкономить немного сил. Но в целом ход стартовой партии очень напоминал развитие событий в первом сете матча против Рыбакиной. И даже итоговый счёт оказался тем же — 6:1 в пользу соперницы.

Без надежды на чудо

По окончании первой партии Самсонова воспользовалась правом на разрешённую регламентом паузу. Но этот короткий перерыв почти не помог — силы стремительно покидали Людмилу. В первом гейме на своём подаче российская теннисистка повела 40:0, но потом отдала пять розыгрышей подряд. В результате Пегула повела с брейком и во второй партии. Самсонова не сдавалась, но для того, чтобы она совершила второй камбэк за несколько часов, Джессика должна была уйти с корта.

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Аплодисменты для проигравшей

Уже в следующем гейме на приёме американка сделала ещё один брейк. И даже те зрители, которые то ли изначально поддерживали Людмилу, то ли прониклись её историей на этом турнире, окончательно всё поняли. Единственная интрига, которая оставалась в этом финале — удастся ли Самсоновой избежать «баранки» во втором сете. Но взять хотя бы один гейм у Людмилы не получилось.

6:1, 6:0 - Джессика Пегула выиграла, пожалуй, самый скучный финал в своей карьере. «Поблагодарить» за такое зрелище те, кто пришёл на этот матч, могут организаторов турнира, которые решали проблемы, которые поставила перед ними погода, за счёт Самсоновой. После завершения игры зрители тепло поприветствовали как победительницу, так и проигравшую, несмотря на то, что матч продлился меньше часа.

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Людмиле же за выступление в Канаде можно поставить твёрдую пятёрку с плюсом. Благодаря выходу в финал она впервые в карьере стала первой ракеткой России, опередив в рейтинге Дарью Касаткину. А то, что этот сказочный поход в итоге не закончился главным титулом в жизни Самсоновой — совершенно не её вина.