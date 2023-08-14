ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Организаторы лишили Самсонову шансов на титул. Людмилу провожали с корта аплодисментами

Российская теннисистка проиграла в финале турнира в Монреале, проведя два матча за несколько часов.
Организаторы лишили Самсонову шансов на титул. Людмилу провожали с корта аплодисментами
14 августа 2023 08:13
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Странные эксперименты организаторов женского турнира в Монреале, которые они устраивали над календарём и здоровьем участниц, достигли своего апогея в заключительный день. Людмила Самсонова после фантастической победы над Еленой Рыбакиной получила всего два часа на отдых перед выходом на корт в матче за главный приз. Устроители соревнований не видели в этом ничего странного или необычного, не смущало их и то, что российская теннисистка оказалась в подобной ситуации уже во второй раз.

Её соперницей по игре за трофей стала Джессика Пегула — четвёртый номер посева в Монреале. У американки было существенно больше времени на то, чтобы восстановить силы. Да и статистика личных встреч говорила в пользу представительницы США. По этому показателю Пегула была впереди, пусть и с минимальным перевесом.

Самсонова же в короткой паузе между матчами призналась, что ей очень тяжело, но при этом она хочет насладиться моментом настолько, насколько это будет возможно. Всё остальное должна была показать игра.

Getty Images

Невезение и усталость

С самого начала встречи стало видно, насколько тяжело Людмиле даётся второй матч за столь короткий промежуток времени. Но первый брейк Пегулы в этой игре можно было объяснить больше везением Джессики, чем усталостью Самсоновой. Два раза мяч после ударов американки приземлялся в самую линию. В дальнейшем Людмила делала всё правильно, пытаясь максимально укоротить розыгрыши и тем самым сэкономить немного сил. Но в целом ход стартовой партии очень напоминал развитие событий в первом сете матча против Рыбакиной. И даже итоговый счёт оказался тем же — 6:1 в пользу соперницы.

Без надежды на чудо

По окончании первой партии Самсонова воспользовалась правом на разрешённую регламентом паузу. Но этот короткий перерыв почти не помог — силы стремительно покидали Людмилу. В первом гейме на своём подаче российская теннисистка повела 40:0, но потом отдала пять розыгрышей подряд. В результате Пегула повела с брейком и во второй партии. Самсонова не сдавалась, но для того, чтобы она совершила второй камбэк за несколько часов, Джессика должна была уйти с корта.

Getty Images

Аплодисменты для проигравшей

Уже в следующем гейме на приёме американка сделала ещё один брейк. И даже те зрители, которые то ли изначально поддерживали Людмилу, то ли прониклись её историей на этом турнире, окончательно всё поняли. Единственная интрига, которая оставалась в этом финале — удастся ли Самсоновой избежать «баранки» во втором сете. Но взять хотя бы один гейм у Людмилы не получилось.

6:1, 6:0 - Джессика Пегула выиграла, пожалуй, самый скучный финал в своей карьере. «Поблагодарить» за такое зрелище те, кто пришёл на этот матч, могут организаторов турнира, которые решали проблемы, которые поставила перед ними погода, за счёт Самсоновой. После завершения игры зрители тепло поприветствовали как победительницу, так и проигравшую, несмотря на то, что матч продлился меньше часа.

Getty Images

Людмиле же за выступление в Канаде можно поставить твёрдую пятёрку с плюсом. Благодаря выходу в финал она впервые в карьере стала первой ракеткой России, опередив в рейтинге Дарью Касаткину. А то, что этот сказочный поход в итоге не закончился главным титулом в жизни Самсоновой — совершенно не её вина.

источник: «Советский спорт»
Русскую теннисистку затравили в Канаде. Но Люда пробилась в финал... на отдых — 2 часа
Русскую теннисистку затравили в Канаде. Но Люда пробилась в финал... на отдых — 2 часа
Организаторы во второй раз за турнир в Монреале заставляют Самсонову играть два матча подряд.
13.08.2023 22:51
Теннис
автор: Владимир Лазарев
В Монреале подставили россиянку Самсонову. Но Людмила утёрла организаторам нос
В Монреале подставили россиянку Самсонову. Но Людмила утёрла организаторам нос
Происки организаторов не помешали Людмиле Самсоновой выиграть 2 матча за полдня и выйти в полуфинал турнира в Монреале.
12.08.2023 09:30
Теннис
автор: Виталий Галущак
Медведев сам себя сломал по ходу матча. Россиянин в прямом смысле подарил австралийцу победу
Медведев сам себя сломал по ходу матча. Россиянин в прямом смысле подарил австралийцу победу
В четвертьфинале канадского турнира второй номер посева обидно проиграл Алексу де Минауру.
12.08.2023 07:14
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Не злите Медведева! Российский теннисист дожал соперника после спора с судьёй
Не злите Медведева! Российский теннисист дожал соперника после спора с судьёй
В матче третьего круга «Мастерса» в Торонто Даниил сломил сопротивление Лоренцо Музетти.
11.08.2023 08:30
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Российскую теннисистку жестоко избили бандиты с ножами. Кошмар творился на глазах семьи
Российскую теннисистку жестоко избили бандиты с ножами. Кошмар творился на глазах семьи
Преступники обобрали спортсменку до нитки.
10.08.2023 08:00
Теннис
автор: Сергей Колесников
«Я сама не в курсе зачем». Первой ракетке мира буквально заклеили рот
«Я сама не в курсе зачем». Первой ракетке мира буквально заклеили рот
Тренеры польской теннисистки Иги Свёнтек улучшают выносливость на корте.
08.08.2023 13:00
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Рукопожатий не нужно. Людмила Самсонова не оставила шансов украинке в Вашингтоне
Рукопожатий не нужно. Людмила Самсонова не оставила шансов украинке в Вашингтоне
Восьмая сеяная американского турнира в четвертьфинале боролась только сама с собой.
04.08.2023 23:59
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Касаткина уступила украинской теннисистке на турнире в США. Не помогла даже ругань с тренером
Касаткина уступила украинской теннисистке на турнире в США. Не помогла даже ругань с тренером
Дарья проиграла восьмую встречу подряд Элине Свитолиной.
02.08.2023 22:55
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Касаткина разгромила соперницу в США. Следующая на очереди — неудобная украинка
Касаткина разгромила соперницу в США. Следующая на очереди — неудобная украинка
Первая ракетка России обыграла в первом круге турнира в Вашингтоне Элизу Мертенс и встретится с Элиной Свитолиной, у которой не выиграла ни одного матча в карьере.
01.08.2023 10:00
Теннис
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.