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Очередное фиаско Медведева. Первая ракетка России провалил второй турнир подряд

Даниил в третьем круге американского «Мастерса» в трёх партиях уступил Александру Звереву.
Очередное фиаско Медведева. Первая ракетка России провалил второй турнир подряд
18 августа 2023 09:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

После того, как третий номер посева в Цинциннати уверенно преодолел первый барьер в лице Лоренцо Музетти, отдав итальянцу всего пять геймов, многим могло показаться, что путь Даниила Медведева на турнире будет долгим. Но дальше на пути первой ракетки России встал человек, которому есть, что доказывать болельщикам.

Александр Зверев получил жуткую травму на корте ещё в прошлом году и, по его собственному признанию, долгое время даже не мог нормально ходить. Но по ходу нынешнего сезона обладатель немецкого паспорта постепенно набирал форму, попутно возвращая себе утраченные из-за вынужденного простоя позиции в рейтинге.

В Цинциннати Зверев прибыл уже в роли шестнадцатого номера посева. И к моменту встречи с Медведевым успел пройти уже двух соперников. Александр поочерёдно выбил из борьбы болгарина Григора Димитрова и японца Йосихито Нисиоку.

Getty Images

Проверка на выносливость

В итоге зрители на корте Grandstand увидели настоящую теннисную битву. Первыми нервы не выдержали у Даниила. В седьмом гейме он позволил сопернику добраться до брейк-пойнтов, а уже в следующем розыгрыше допустил двойную ошибку. После такого подарка завершить партию в свою пользу было для Зверева в его нынешнем состоянии делом техники.

Во втором сете Медведев реабилитировался, причём очень обидным для немецкого теннисиста образом. Сыграть двенадцать геймов и при этом не добраться до тай-брейка — одно из главных разочарований, которое может случиться с профессиональным теннисистом. Даниил взял последнюю подачу Александра в партии и оставил её за собой.

А в третьем сете российскому теннисисту откровенно не повезло. В восьмом гейме Медведев завязал серьёзную борьбу на приёме и упустил несколько шансов для того, чтобы сделать решающий шаг к итоговой победе. Зверев выстоял, забрал подачу Даниила — а вместе с ней и матч. И теперь в четвертьфинале Александра ожидает встреча с французом Адрианом Маннарино.

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Нет поводов для беспокойства

Несмотря на поражение, выступление Даниила Медведева на грядущем Открытом чемпионате США пока не вызывает серьёзных опасений. В отличие от своего соотечественника Андрея Рублёва, который после триумфа в Бостаде не похож сам на себя и не выиграл ещё ни одного матча на харде, лучший на данный момент теннисист России в полном порядке. Неудачные матчи случаются у каждого, тем более, не стоит забывать, насколько мотивирован сейчас Александр Зверев. Да, вылет в третьем круге — не самая приятная графа в послужном списке Даниила. Но на US Open он с большой вероятностью войдёт в число соискателей трофея.

Для того, чтобы коллекция наград Медведева регулярно пополнялась самыми престижными призами мирового тенниса ему остаётся поработать лишь над психологической устойчивостью. Некоторые его поражения сложно объяснить чем-то иным кроме откровенного срыва. Всё остальное для повторения успеха образца 2021 года у Даниила уже есть.

источник: «Советский спорт»
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