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Легендарный ветеран измотал восходящую звезду. Теннисный триллер длился почти четыре часа

Новак Джокович и Карлос Алькарас сыграли самый продолжительный финал в истории турниров серии «Мастерс».
Легендарный ветеран измотал восходящую звезду. Теннисный триллер длился почти четыре часа
22 августа 2023 11:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

В финале теннисного турнира престижной серии «Мастерс» в американском Цинциннати сошлись прошлое и будущее тенниса – Новак Джокович и Карлос Алькарас. Правда, серб пока ещё не намерен уступать трон молодым, а испанец настолько разошёлся, что не планирует ещё чего-то выжидать. Зрители, пришедшие на стадион воскресным вечером, стали свидетелями битвы на века.

Getty Images

Джокович считался перед матчем заметным фаворитом и довольно быстро начал подтверждать статус: в шестом гейме он под ноль взял подачу соперника, растащив Алькараса на брейк-пойнте по корту и завершив всё красивым ударом на вылет. Правда, испанец тут же вернул проигранную подачу. Потом Карлос снова навязал упорную борьбу на подаче соперника при счёте 4:4, но сделать брейк всё же не сумел. Новак вроде бы спасся, но ненадолго: через пару геймов испанец, упустив сперва два брейк-пойнта, нанёс-таки решающий удар в первом сете – 7:5.

Getty Images

В начале второй партии Алькарас повёл с брейком 3:1. В этот момент многим показалось, что теперь такой мастер доведёт дело до логичного конца. Но у Джоковича на этот счёт оказалось своё мнение. В восьмом гейме он делает обратный брейк. Больше до конца сета теннисисты чужие подачи не брали. На тай-брейке испанец организовал себе матчбол, правда, на подаче соперника, из-за чего реального шанса зацепить его в итоге не было. В самом конце началась игра нервов, в которой лучше оказался серб: на решающих мячах соперник дважды попал в сетку.

Getty Images

В заключительном, третьем, сете Джокович забрал тяжелейший седьмой гейм на чужой подаче, а затем мог дважды закончить матч на ещё одной подаче соперника. Однако Алькарас выстоял и в самый последний момент в ещё одном сумасшедшем гейме вернул подачу, уйдя с ещё двух матч-болов. Правда, затем почти сразу же снова чуть было не отдал подачу, но сумел выстоять и довести дело до очередного тай-брейка.

А там снова чуть сильнее, чуть точнее, чуть терпеливее оказался Джокович, который завоевал уже 95-й титул в карьере и 39-й непосредственно на «Мастерсах». Теперь «Ноле» ещё на шаг ближе к рекорду Джимми Коннорса с 109 победными турнирами. После этого серб в порыве эмоций разорвал на груди майку, а Алькарас настолько расстроился, что расплакался прямо на корте.

Getty Images

Понятно, что сама по себе продолжительность матча не всегда говорит о его качестве. Но в данном случае оба игрока продемонстрировали отличную игру, подарили зрителям абсолютно сумасшедшую, безумную интригу и борьбу. Именно за это прошедший финал останется в памяти, а 3 часа и 50 минут – это всего лишь цифры для страниц истории.

источник: «Советский спорт»
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