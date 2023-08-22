Не Миррой единой. Эрика Андреева разгромила чемпионку «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева в этом году заставила говорить о себе любителей тенниса вне зависимости от их национальной принадлежности. Начав сезон в юниорских соревнованиях, она не стала откладывать дело с переходом на взрослый уровень в долгий ящик. И не только дебютировала на турнирах WTA, но и успела побывать в роли сеянной в швейцарской Лозанне.

Getty Images

Успехи старшей из сестёр Андреевых пока скромнее. В то время, как Мирра готовится к заключительному в сезоне турниру Большого шлема, играя в Кливленде, Эрика вынуждена пробиваться на Открытый чемпионат США через квалификацию. И уже в первом раунде ей досталась серьёзнейшая соперница.

Кто-то может сказать, что лучшие годы Сары Эррани в большом теннисе остались позади. Определённая доля истины в этом, конечно, есть. Но громадный опыт финалистки «Ролан Гаррос»-2012 в одиночном разряде и экс-первой ракетки мира в паре ещё не раз станет камнем преткновения на пути у соперниц итальянки. Но вот поход к основной сетке US Open в этом году ей пришлось завершить.

Getty Images

Стартовая партия матча Андреевой и Эррани прошла под диктовку Эрики. Она смогла повести с брейком и хотя вскоре отдала подачу обратно, было видно, что российская теннисистка держит инициативу в своих руках. Так в итоге и получилось. Андреева вернула себе перевес и не упустила его до конца сета.

Вторая же партия могла навести на мысли о том, что Эрика, готовясь к старту квалификации US Open, успела посмотреть матч с участием сестры в первом круге турнира в Кливленде. В первой партии той игры с Тамарой Корпач Мирра буквально летала по корту, не оставляя никаких шансов сопернице из Германии — и, выражаясь теннисным языком, повесила немке баранку. Правда потом Андреевой-младшей пришлось нелегко — во второй круг она прорвалась с боем.

Getty Images

Как будто памятуя об этом, Эрика приберегла свой лучший теннис в этом матче на второй сет. То же сочетание лёгкости и мощи, что и в первой партии днём ранее у сестры — на мгновение могло показаться, что с итальянкой играет Мирра. И опытнейшая Эррани очень быстро поняла, что на корте ей теперь осталось провести менее получаса. Сара боролась до последнего, но взять хотя бы один гейм во второй партии ей так и не удалось. Такой вот своего рода ответ сестре баранкой на баранку в исполнении Эрики.

Getty Images

Дальше Андрееву-старшую на пути в основную сетку Открытого чемпионата США ждёт встреча с представительницей Хорватии Петрой Марчинко. Эта игра запланирована на четверг. Завтрашний же вечер Эрика может смело посвятить просмотру матча Мирры, которой во втором круге турнира в Кливленде будет противостоять девятая сеянная — грозная американка Слоан Стивенс.