ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Не Миррой единой. Эрика Андреева разгромила чемпионку «Ролан Гаррос»

Негласное заочное соревнование между юными звёздочками нашего тенниса продолжается.
Не Миррой единой. Эрика Андреева разгромила чемпионку «Ролан Гаррос»
22 августа 2023 22:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Мирра Андреева в этом году заставила говорить о себе любителей тенниса вне зависимости от их национальной принадлежности. Начав сезон в юниорских соревнованиях, она не стала откладывать дело с переходом на взрослый уровень в долгий ящик. И не только дебютировала на турнирах WTA, но и успела побывать в роли сеянной в швейцарской Лозанне.

Getty Images

Успехи старшей из сестёр Андреевых пока скромнее. В то время, как Мирра готовится к заключительному в сезоне турниру Большого шлема, играя в Кливленде, Эрика вынуждена пробиваться на Открытый чемпионат США через квалификацию. И уже в первом раунде ей досталась серьёзнейшая соперница.

Кто-то может сказать, что лучшие годы Сары Эррани в большом теннисе остались позади. Определённая доля истины в этом, конечно, есть. Но громадный опыт финалистки «Ролан Гаррос»-2012 в одиночном разряде и экс-первой ракетки мира в паре ещё не раз станет камнем преткновения на пути у соперниц итальянки. Но вот поход к основной сетке US Open в этом году ей пришлось завершить.

Getty Images

Стартовая партия матча Андреевой и Эррани прошла под диктовку Эрики. Она смогла повести с брейком и хотя вскоре отдала подачу обратно, было видно, что российская теннисистка держит инициативу в своих руках. Так в итоге и получилось. Андреева вернула себе перевес и не упустила его до конца сета.

Вторая же партия могла навести на мысли о том, что Эрика, готовясь к старту квалификации US Open, успела посмотреть матч с участием сестры в первом круге турнира в Кливленде. В первой партии той игры с Тамарой Корпач Мирра буквально летала по корту, не оставляя никаких шансов сопернице из Германии — и, выражаясь теннисным языком, повесила немке баранку. Правда потом Андреевой-младшей пришлось нелегко — во второй круг она прорвалась с боем.

Getty Images

Как будто памятуя об этом, Эрика приберегла свой лучший теннис в этом матче на второй сет. То же сочетание лёгкости и мощи, что и в первой партии днём ранее у сестры — на мгновение могло показаться, что с итальянкой играет Мирра. И опытнейшая Эррани очень быстро поняла, что на корте ей теперь осталось провести менее получаса. Сара боролась до последнего, но взять хотя бы один гейм во второй партии ей так и не удалось. Такой вот своего рода ответ сестре баранкой на баранку в исполнении Эрики.

Getty Images

Дальше Андрееву-старшую на пути в основную сетку Открытого чемпионата США ждёт встреча с представительницей Хорватии Петрой Марчинко. Эта игра запланирована на четверг. Завтрашний же вечер Эрика может смело посвятить просмотру матча Мирры, которой во втором круге турнира в Кливленде будет противостоять девятая сеянная — грозная американка Слоан Стивенс.

источник: «Советский спорт»
Легендарный ветеран измотал восходящую звезду. Теннисный триллер длился почти четыре часа
Легендарный ветеран измотал восходящую звезду. Теннисный триллер длился почти четыре часа
Новак Джокович и Карлос Алькарас сыграли самый продолжительный финал в истории турниров серии «Мастерс».
22.08.2023 11:00
Теннис
автор: Юрий Усынин
Андреева едва не отдала выигранный матч. Но нервы у юной сибирячки в полном порядке
Андреева едва не отдала выигранный матч. Но нервы у юной сибирячки в полном порядке
16-летняя россиянка продолжает путь по сетке турнира в Кливленде.
22.08.2023 08:00
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Самсонову лишили шансов на победу, сильнее Медведева только Алькарас. Эксперт — о провале россиян
Самсонову лишили шансов на победу, сильнее Медведева только Алькарас. Эксперт — о провале россиян
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» оценил состояние отечественных теннисистов перед стартом US Open.
20.08.2023 09:00
Теннис
автор: Элина Бурина
Очередное фиаско Медведева. Первая ракетка России провалил второй турнир подряд
Очередное фиаско Медведева. Первая ракетка России провалил второй турнир подряд
Даниил в третьем круге американского «Мастерса» в трёх партиях уступил Александру Звереву.
18.08.2023 09:30
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Французский паспорт не помог. Касаткина эффектно разгромила экс-россиянку
Французский паспорт не помог. Касаткина эффектно разгромила экс-россиянку
Дарья затратила минимум усилий в матче с Варварой Грачёвой.
16.08.2023 19:44
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Рублёв провалил три турнира подряд. Вторая ракетка России разучился побеждать?
Рублёв провалил три турнира подряд. Вторая ракетка России разучился побеждать?
После триумфа на турнире в Швеции Андрей откровенно посыпался.
16.08.2023 14:00
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Дождь сломал игру российской теннисистки. Вероника отдала 5 геймов подряд 43-летней американке
Дождь сломал игру российской теннисистки. Вероника отдала 5 геймов подряд 43-летней американке
Кудерметова сделала царский подарок сестре Серены Уильямс.
15.08.2023 08:15
Теннис
автор: Андрей Тупиков
Русскую теннисистку в Канаде лишили шансов на титул. Самсонову провожали с корта овациями
Русскую теннисистку в Канаде лишили шансов на титул. Самсонову провожали с корта овациями
Российская теннисистка проиграла в финале турнира в Монреале, проведя два матча за несколько часов.
14.08.2023 08:13
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Русскую теннисистку затравили в Канаде. Но Люда пробилась в финал... на отдых — 2 часа
Русскую теннисистку затравили в Канаде. Но Люда пробилась в финал... на отдых — 2 часа
Организаторы во второй раз за турнир в Монреале заставляют Самсонову играть два матча подряд.
13.08.2023 22:51
Теннис
автор: Владимир Лазарев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.