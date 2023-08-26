Вторая молодость Звонарёвой. Легенда российского тенниса пробилась на US Open

Вере Звонарёвой в этом сезоне пришлось выслушать немало критики в свой адрес. Призёру олимпийского Пекина в этом году исполнится 39 лет — и многие специалисты ожидали, что она вот-вот завершит карьеру в WTA-туре. На эти мысли наводили и результаты Веры за текущий год. Если в парном разряде, в котором российская теннисистка выигрывала турниры Большого шлема, у Звонарёвой ещё хоть что-то получалось, то в одиночных соревнованиях она раз за разом вылетала в первом круге.

То, что Вера заявилась на квалификацию Открытого чемпионата США в одиночке, выглядело чем-то средним между авантюрой и желанием ещё хоть немного продлить свой век в теннисе. Но дальнейшее развитие событий показало — Звонарёвой ещё рано вешать ракетку на гвоздь.

В первом круге соперницей российской теннисистки стала австралийка Джейми Форлис. И Вера своей игрой в этом матче наглядно показала, что опыт в профессиональном теннисе стоит очень дорогого. Представительница Зелёного континента продержалась на корте чуть больше часа, а во второй партии Звонарёва и вовсе, выражаясь теннисным языком, навесила Форлис баранку. Стало ясно, что цели российской теннисистки на заключительном турнире Большого шлема в году далеки от туристических.

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Второй раунд сложился для Веры куда тяжелее. Обе партии матча с гречанкой Деспиной Папамихаил получились крайне упорными. Но в решающие моменты Звонарёва оказывалась точнее, дважды сорвав планы соперницы на грядущий тай-брейк. 7:5, 7:5 — и до казавшегося невероятным выхода в основную сетку Вере оставался один шаг.

В финале квалификации ей противостояла Моюка Учижима. Этот матч стал наглядной иллюстрацией противостояния опыта и молодости. Когда Вера выигрывала свою олимпийскую медаль, японка находилась в возрасте, в котором люди обычно идут в первый класс. Казалось, что Звонарёвой в ключевых эпизодах может банально не хватить скорости и выносливости. Но игра Веры опровергла эти опасения.

В первой партии Звонарёвой удалось то, что она дважды проделывала в предыдущем матче. А именно забрать последнюю — шестую — подачу японки в сете. А дальше Веру было уже не остановить. В итоге 7:5, 6:3 всего за полтора часа — и Звонарёва делает широкий шаг в основную сетку Открытого чемпионата США, заставляя смущённо замолчать скептиков. За три круга квалификации она не отдала соперницам ни одного сета. И теперь говорить о перспективах Звонарёвой на US Open тем, кто раньше времени отправлял её на заслуженный отдых, стоит с изрядной долей осторожности. Вера готова приятно удивлять своих поклонников и дальше.