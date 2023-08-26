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Вторая молодость Звонарёвой. Легенда российского тенниса пробилась на US Open

За три круга квалификации Вера не отдала соперницам ни одной партии.
Вторая молодость Звонарёвой. Легенда российского тенниса пробилась на US Open
26 августа 2023 22:59
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Вере Звонарёвой в этом сезоне пришлось выслушать немало критики в свой адрес. Призёру олимпийского Пекина в этом году исполнится 39 лет — и многие специалисты ожидали, что она вот-вот завершит карьеру в WTA-туре. На эти мысли наводили и результаты Веры за текущий год. Если в парном разряде, в котором российская теннисистка выигрывала турниры Большого шлема, у Звонарёвой ещё хоть что-то получалось, то в одиночных соревнованиях она раз за разом вылетала в первом круге.

То, что Вера заявилась на квалификацию Открытого чемпионата США в одиночке, выглядело чем-то средним между авантюрой и желанием ещё хоть немного продлить свой век в теннисе. Но дальнейшее развитие событий показало — Звонарёвой ещё рано вешать ракетку на гвоздь.

В первом круге соперницей российской теннисистки стала австралийка Джейми Форлис. И Вера своей игрой в этом матче наглядно показала, что опыт в профессиональном теннисе стоит очень дорогого. Представительница Зелёного континента продержалась на корте чуть больше часа, а во второй партии Звонарёва и вовсе, выражаясь теннисным языком, навесила Форлис баранку. Стало ясно, что цели российской теннисистки на заключительном турнире Большого шлема в году далеки от туристических.

Getty Images

Второй раунд сложился для Веры куда тяжелее. Обе партии матча с гречанкой Деспиной Папамихаил получились крайне упорными. Но в решающие моменты Звонарёва оказывалась точнее, дважды сорвав планы соперницы на грядущий тай-брейк. 7:5, 7:5 — и до казавшегося невероятным выхода в основную сетку Вере оставался один шаг.

В финале квалификации ей противостояла Моюка Учижима. Этот матч стал наглядной иллюстрацией противостояния опыта и молодости. Когда Вера выигрывала свою олимпийскую медаль, японка находилась в возрасте, в котором люди обычно идут в первый класс. Казалось, что Звонарёвой в ключевых эпизодах может банально не хватить скорости и выносливости. Но игра Веры опровергла эти опасения.

В первой партии Звонарёвой удалось то, что она дважды проделывала в предыдущем матче. А именно забрать последнюю — шестую — подачу японки в сете. А дальше Веру было уже не остановить. В итоге 7:5, 6:3 всего за полтора часа — и Звонарёва делает широкий шаг в основную сетку Открытого чемпионата США, заставляя смущённо замолчать скептиков. За три круга квалификации она не отдала соперницам ни одного сета. И теперь говорить о перспективах Звонарёвой на US Open тем, кто раньше времени отправлял её на заслуженный отдых, стоит с изрядной долей осторожности. Вера готова приятно удивлять своих поклонников и дальше.

источник: «Советский спорт»
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