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Русская теннисистка «подарила» трофей испанке. Соперница оказалась на турнире случайно

Екатерина Александрова досадно проиграла в Кливленде.
Русская теннисистка «подарила» трофей испанке. Соперница оказалась на турнире случайно
26 августа 2023 23:23
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Нынешний сезон получается одним из самых удачных в карьере Екатерины Александровой. В феврале она побывала на высшем для себя месте в мировом рейтинге — шестнадцатом, а в июне выиграла «любимый» турнир в Хертогенбосхе, защитив прошлогодний титул.

Потом в игре Александровой наступил небольшой спад. Выступление Екатерины в Цинциннати вообще оставило довольно грустное впечатление — она вылетела уже по итогам первого круга, без шансов проиграв румынке Соране Кырсте. Поэтому её перспективы на кортах Кливленда выглядели неоднозначно.

Тем не менее, Екатерина уверенно начала движение по турнирной сетке. Свою первую партию в Кливленде она проиграла только в четвертьфинале. Все остальные игры на пути к решающему матчу Александрова заканчивала в двух сетах. Соперницей российской теннисистки в борьбе за пятый в карьере трофей стала Сара Соррибес-Тормо.

Getty Images

Появление испанки в финале — пожалуй, главная сенсация этого турнира. Соррибес-Тормо попала в основную сетку в качестве лаки-лузера, проиграв в заключительном матче квалификации. Но дальнейший её путь показал, что заранее отдавать победу Александровой немного преждевременно. Сара успела устранить из борьбы за трофей и третью сеяную Веронику Кудерметову, и опытнейшую американку Слоан Стивенс, которая до этого не обыграла нашу юную звёздочку Мирру Андрееву. Так что Екатерине нужно было подойти к этой игре с максимально серьёзным настроем.

Начало встречи подтвердило, что испанка не собирается сдаваться на милость победительницы. Уже в первом гейме Соррибес-Тормо взяла подачу Александровой. Правда, Екатерина тут же сделала обратный брейк, а затем и оставила сет за собой. Но ощущение того, что Сара ещё не сказала своего последнего слова в этом финале, упорно не покидало.

Дебют второй партии остался за российской теннисисткой. А в пятом гейме она вновь классно отыграла на приёме и вплотную подобралась к заветной цели. Но Соррибес-Тормо уже не в первый раз на этом турнире смогла прибавить по ходу встречи — и у Александровой начались проблемы. Уверенные 4:2 очень быстро превратились в 4:6 — и соперниц ожидал третий сет.

Решающая партия стала логичным продолжением этого матча упущенных возможностей для Екатерины. Она вновь смогла взять подачу соперницы, но в итоге даже не дотянула до тай-брейка. 4:6 — и испанка не могла поверить своему счастью. Вылетев в квалификации, она в итоге задержалась на турнире до самого конца. День рождения у Сары только в октябре, но свой главный подарок в этом году она уже получила.

источник: «Советский спорт»
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