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Российская теннисистка проиграла опытной румынке. У Анны не пошла игра

Калинская во втором круге US Open в двух сетах уступила Кырсте.
Российская теннисистка проиграла опытной румынке. У Анны не пошла игра
30 августа 2023 23:26
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Анна Калинская пропустила половину нынешнего сезона из-за травмы. До US Open российская теннисистка в принципе особо не играла, поэтому ему успех в первом круге, в игре против чешки Катержины Синяковой, можно было назвать маленькой сенсацией.

89-я ракетке мира Калинской во втором круге предстояло сразиться с опытнейшей румынкой Сораной Кырстей, которая на данный момент занимает 30-е место в туре. И победа в этой игре могла бы стать огромным достижением для нашей спортсменки.

Счёт личных встреч перед этой игрой был 1-1, правда последнюю игру Анна проиграла можно сказать разгромно, в 2022 году, на турнире в Индиан-Уэллсе россиянка улетела 7:5, 1:6, 0:6. Было за что брать реванш.

Калинская недолго шла ноздря в ноздрю с румынкой после того. Счёт стал 2:2, и казалось, что у россиянки есть какие-то шансы в первом сете. В это же время Кырстя взяла игру в свои руки. Хорошо сыграла на своей подаче, потом сделала брейк.

Партия основательно подвисла для нашей девушки. А учитывая, что Сорана брала все свои подачи практически под «ноль», почти не допуская ошибок, шансов на завязку хоть какой-то борьбы не было. В итоге, 3:6, и нужно было что-то менять в игре.

Getty Images

После проигранной первого сета, крайне сложно собраться на дальнейшую борьбу. Особенно сильно это наблюдается в женском теннисе, где максимум игра продолжается три сета. У мужчин в этом плане побольше вариантов. Первый же гейм Анна, казалось, проваливает вчистую. 0:30 на своей подаче. Почти катастрофа. Но россиянка собралась и смогла заработать первое очко во начале второго сета.

Хлёсткая и сильная подача Кырститак и оставалась заколдованной для Калинской. Во второй партии всё продолжалось по накатанной. Наша теннисистка свою подачу выгрызала, а на подаче соперницы не было вообще никакой борьбы. Анна элементарно не справлялась со скоростью соперницы.

Вновь при счёте 2:2, Калинская проиграла свою подачу, но уже в следующем гейме Анна впервые за всю игру сделала брейк. Однако, румынка взяла себя в руки и довела матч по итоговой победы. 3:6, 4:6.

источник: «Советский спорт»
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