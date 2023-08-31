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Людмила неудержима в Нью-Йорке.Вторая ракетка России разгромила немку

Самсонова уверенно обыграла Корпач во втором круге US Open.
Людмила неудержима в Нью-Йорке.Вторая ракетка России разгромила немку
31 августа 2023 21:53
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

В первом круге вторая ракетка России (ещё неделю назад была №1) россиянка Людмила Самсонова достаточно трудно прошла первый круг US Open 2023. В соперницах была хоть и не особо грозная, но всё-таки хозяйка нью-йоркских кортов Клэр Лю. За американцев на местных кортах, естественно, болеют особо рьяно, поэтому итоговая победа особенно ценна.

Ну а во втором круге в соперницах у Людмилы была 28-летняя немка Тамара Корпач, которая в женском туре занимает 75-ю позицию. Кстати, это первая встреча соперниц в их истории. Корпач в первом круге достаточно легко (6:3, 6:2) обыграла румынку Ирину Бегу. И простой соперницей немку явно не назовёшь. Хард для неё – вполне удобное покрытие.

Первый сет Самсонова решила начать с места в карьер, первый гейм – сразу брейк. Казалось, что такими темпами первуюпартию Людмила заберёт очень быстро. Но Корпач упёрлась, и всё-таки нашла в себе силы оказать сопротивление. При счёте 5:3 немка проиграла ещё одну свою подачу, незатейливо отдав первый сет 6:3.

Getty Images

При этом показатели по винерсам и, например, эйсам были абсолютно равные, а вот по невынужденным ошибкам Тамара убежала далеко вперёд. Собственно, именно этот компонент в большинстве случаев является решающим. Меньше ошибок – больше очков. В теннисе всё просто и банально.

Россиянка с некоторой ленцой начала второй сет и неожиданно отдала свою подачу, правда у в розыгрыше следующего гейма Самсонова вернулась в игру и тут отыгралась, выиграв, в свою очередь, подачу соперницы. Стандартный для женского тенниса обмен любезностями, но в первом сете Людмила такого себе не позволяла.

В четвертом гейме второй партии Самсонова сделала уже второй брейк по ходу партии и основательно придвинулась к выходу в третий круг турнира Большого Шлема. В итоге, без каких-либо физических и нервных затрат Людмила выиграла сет, а с ним и весь матч. 6:3, 6:3.

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источник: «Советский спорт»
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