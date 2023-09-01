Джоковича сенсационно выгнали с US Open. Он одним ударом повалил судью на корт

Джокович уже много лет подходит в качестве фаворита к каждому турниру «Большого шлема», в котором принимает участие. Остановить серба до финальных стадий удаётся крайне редко - для этого на корте должно произойти что-то по-настоящему исключительное.

Один из таких редких случаев приключился с теннисистом на US Open три года назад. Новак неожиданно вылетел с чемпионата США уже на стадии 1/8 финала из-за… неожиданной дисквалификации.

На эмоциях Джокович едва не травмировал судью.

Мячом в горло

«Карантинный» US Open был отличной возможностью для серба завоевать очередной титул. Главные конкуренты Рафаэль Надаль и Роджер Федерер не полетели в Нью-Йорк, так что все ожидали, что турнир пройдёт под диктовку Новака.

Серб начал выступление уверенно: одержал три победы и с лёгкостью вышел в четвёртый круг, где его соперником стал Пабло Карреньо-Буста, на тот момент 27-я ракетка мира. Новак, казалось бы, должен был пройти и этого оппонента без особенных проблем, но испанец оказал ему достойное сопротивление. Джокович же постепенно выходил из себя.

Оба соперника обменивались выигранными геймами. При счёте 4:3 Новак получил тройной сет-поинт, но вскоре проиграл пять мячей подряд. После десятого гейма Карреньо-Буста заполучил преимущество, остановившись в шаге от победы в первом сете. Не совладав с эмоциями, перед подачей Новак слишком сильно откинул мяч за спину и случайно попал в лайнсвумен. Его удар пришелся прямо в горло женщине, и та упала на корт.

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Суровое наказание

Когда теннисист осознал содеянное, то тут же подбежал к судье с извинениями. Лоре Кларк удалось самостоятельно покинуть корт, однако вскоре появился супервайзер, который объявил о приостановке встречи. Спустя время Новаку присудили поражение и сообщили о дисквалификации с турнира. Теннисист заявил, что согласен на штраф в размере одного гейма или даже сета, однако комиссия оказалась непреклонна:

- Согласно правилам проведения «Больших шлемов», после намеренного и опасного или безответственного удара или удара без оглядки на последствия судья турнира дисквалифицировал Новака Джоковича. В результате инцидента могут быть назначены дополнительные штрафы, - заявили организаторы US Open.

В итоге сербскую звезду лишили призовых (250 тысяч долларов) и рейтинговых очков, заработанных на турнире. Несмотря на споры о справедливости решения, его не стали пересматривать. После скандала Новак не стал принимать участие в пресс-конференции, однако через несколько дней вышел с обращением, в котором принёс свои извинения. Но и они никак не повлияли на ситуацию.

- Вся эта ситуация оставила меня опустошённым. Я справился у травмированной судьи о состоянии её здоровья, и она сказала мне, что, слава богу, чувствует себя хорошо. Мне очень жаль, что я вызвал у неё такой стресс. Это было непреднамеренно, но я поступил неправильно. Я не раскрываю её имя, чтобы уважать конфиденциальность. Что касается дисквалификации, то мне нужно справиться с разочарованием и превратить эту ситуацию в урок, который позволит мне стать лучше. Приношу свои извинения организаторам и всем, кого затронула ситуация, - заявил Джокович.

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«Новаку просто не повезло»

Эпизод вызвал массу негодования со стороны теннисного сообщества. Не встали на сторону серба даже коллеги по цеху:

- Последствия для всех одинаковые, но Новаку просто не повезло. В правилах чётко прописано, что за это дают дисквалификацию. Жаль, что так получилось. У него была возможность выиграть титул. Но, с другой стороны, так поступать нельзя, важно держать себя в руках, потому что в противном случае вам может также не повезти, как Новаку, - сказал Рафаэль Надаль.

В отличие от коллег, зрители приняли сторону Новака и устроили настоящую травлю Лоры Кларк. Поддержал теннисиста также один из главных поклонников его таланта - президент Польши Анджей Дуда:

- Джоковича дисквалифицировали за то, что он случайно попал в какую-то женщину, которая рухнула, будто в неё пальнули из базуки. Ничего глупее я сегодня уже не увижу. Мир сошёл с ума, - написал политик в социальных сетях.

Активные призывы изменить решение не привели ни к чему. Вскоре с обращением вышел главный судья US Open Сёрен Фримель, который поддержал тезис о непреднамеренности действий спортсмена, но подчеркнул, что правила для всех одинаковые. Несмотря на гибкость правил, у комиссии были все основания для дисквалификации теннисиста. Скандальный эпизод до сих пор остаётся активным предметом для обсуждения. Но факт остаётся фактом - Новак стал лишь третьим теннисистом, исключённым с турнира «Большого шлема» в Открытой эре, то есть с 1968 года.