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Тормоза придумали трусы! Даня Медведев критикует... корты Шанхая

Хотите красивый теннис, не останавливайте нашу «ракету».
Тормоза придумали трусы! Даня Медведев критикует... корты Шанхая
07 октября 2023 16:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Не успел стартовать «Мастерс» в Шанхае, как турнир сразу же отметился небольшим скандалом, главным героем которого стал главный «шоумэн» российского тенниса Даниил Медведев.

Во втором круге соперником россиянина стал представитель Чили Кристьян Гарин — 98-ая ракетка мира. Теннисист оказал достойное сопротивление и выиграл несколько красивых розыгрышей, однако Даниил оказался на несколько «голов» выше и во всем переиграл своего оппонента. Закончилось противостояние со счетом 6:3, 6:3.

Но не обошлось и без трудностей, все начало встречи россиянин пытался адаптироваться к корту, из-за чего иногда проскальзывали ошибки в игре. В первом сете россиянин был не столь уверенным в своих действиях и порой играл достаточно предсказуемо, однако, все погрешности нивелировала потрясающая игра на задней линии.

Источник фото: Getty Images

«Рутинная» победа Медведева немного окрасилась забавным эпизодом: при счете 2:0, 40:0. Пролетающую мимо бабочку чем-то привлек теннисный мяч, который находился в руках у Даниила. Он пытался отмахнуться от нее, но насекомое все никак не улетало. В итоге, он отдал мяч болл-бою с сидящей на нем бабочкой. Выглядело это очень эффектно.

Однако самое интересное произошло уже после встречи. Во время послематчевого интервью российский теннисист обрушился с критикой на шанхайские корты:

— Непросто играть два турнира подряд – другие мячи, другое покрытие. Раньше в Шанхае условия были одними из самых быстрых в туре, а теперь я не знаю, где медленнее здесь или в Индиан-Уэллсе. Но ничего не поделаешь, нужно играть. В этом сезоне я даже на медленном харде выступал хорошо. И постараюсь сделать это здесь, сказал Медведев после матча.

Источник фото: Getty Images

Реакция со стороны других теннисистов и организаторов на данный момент не последовала, но в любом случае, Шанхайский турнир - один из самых любимых у Даниила, потому, Медведев не стал в своём фирменном стиле «уничтожать» всех причастных.

В прошлом году Медведев становился победителем шанхайского турнира, и он намерен продолжить свое победное шествие здесь. Сложно предположить, насколько сильно Даниилу помешает «медленный хард», но хочется верить, что в следующем круге он одолеет американца Себастьяна Корду.

Медведев пожаловался на медленный корт турнира серии «Мастерс» в Шанхае

источник: «Советский спорт»
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