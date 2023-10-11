Теннисист требует у ATP компенсацию за плохие мячи. Медведеву стоит взять на заметку

32-летний Гастау Элиаш сейчас занимает только 366-е место в мировом рейтинге ATP-тура, но это просто свидетельствует о том, что его пик давно прошёл: семь лет назад он стоял на пороге топ-50, а за карьеру заработал призовыми под полтора миллиона долларов. В общем, это не самый звёздный игрок, но и не совсем уж статист.

Сейчас он играет на турнире серии «Челленджер» в аргентинском Буэнос-Айресе, где заявил следующее: «Я требую, чтобы ATP заплатила за физиотерапию, которая мне потребуется после того, как я поиграл теми мячами, которыми они заставляют нас играть. Я в туре уже много лет и никогда ничего подобного не видел. Это бесчеловечно». Громкие слова, которые могут иметь под собой долю правды, ведь кто удивится, что на небольших турнирах используют не самые качественные мячи.

Португальский теннисист Элиаш требует у ATP компенсацию из-за игры плохими мячами

Тут интересно другое, ведь мы все знаем, что один из лидеров мужского тенниса Даниил Медведев любит жаловаться как на корты, так и мячи. Так что же, получается, это не просто жалобы, а выражение реальной проблемы, о которой многие другие предпочитают молчать?

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Последний случай был совсем недавно – на «Мастерсе» в Шанхае, организаторов которого точно не обвинишь в желании сэкономить. Россиянин высказался в следующем ключе: «Раньше в Шанхае условия были одними из самых быстрых в туре, а теперь я не знаю, где медленнее – здесь или в Индиан-Уэллсе».

Правда, на этот раз его поддержал ещё один топовый теннисист Тейлор Фритц: «На самом деле корты в Шанхае работают так же быстро, как и всегда. Дело в мячах, на которые мы перешли на этой неделе. Они очень медленные».

Кстати, не случайно Даниил упомянул про американский Индиан-Уэллс, который проходит в первой половине года. Тогда Медведев тоже активно жаловался на корты и обвинял организаторов, что это уже не хард: «Тут, наверное, самый медленный хард в туре. Так что нужно терпеть – как на грунте». Во время одного из непростых матчей на том турнире говорил судье, что будет идти на туалетный перерыв так же медленно, как проходит игра на этих кортах. А после победы в той встрече даже написал на камере: «Слишком медленно».

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Действительно, почему, скажем, в Формуле-1 можно выбрать единого поставщика шин на всех этапах, которые также проходят в самых разных странах, а в теннисе нельзя? Хотя бы для наиболее престижных и статусных турниров, как «Большой шлем» и «Мастерсы». Тоже самое касается покрытия, ведь оно очень сильно влияет на игру теннисистов. Понятно, что наличие харда, грунта и травы позволяет разнообразить игру, но хотя бы в рамках одной разновидности покрытия не должны отличаться слишком радикально.

Вот и получается, что все претензии Медведева вполне справедливы и это не просто банальное нытьё, как кому-то может показаться. Топовый спортсмен просит предоставлять хорошие условия для того, чтобы он мог показать всё своё мастерство – что же тут предосудительного?

Медведев — король жёсткого покрытия. Такой корт будет в финале US Open