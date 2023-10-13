Рублёв разгромил неудобного соперника. Пекинский сценарий не повторился

После непростой победы в четвёртом круге шанхайского «Мастерса» над Томми Полом Андрея Рублёва ожидало крайне непростое испытание. В четвертьфинале его ожидал очень неудобный соперник — француз Уго Умбер. Счёт личных противостояний между теннисистами в рамках турниров ATP был равным — 2:2. Причём предыдущая встреча на корте, которая случилась совсем недавно в Пекине, осталась за Умбером. Так что Андрей получал отличный шанс быстро поквитаться с французом за то поражение.

Начало встречи получилось полной противоположностью тому, что зрители увидели в матче с Полом. Если там первые геймы прошли практически без борьбы и пролетели незаметно, то на этот раз борьба на приёме завязалась сразу же. И больше в ней преуспел Рублёв. Выстояв на своей подаче, он сделал брейк, затем ещё один — и в этом сете всё, по большому счёту, стало ясно. 6:2 — и абсолютное спокойствие на лице Андрея, обычно несвойственное для него и очень помогавшее ему в предыдущих матчах на шанхайских кортах.

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Во второй партии Рублёв так же быстро забрал подачу соперника. Но при этом расслабляться было рано, памятуя о том, как развивался матч в Пекине. Там Андрей также выиграл первый сет и повёл с брейком во втором, но в итоге уступил. И когда Умбер восстановил равенство во втором сете и этого матча, стало по-настоящему тревожно. Рублёв начал подбадривать себя криками после каждого удачного розыгрыша. А в одной из пауз проявил себя и Альберто Мартин, подсказав подопечному, что пока он всё делает правильно.

Тренер российского теннисиста оказался абсолютно прав — Андрей продолжил держаться той же линии и вновь добился успеха на приёме. Более того, он явно решил не затягивать игру и завязал борьбу и на следующей подаче Умбера. С первого же матчбола Рублёв оставил встречу за собой. 6:2, 6:3 всего за полтора часа — Андрею удалось избежать пекинского сценария и, возможно, преодолеть некий психологический барьер, который до этого мешал ему в матчах с французом.

Источник фото: Getty Images

Рублёв по-прежнему не отдал соперникам на шанхайских кортах ни одной партии и в полуфинале встретится с Григором Димитровым. Чьи лучшие времена, при всём уважении к болгарскому теннисисту, всё-таки остались в прошлом. В другой половине сетки остались Себастьян Корда и Хуберт Хуркач, но ни одного из них нельзя назвать непреодолимым барьером для Рублёва. Так что шансы Андрея на вторую победу на «Мастерсе» в этом сезоне после успеха в Монте-Карло крайне высоки.