Четверо смелых и дюжина красивых. Чего ждать от россиян на Australian Open?

Теннис 13 января 2019 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

В понедельник в Мельбурне стартует Открытый чемпионат Австралии. В основную сетку в одиночном разряде попало 16 россиян – 4 мужчины и 12 девушек. «Советский спорт» – о шансах наших игроков на первом в сезоне турнире «Большого шлема».

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ РОССИЯН?

При всем уважении к Евгению Донскому, основное внимание российских болельщиков будет приковано к троим парням – Карену Хачанову, Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву. Первые двое ударно провели прошлый год, закончили его в топ-20 (Хачанов – так и вовсе 11-м в рейтинге), получили высокий посев (Карен – 10-й, Даниил – 15-й), и многие (не только наши фанаты) ждут от них в Мельбурне прорыва. Рублев же, в свою очередь, единственный из этой троицы уже был в четвертьфинале «Больших шлемов» (на US Open-2017), и если предыдущий сезон ему испортила травма спины, то в нынешнем Андрей обязан подтягиваться к Хачанову с Медведеву в рейтинге. Таланта, мотивации и даже опыта ему должно хватить.

В новом году ребята стартовали по-разному. Хачанов провел лишь один официальный турнир и выбыл в Дохе в первом же круге, но ему не повезло с жеребьевкой – сразу попал на набирающего прежнюю форму Стэна Вавринку. Рублев в столице Катара прошел один раунд, но уступил во втором. Потом пробился в основу в Сиднее из квалификации, там же одолел сильного француза Люку Пуя, но тоже выбыл в 1/16 финала. Стабильности пока не хватает, посмотрим, как сложится в Мельбурне. В итоге лучше всех смотрелся Медведев. На первом же турнире – в Брисбене – он выбил Энди Маррея, Жо-Вилфрида Тсонгу и Милоша Раонича (все когда-то входили в топ-5, про Маррея и говорить не приходится!), прежде чем в финале уступил Кеи Никишори (японец в трех сетах взял у россиянина реванш за поражение в титульном матче в Токио трехмесячной давности). Даниил всегда ударно начинает сезоны, и нынешний не стал исключением. В Сиднее, где он в прошлом году был чемпионом, Медведев, правда, не выступил – снялся. Официально – из-за травмы плеча. По факту – чтобы сэкономить силы перед Australian Open. Сетка у россиян неплохая, в первом круге сильных соперников нет, хотя уже в четвертом Даниил выходит на Новака Джоковича, Карен – на Марина Чилича (если хорвата раньшене выбьет Рублев). Сожмем кулаки и будем болеть за ребят! Когда, как не сейчас, доказывать, что успешный прошлый год был не случаен, что место в топ-20 – заслужено, а в топ-10 – реально?

И РОССИЯНОК?

На Australian Open не будет ни Светланы Кузнецовой. Ни Веры Звонаревой (в начале января вернувшейся в топ-100, но не прошедшей в Мельбурне квалификацию). Ни Елены Весниной (недавно ставшей мамой и, по сути, завершившей карьеру). По сути, за исключением одной девушки (о которой будет сказано ниже), все наше внимание приковано к молодым теннисисткам. И первая в их числе – Дарья Касаткина. Она начала год с двух поражений подряд (на старте в Брисбене и Сиднее), но точно такая же история была с ней и в прошлом сезоне. Который Дарья, напомним, в итоге закончила 10-й ракеткой планеты. Будем считать, то эти осечки – всего лишь разминка перед хорошей игрой в Мельбурне. Высокий посев и хорошая сетка могут помочь Касаткиной пройти в четвертьфинал. А может быть, даже, и дальше. Что ждать от остальных – вопрос. На Australian Open в основу попали (либо пробились из квалификации) целая россыпь наших юных восходящих звезд. От Анны Блинковой до Анастасии Потаповой. Но девушки еще слишком юны, чтобы играть стабильно – тем более, на таком-то турнире и при таком давлении. Так что любая из них может внезапно проиграть уже в стартовых раундах. Но может и приятно удивить – таланта и амбиций у всех хватает с избытком!

И КОНКРЕТНО – ОТ ШАРАПОВОЙ?

Шарапова всегда стоит особняком. К ней – повышенный интерес, с ней связаны большие ожидания. Что покажет Мария? После неоднозначного прошлого сезона, по ходу которого ей не удалось ни выиграть новый титул, ни подняться в топ-20? Три месяца усиленной подготовки должны были дать результат, но старт нового года Шарапова провалила. Во-первых – снова получила травму, снявшись с матча против Арины Соболенко в четвертьфинале в Шэньчжэне (а именно работе над физикой и профилактике новых травм была посвящена большая часть ее работы!). Во-вторых – попросту смотрелась бледно, едва не проиграв 17-летней Ван Ксинью из Китая (ее соперница в итоге снялась из-за судорог). В физической форме и в теннисе Марии не видно ни запаса прочности, ни стабильности, ни веры в себя. И как в таком состоянии на что-то рассчитывать в Мельбурне? Вот это вопрос! Жребий отвел Шараповой несложную соперницу в первом круге – британку Хэрриет Дарт, прошедшую квалификацию. А вот в третьем раунде уже может быть встреча с Каролиной Возняцки (которой предстоит защита титула). Пока непонятно, за счет чего Мария может обыгрывать датчанку. А главное – сумеет ли дойти до матча с ней.

С кем россияне сыграют в первом круге?

МУЖЧИНЫ

Даниил Медведев (Россия, 15) – Ллойд Харрис (ЮАР)

Евгений Донской (Россия) – Ласло Дьере (Словакия)

Андрей Рублев (Россия) – Маккензи Макдональд (США)

Карен Хачанов (Россия, 10) – Петр Головчик (Германия)

ЖЕНЩИНЫ

Вероника Кудерметова (Россия) – Софья Кенин (США)

Дарья Касаткина (Россия, 10) – Тимея Бачински (Швейцария)

Наталья Вихлянцева (Россия) – Варвара Лепченко (США)

Маргарита Гаспарян (Россия) – Лин Жу (Китай)

Анастасия Потапова (Россия) – Полин Парментье (Франция)

Анна Блинкова (Россия) – Кристина Плишкова (Чехия)

Екатерина Александрова (Россия) – Леся Цуренко (Украина, 24)

Екатерина Макарова (Россия) – Кэти Бултер (Великобритания)

Анна Калинская (Россия) – Арина Соболенко (Белоруссия, 11)

Мария Шарапова (Россия, 30) – Хэрриет Дарт (Великобритания)

Евгения Родина (Россия) – Маркета Вондроушова (Чехия)

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)