Две «баранки» от Шараповой. Итоги первого дня Australian Open

Теннис 14 января 2019 17:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Уверенный старт Марии Шараповой, обидное поражение Екатерины Макаровой, успех Карена Хачанова и, возможно, последний матч Энди Маррея. «Советский спорт» - об основных событиях первого дня Открытого чемпионата Австралии.

МАРИЯ – УРАГАН!

В 11 утра по местному времени Мария Шарапова первой вышла на корт арены Рода Лэйвера. В полдень ушла закончила матч победительницей. Ее соперница – британка Хэрриет Дарт – могла рыдать от безысходности: нечасто получаешь две «баранки», уступая 0:6, 0:6! Даже в карьере Марии таких побед – наперечет. Последняя случилась в третьем раунде «Ролан Гарроса» в 2014 году – тогда не повезло аргентинке Пауле Ормаэче. И тот турнир Шарапова, напомним, завершила титулом. Кстати, и в Мельбурне такое тоже было. В двух встречах подряд! В 2013-м Мария сначала учинила разгром другой россиянке из Флориды – Ольге Пучковой. А следом столь же уверенно прошлась по несчастной японке Мисаки Дои. Правда, до чемпионства не дошло – в полуфинале Мария уступила На Ли.

С одной стороны – в таком поражении 22-летней никому не известной Дарт, занимающей в рейтинге 132-ю позицию и пробившейся в основу из квалификации, от одной из самых успешных теннисисток в истории нет ничего удивительного. С другой – после невнятной игры и рецидива старых травм на первом в сезоне турнире в Шэньчжэне никто не ожидал, что Шарапова так вот резво стартует на Australian Open! В общем, фанаты Марии получили приятный сюрприз.

- Это была хорошая проверка для моего бедра и плеча, - рассказала Шарапова. – То, что у меня болит рука, ни для кого не секрет – по этой причине я и закончила прошлый сезон уже после US Open. Я до сих пор не в оптимальном состоянии. Бывают дни, когда плечо по-прежнему тревожит. Но именно сегодня я сделала то, что было нужно для победы. Я была сконцентрирована и старалась не допустить провала. Очень легко потерять бдительность в матче, когда все, казалось бы, идет так, как надо. В прошлом году на Уимблдоне я тоже в первом раунде играла с девушкой из квалификации. И та встреча закончилась плохо… Сейчас мне было важно не повторить старых ошибок.

Да, поражение Марии в Лондоне от Виталии Дьяченко тогда действительно стало сенсацией!

Теперь у Шараповой – один день отдыха, а в среду - встреча с Ребеккой Петерсон. И поединок с 64-й ракеткой планеты обещает сложиться пожестче, чем с Дарт.

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА ТАЙ-БРЕЙКА

Эпичные битвы по 5-6 часов на Australian Open останутся в прошлом. Организаторы идет в ногу со временем – на нынешнем турнире впервые появился тай-брейк в решающих сетах. Правда, ведется он до 10-ти очков. И первой «жертвой» такого вот тай-брейка, к сожалению, стала Екатерина Макарова.

Но вообще, это смотрелось курьезно.

Британка Кати Болтер устроила ей разгром в первой партии (6:0), затем отдала вторую (4:6), при счете 6:6 в заключительном сете повела 6:4 и добыла седьмое очко. Крик радости, победно вскинутые руки, прогулка к сетке, чтобы пожать руку сопернице… Надо было видеть лицо Болтер, когда она поняла, что Макарова с поражением не смирилась. Наоборот – готовится продолжать борьбу.

- Если честно, я просто забыла, что мы играем до 10-ти очков, - рассказала британка. - Судья повторил это правило перед стартом тай-брейка, но я была настолько глубоко в своих мыслях, что просто не услышала его слова. Сейчас над этим можно посмеяться. Но я понимаю, что если бы Макарова сумела победить, то пережить подобное мне было бы очень непросто!

Жаль, Екатерине этот курьезный момент не помог. Болтер все равно была сильнее – 10:6. Так закончился первый решающий тай-брейк в истории Australian Open. Не в пользу девушки, еще недавно игравшей здесь в полуфинале…

И да, Макарова – не единственная наша потеря в женской сетке турнира. Если Анастасия Павлюченкова уверенно справилась с чемпионкой Игр в Рио Моникой Пуйг, то все остальные россиянки (за исключением Шараповой) в понедельник, увы, уступили. Евгения Родина не справилась с чешкой Маркетой Вондроушовой, Анна Калинская – с белоруской Ариной Соболенко, а Екатерина Александрова – с украинкой Лесей Цуренко.

ХАЧАНОВ ОТЫГРАЛСЯ, РУБЛЕВ – НЕТ

Оба россиянина в мужской части сетки вышли на корты почти одновременно. От обоих ждали победы. И оба начали неважно – проиграв стартовый сет. Карен Хачанов – немцу Петеру Гойовчику, Андрей Рублев – американцу Маккензи Макдональду. Но дальше ситуация развивалась по-разному. И если Карен – посеянный 10-м номером! – уверенно переломил ход игры, добившись победы в четырех партиях, то Андрей потерпел поражение. От крепкого (79-я ракетка планеты), но отнюдь не звездного оппонента. Которого в своем нормальном состоянии Рублев вполне мог проходить. Тяжелый прошлый сезон отдается последствиями – найти уверенность в собственных силах и обрести стабильность после травмы спины Андрей пока не может. И до сих пор непонятно, сколько же времени ему потребуется, чтобы вернуться на свой прежний уровень. И, более того, существенно прибавить.

НАДАЛЬ ВЕРНУЛСЯ – И ПОБЕДИЛ

Четыре месяца мы не видели Рафаэля на корте. Из-за травмы колена он не смог доиграть полуфинал US Open против Хуана-Мартина Дель-Потро. Потом все обещал вернуться. То в Шанхае. То в Париже. То в Лондоне – на Итоговом. Снимался всякий раз. По сути – закончил сезон еще в сентябре. И лечился, лечился, лечился…

Но в Мельбурне Надаль все же провел свой первый матч. Австралиец Джеймс Дакворт, попав в основу благодаря wild card, вроде, хотел побороться. Даже едва не спас третий сет – сравнял счет, уступая 2:5! Но ни сил, ни таланта, ни опыта ему не хватило. Рафа вернулся – и сразу победил! Вот только… Все равно никто не понимает, насколько он готов к борьбе за титул. Судя по отдельным эпизодам в первом матче, проблемы с ногой не исчезли. И нынешний Надаль еще далек от своей нормальной формы.

ВОЗМОЖНО, ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ МАРРЕЯ

Энди созвал пресс-конференцию еще до старта турнира. Энди пришел на встречу с журналистами. И Энди… плакал.

- Я больше не могу играть на том уровне, на котором хочу. Боль не отпускает меня ни на секунду. Вы видите меня только на корте и видите, как мне тяжело. Но это ведь касается не только спорта. Я не могу нормально надеть носки или обуть кроссовки. Проблемы с бедром изменили всю мою жизнь. Есть шанс, что мне поможет операция. Серьезная. С протезированием. Но речь сейчас идет о том, чтобы я мог просто нормально жить. А заниматься профессиональным спортом… Нет никаких гарантий, что у меня получится вернуться.

- Выходит, это ваш последний турнир?

- Возможно, что так. Я говорил с командой. И говорил, что очень хочу продержаться до Уимблдона. Но у меня нет никакой уверенности, что это удастся.

Проблемы с ногой беспокоили Энди давно. Задолго до Уимблдона-2017, после которого он на долгое время выбыл из Тура, а в прошлом сезоне с трудом пытался вернуться, но так и не добился каких-либо успехов. «Тот турнир стал просто точкой невозврата. Когда я понял, что продолжать так больше не могу», - признался Маррей. Когда тебе всего 31, а ты не может сам натянуть джинсы, не испытывая жуткой боли – это серьезный повод задуматься о завершении спортивной карьеры. Тем более, карьера удалась. Возможно, на фоне ровесников, Надаля и Джоковича, не говоря уже о Федерере, она и вышла не такой успешной, но все-таки факт: первой ракеткой мира Энди был, «Большие шлемы» выигрывал (целых три штуки), золото Олимпийских игр брал (даже два раза!). В активе – 45 титулов в одиночке, больше 60 миллионов долларов призовых, рыцарский титул, пожалованный Королевой Елизаветой II... Достойно для скромного парня из провинциального Данблейна. Наверное, на этом не стыдно и закончить.

В первом круге Australian Open Энди – нынешний 229-й номер рейтинга – попал на 24-ю ракетку мира, испанца Роберто Баутиста-Агута. Который неделю назад взял титул в Дохе, убрав с дороги самого Джоковича (а до кучи – и Вавринку с Бердыхом). Конечно, Маррей не был фаворитом. Но дал реальный бой! Все равно уступил – в пяти партиях (4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:6). Покинул корт под бурные овации, когда болельщики провожали его стоя.

А после сказал:

- Возможно, мы еще увидимся. Я сделаю для этого все возможное. Но меня ждет операция и нет гарантий, что после нее я вернусь.

И сказал это так, что всем стало грустно…