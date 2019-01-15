Жара против Медведева. Итоги второго дня Australian Open

Теннис 15 января 2019 20:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Тяжелая – не по счету, а по погодным условиям – победа Даниила Медведева, разгромное поражение Дарьи Касаткиной, первый успех Анастасии Потаповой на «Больших шлемах» и возвращение Серены Уильямс. «Советский спорт» – об основных событиях второго дня Открытого чемпионата Австралии.

ТЕПЛОВОЙ УДАР У МЕДВЕДЕВА

На фоне трех остальных россиян, попавших в одиночку в основе, Медведев первый круг проскочил, не заметив. Если Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской «рубились» со своими соперниками по четыре сета (Рублев при этом накануне еще и проиграл), то Даниил Ласло Харрису – молодому «квалифаю» из ЮАР – отдал всего четыре гейма, управившись за 107 минут. При этом выглядел после игры так, словно отбегал 6 часов. Пот – ручьем, затуманенный усталостью взгляд… По ходу матча у Медведева шла кровь из носа, возникли судороги, в какой-то момент показалось – он просто без сознания рухнет на корт.

– Все дело в жаре, – признался россиянин в эфире «Евроспорта». – К тому же, есть правило, что если играешь на корте, с которого ведется телетрансляция, то перерывы между геймами длятся по 90 секунд – для рекламы. А если на таких, обычных, то пауза – всего одна минута. Я говорил супервайзеру, что это – издевательство! Ты 20 секунд тратишь просто на то, чтобы дойти до скамейки. Какой тут отдых? Тем более, при таких-то условиях! Я с самого начала матча чувствовал себя очень плохо. А в третьем сете меня начало тошнить. Так бывает при сильной усталости, но мы не так долго играли, плюс я специально много работал над физикой. И, кроме этого, совсем не волновался. Так что понял, что это - тепловой удар.

Медведев на Australian Open посеян под 15-м номером. Успешный прошлый год вывел россиянина в топ-20 и превратил в одного из сильнейших молодых игроков. Тех, от которых ждут серьезных прорывов. И, возможно, побед над топ-звездами. Например, вроде Джоковича – с Новаком сетка может свести Даниила уже в 1/8 финала. Вопрос – дотянет ли он до него?

Медведев сознательно снялся с турнира в Сиднее на прошлой неделе, где должен был защищать титул. Формально – из-за травмы плеча. На самом деле – чтобы сэкономить силы. Выносливость – не его главный козырь, и раньше мы часто наблюдали за тем, как на длинных отрезках Даниил теряет не только в физике, но и в концентрации, и даже в мотивации. Чтобы избежать этого в Мельбурне, он взял неделю отдыха – восстановился, подлечил болячки. И, судя по той форме, в которой пребывает россиянин (напомним – год он начал с выхода в финал в Брисбене!), на этом чемпионате Австралии ему действительно по силам пройти весьма далеко. Но если жара «слегка за 30 градусов» (до истинного пекла по австралийским меркам дело пока не дошло) в матче с не самым сложным соперником уже доставляет ему столько проблем, то что будет дальше?

РАЗГРОМ ДЛЯ КАСАТКИНОЙ

Касаткина проиграла два матча из двух в начале наступившего года. Это обидно. Но это – не трагедия. Брисбен и Сидней, конечно, крупные турниры, но не чета Australian Open. Успешное выступление в Мельбурне с лихвой бы компенсировало неудачи на старте сезона. Тем более, Дарья входила в число фаворитов. Приехала сюда 10-й ракеткой планеты. И получила в соперницы по первому раунду Тимею Бачински. Да, сильную швейцарку, когда-то бывшую девятой в мире, дважды игравшую в полуфинале «Ролан Гарроса»… Но пропустившую из-за травмы почти весь 2017 год, вернувшуюся в Тур лишь в прошлом сезоне и пока стоящую в рейтинге на скромной 192-й строчке.

И началось все неплохо – со счета 3:0 в пользу Дарьи. Вот что случилось дальше, не понял никто. Отдав Тимее 12 геймов подряд, Касаткина признала поражение – 3:6, 0:6. Менее, чем за час с начала матча. Конечно, фавориты иногда оступаются. В том числе – в первом круге. Но чтобы так – совсем без вариантов! Обидно..

Насколько здорово Дарья завершила прошлый сезон (победой в «Кубке Кремля» и попаданием в топ-10 рейтинга), настолько плохо начала нынешний. И с учетом того, что в ближайшие месяцы ей предстоит защищать почти треть очков (1100 из 3415 до середины марта и турнира в Индиан-Уэллсе включительно), если Касаткина продолжить играть также плохо, ее ждет очень крутое падение…

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ПОТАПОВОЙ

В отличие от Дарьи, другие россиянки во вторник на кортах Мельбурна смотрелись куда интереснее! И если Вероника Кудерметова в упорной борьбе все равно уступила сопернице из США с Москвой в графе «место рождения» Софии Кенин, а Анна Блинкова не справилась с опытной чешкой и сестрой-близняшкой экс-лидера рейтинга Катериной Плишковой (хотя тоже упиралась три сета!), то Наталья Вихлянцева сумела одолеть Варвару Лепченко, Маргарита Гаспарян прошла китаянку Лин Жу, а главное – Анастасия Потапова добыла первую победу в карьере на «Больших шлемах». Напомним – ей всего 17 лет.

В прошлом году уроженка Саратова, чемпионка юниорского Уимблдона-2016, совершила свой мини-прорыв, сыграв два финала уровня WTA (на летнем турнире в Москве и осеннем – в Ташкенте) и ворвавшись в топ-100. Однако большинство побед были добыты Потаповой во встречах с девушками из конца первой сотни и ниже, стабильности ей крайне не хватало, умения справляться с давлением – тоже. Свой единственный матч на «Больших шлемах» – в первом круге Уимблдона-2017 – Анастасия не смогла доиграть из-за травмы. Все остальные попытки пробиться в основу успеха не принесли. Сейчас Настя впервые попала на «мейджор» по рейтингу. И в стартовом раунде ей пришлось встретиться с Полин Парментье. Не звездной, но очень опытной француженкой (32 года, 54-й номер рейтинга). Признаемся – сомнения в исходе встречи были. Однако Потапова смогла показать – межсезонье девушка провела с толком, в физике заметно прибавила, в зрелости и понимании игры – тем более. Два ровных сетах в итоге закончились в ее пользу – 6:4, 7:6 (7:5). И это – пожалуй, наша главная радость по итогам второго дня Australian Open.

ВОЗВРАЩЕНИЕ УИЛЬЯМС

Возвращение Серены Уильямс – главная тема дня на турнире! Ее позорным образом проигранный финал на US Open (позорным – не в плане игры, а в плане поведения на корте) стал точкой для американки в предыдущем сезоне. Больше на корт она не выходила. То ли из-за желания немного отдохнуть. То ли понимала – надо еще улучшить форму, чтобы бороться на привычном, запредельном уровне. То ли просто боялась. Всего – негативной реакции публики после своих выходок в Нью-Йорке, потенциального бойкота судей, новых досадных поражений… Однако 38 лет – не возраст для завершения карьеры (по крайней мере – не для Уильямс-младшей, если уж старшая сестра еще играет!). Так что вернуться Серене пришлось. И это случилось на Australian Open.

Свистели в ее адрес? Не свистели. Бойкота судей не случилось тоже. Все прошло так, как и мечтала Уильямс – все сделали вид, что забыли финал US Open. А уж соперница – немка Татьяна Мария – постаралась на славу, чтобы максимально упростить американке задачу победить. Играла либо в сетку, либо в аут, либо строго на ракетку сопернице. Итог – 6:0, 6:2 в пользу Серены.

Хотя, конечно, после игры ее спросили о том инциденте в Нью-Йорке. Как думаете, что ответила Уильямса? Да, вы угадали:

– Без комментариев!

Мельбурн

Открытый чемпионат Австралии

Турнир «Большого шлема»

Открытые корты

Покрытие – хард

Общий призовой фонд: $60 000 000

Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг

Медведев (Россия, 15) – Харрис (ЮАР) – 6:1, 6:2, 6:1

Донской (Россия) – Дьере (Сербия) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 7:6 (7:5)

Женщины. Одиночный разряд. Первый круг

Вихлянцева (Россия) – Лепченко (США) – 6:7 (2:7), 6:2, 6:4

Потапова (Россия) – Парментье (Франция) – 6:4, 7:6 (7:5)

Кенин (США) – Кудерметова (Россия) – 6:3, 3:6, 7:5

Бачински (Швейцария) – Касаткина (Россия, 10) – 6:3, 6:0

Гаспарян (Россия) – Лин Жу (Китай) – 4:6, 6:2, 6:2

Кр. Плишкова (Чехия) – Блинкова (Россия) – 7:6 (7:2), 2:6, 6:2

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Сегодня на Australian Open состоятся следующие матчи второго круга с участием россиян.

1-й запуск (3.00 мск)

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Кики Бертенс (Голландия, 9)

4-й запуск

Карен Хачанов (Россия, 10) – Йошихито Нишиока (Япония)

5-й запуск (ориентировочно 13.00 мск)

Мария Шарапова (Россия) – Ребекка Петерсон (Швеция)