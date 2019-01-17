Чайки подгадили. Из-за птичьего помета четвертый день Australian Open растянулся до 3-х утра!

Теннис 17 января 2019 19:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Самый поздний матч в истории турнира, победа Даниила Медведева, уверенная игра Серены Уильямс и неожиданный успех Алексея Попырина. «Советский спорт» - об основных событиях очередного дня Открытого чемпионата Австралии.

СЮРПРИЗ ОТ ЧАЕК

- Матч идет до победы в двух сетах, тай-брейк третьей партии – до 10 очков, можно взять один туалетный перерыв и… Я должен сказать что-то еще, но не могу вспомнить, что именно, поскольку уже слишком поздно.

Судья улыбнулся, но девушкам – Гарбине Мугурусе и Джоанне Конте – было уже не до смеха. Их встреча – последняя в расписании четверга – формально началась уже в пятницу. Конкретно – в 0.30 по местному времени. И это – самый поздний матч в истории турнира! Причина, к слову, небанальна – девушки стояли пятым запуском на арене Маргарет Корт, где перед ними слишком заигрались Александр Зверев и Жереми Шарди. Организаторы в какой-то момент поняли, что поединок испанки и британки неплохо бы перенести куда-нибудь еще. Где есть искусственное освещение. Например, на корт «номер 3». Но он внезапно оказался… полностью загажен чайками. А нужного количества сотрудников для уборки в столь поздний час на территории «Мельбурн-парка» уже не осталось.

В общем, чайки продемонстрировали свое отношение к теннису и чемпионату. Организаторы – свою неподготовленность к подобным нестандартным ситуациям. А Мугурусе и Конте пришлось играть глубокой ночью. Думаете, девушки поторопились? Ха-ха три раза! Задержались на все три положенных партии и на 2 часа 40 минут! В итоге крепче оказалась Мугуруса (6:4, 6:7 (3:7), 7:5). Она и стала последней участницей третьего круга.

ХВАТКА МЕДВЕДЕВА

- Я уже встречался с Харрисоном. В прошлом году, в Винстон-Салеме. Тогда победил. Райан – сильный игрок. Он может демонстрировать очень серьезный теннис. Но может выступить и не слишком здорово. Посмотрим, как получится на этот раз, - рассуждал накануне Медведев.

Американец, может, и не провалил этот матч, но реальной борьбы на корте мы не увидели. Даниил, страдавший от жары во вторник, на этот раз был вполне свеж. И выглядел на порядок увереннее. Да, он считался фаворитом – как ни крути, а 15-й номер посева! И полностью оправдал этот статус, разбив соперника в трех сетах с одинаковым счетом 6:3. Как и Карен Хачанов накануне Йошихито Нишиоку.

Но на этом разминка закончилась. В третьем круге Медведева ждет Гоффен. А бельгиец – это вам не Харрисон. И уж тем более не Ллойд Харрис (соперник Даниила в первом раунде). Бывший игрок топ-10 неплохо смотрится на кортах Australian Open. И за путевку в 1/8 финала (где Даниил на «Больших шлемах» раньше ни разу не был), Медведеву придется побороться.

При этом он, увы, стал единственным из россиян, кто выиграл в четверг свой поединок. Все остальные наши девушки и еще один парень в конце концов уступили. Для Анастасии Потаповой, Маргариты Гаспарян, Натальи Вихлянцевой и Евгения Донского Australian Open закончился. По крайней мере – в одиночном разряде.

НЕВЕЗЕНИЕ БУШАР

- Я жаловалась маме: как обидно, что уже во втором круге попала на Серену! Но она быстро поставила меня на место. Сказала: «Ты радуйся, что не вышла на сеяную уже в первом раунде!». И, в общем-то, она права.

Это слова канадки Эжени Бушар. Финалистка Уимблдона-2014 по-прежнему пытается реанимировать карьеру, и вроде даже набрала вполне хорошую форму, но в 1/32 финала в Мельбурне ей выпало сыграть с самой Сереной Уильямс. Этот матч – точнее, его вывеска – стал, возможно, центральным в женской части турнира в четверг. Только борьбы не получилось. Серена ловко разобралась с Эжени – 6:2, 6:2. При том, что Бушар сама смотрелась неплохо.

- Иногда я подавала первым мячом, а в ответ получала удар в ноги под заднюю линию. Уильямс это умеет. Она играет очень-очень-очень хорошо! И сейчас она – явная фаворитка турнира, - подчеркнула канадка.

РУССКИЙ АВСТРАЛИЕЦ

В целом четвертый день Australian Open прошел без сенсаций. Не считать же таковой поражение Хена Чона – прошлогодний полуфиналист турнира из-за травмы резко сдал прошлым летом, и сейчас не смог справиться с французом Пьером-Юго Эрбером. В женской части непросто пришлось Симоне Халеп (кто забыл – она лидер рейтинга), но румынка в трех сетах и вопреки болям в ноге все же дожала американку Софию Кенин. А центральный матч вечера – между Новаком Джоковичем и Жо-Вилфридом Тсонга, который пару лет назад тянул бы минимум на четвертьфинал, закончился уверенной победой серба.

И все-таки, один сюрприз случился. Турнир покинул Доминик Тим.

Александр Зверев, Денис Шаповалов, Стефанос Циципас – думаете, список нынешних юных звезд, уже стоящих в топ-10, топ-20, топ-30, имеющих русские корни, но выступающих под другими флагами, на этом исчерпан? А вот нет! Встречайте – Алексей Попырин. 19 лет, чемпион юниорского «Ролан Гарроса» (2017), 149-я строчка в рейтинге, счастливый обладатель wild card на Australian Open и свежеиспеченный участник третьего круга турнира. Тиму, конечно, помешала травма – из-за нее он снялся в третьем сете. Но первые-то два Попырину пришлось брать самому!

Да, он родился уже в Сиднее. И, разумеется, он – гражданин Австралии. Но имя и фамилия парня говорят за себя. По крайней мере – о его корнях и родине его родителей. Возьмите Алексея на заметку. Эксперты говорят, что в скором будущем он сможет пошуметь не хуже Шаповалова и Циципаса.