Нет козыря против Джокера. Медведев уступил Джоковичу на Australian Open

Теннис 21 января 2019 19:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Поражение Даниила Медведева от Новака Джоковича, неожиданный вылет Александра Зверева, уверенная игра Люки Пуя, победа Серены Уильямс над Симоной Халеп и интрига в борьбе за лидерство в женском рейтинге. «Советский спорт» - об основных итогах очередного дня Открытого чемпионата Австралии.

СМЕЛЫЙ МЕДВЕДЕВ

- Новак оставил за собой два последних «Шлема». Он очень круто играет! Да, уступил в полуфинале в Дохе, но там Баутиста-Агут показывал какой-то сумасшедший теннис. Джокович – крут. Но это не значит, что с ним нельзя бороться. Сейчас он играет иначе, чем раньше. Против него теперь есть шансы. Их непросто найти и использовать, но трем молодым игрокам в концовке прошлого сезона это удалось. Теперь попробую и я.

Да, Даниил Медведев явно не собирался тушеваться!

Чтобы сказать такое – нужна смелость. Девять из десяти молодых теннисистов на вопрос «Чего вы ждете от встречи с Новаком?» промямлили бы что-нибудь нейтрально-корректное. Вроде: «Это будет очень сложный матч», «Я горд сыграть с легендой», «Конечно, Джокович – фаворит, но я сделаю все возможное» и т.д., и т.п. Скука смертная! Взять и рубануть правду-матку, что серб уже не та машина, какую мы видели три-четыре года назад, что он хоть и лучший, но вовсе не бог, что он дает шансы и больше не цепляется мертвой хваткой в любого соперника, придушивая его, как удав (неважно, кто по ту сторону сетки – хоть Надаль с Федерером!) – для этого нужно чувствовать себя в безопасности. Либо знать, что встреча с Новаком тебе не светит. Либо быть очень уверенным в себе! И эта уверенность Даниила, конечно, вызывала уважение.

Не боится он Джоковича! Уважает, но чувствует – готов дать ему бой. Достойный настрой перед встречей с первой ракеткой планеты. И параллельно – с главным фаворитом турнира.

Медведев – вовсе не образец стабильности. Он может показать феноменальный теннис. А может «сдуться» - внезапно устать, потерять мотивацию… Он до сих пор не до конца научился справляться с эмоциями, хотя работает с личным психологом, и прогресс в этом плане заметен. Но сейчас опасаться, что Даниилу не хватит желания, сил и азарта, чтобы выложиться на все 100 процентов, причин вовсе не было. Когда еще выкладываться, как не в четвертом круге «Шлема». В игре с лидером рейтинга. В борьбе с самим Джоковичем!

Медведев выложился. Но все равно – проиграл.

Два сета – примерно на столько хватило россиянина, чтобы помучить-потерзать серба. В стартовой партии за Новака сыграл опыт – он лучше и быстрее вошел в нужный ритм, забрав все важные очки и победив 6:4. Затем настала очередь блистать Медведеву. «Горя» 1:4 в следующем сете, Даниил быстро отыграл подачу Джоковича, сумел сравнять счет, повел на тай-брейке 6:2… Потом, правда, немного расслабился, упустил три сетбола, но на четвертом соперника дожал. И не благодаря ошибке серба. А сам додавил в длинном розыгрыше. На волевых. На технике. На скорости.

Так родилась надежда, что Медведев и правда способен развить свой успех. Вот только быстро умерла… Новаку было, в чем прибавить. Россиянину – нет. Третья и четвертая партия прошли уже за явным преимуществом первой ракетки мира.

Когда-нибудь, Даниил его обыграет. Но не сейчас. Не на этом Australian Open.

КРЕПКИЙ ПУЙ

Если в воскресенье в четвертьфинал турнира пробились Фрэнсис Тиафу (21 год исполнился как раз в день матча, обыграл Григора Димитрова) и Стефанос Циципас (20 лет, «убрал» самого Федерера!), то понедельник оказался не «днем молодых». Медведев (22 года) – не единственный из перспективных звезд, кто не справился со своим оппонентом. Чуть раньше оступился и хорват Борна Чорич (22) – 12-й номер рейтинга оказался слабее француза по имени Люка и с опасной в России фамилией Пуй.

Хотя «рубились» оба парня на славу!

Люка, кстати, тоже вполне молод – ему всего 24. При этом он уже был в топ-10. Вот только провалил прошлый сезон, так что в Мельбурн пожаловал лишь в статусе 31-й ракетки планеты. Неудачи не прошли без последствий – Пуй поменял свою команду, начав работать с Амели Моресмо. И дважды чемпионка «Больших шлемов» довольно быстро доказала, что в роли тренера умеет добиваться успехов не только, когда ее подопечный – Энди Маррей.

- Мы много работали с ней в межсезонье, и теперь пожинаем плоды, - счастливо улыбался Люка. – Конечно, турнир не закончен, но я уже рад, как он сложился для меня. Впервые за два года я вышел в четвертьфинал «Шлема». Впервые сделал это в Мельбурне, где раньше ни разу не мог выиграть матч. Сейчас моя цель – разнообразить свой теннис. И сделать его более стабильным. Особенно – в борьбе на задней линии. Но я уже вижу прогресс. И в матче с Борной, который вот-вот должен пробиться в топ-10, мне удалось переиграть действительно серьезного соперника! Значит – я на правильном пути. Как это может не радовать?

НЕЛАСКОВЫЙ ЗВЕРЕВ

- У вас как-то в начале все совсем было плохо…

- Еще бы – проиграть два сета со счетом 1:6!

- Ломать ракетки для вас – обычное занятие?

- Вы мои матчи раньше видели? Нет? Тогда – посмотрите….

- Но это хоть помогло?

- Помогло, кстати, да. Избавился от негативных эмоций. В третьей партии сыграл уже лучше. Но если твой соперник – Милош Раонич, ему нельзя давать такую фору. Шансов развернуть ход матча в свою сторону у меня после провального начала уже почти не было…

Если представить, что у всех молодых игроков в ATP-Туре есть своя «банда», то Александр Зверев – ее однозначный «главарь». Пока, по крайней мере. Раньше всех «выстрелил». Уже второй год в топ-10. Обыгрывал всех нынешних топ-звезд (не по разу). В 19 лет уже брал «Мастерс». В 21 – победил на Итоговом. Был третьей ракеткой планеты. Сейчас станет ей вновь. Но есть одно «но» - конкретно на «Больших шлемах» у Александра ничего не клеится. С трудом разок вышел в четвертьфинал – в прошлом году, в Париже. И все. Не хватает Зверева на длинную дистанцию. То ли выносливость подводит. То ли – скорее – характер.

Милош Раонич – конечно, не подарок. Сам был третьей ракеткой. Сейчас снова рвется в элиту. Набрал отличную форму. Прекрасно смотрится в Мельбурне. Но обыграть канадца – задача для Александра по плечу. Если он «в настроении». И с первых геймов чувствует себя уверенно. Сейчас этого не было. Вместо надежной, агрессивной игры в исполнении Зверева мы увидели это – целую россыпь детских ошибок и расколоченную в хлам ракетку в конце второго сета.

Что ж, молодым в Мельбурне в понедельник определенно не везло…

УБОЙНАЯ СЕРЕНА

- В первом сете у меня было ощущение, что я попала под поезд! Да, я – первая ракетка мира. Но Серена Уильямс – это Серена Уильямс, - улыбнулась Симона Халеп.

Ни один из женских одиночных матчей понедельника не завершился сенсацией. И даже поражение лидера рейтинга, прошлогодней финалистки турнира, ей вовсе не стало. Если принять во внимание, кто именно выбил румынку из сетки…

- С другой стороны – я не испугалась. Сумела взять себя в руки. Знала, что способна прибавить, и во второй партии мне это удалось. Я заиграла агрессивнее, разожгла внутри себя огонь, перенастроилась на настоящую борьбу. И, в принципе, матч получился хорошим. Обидно, что все равно проиграла. Но жаловаться мне сейчас не на что, - добавила Халеп.

Симона права: Серена есть Серена. Да, она не играла с прошлогоднего US Open. Да, сидение на диете не сильно ей помогло – Уильямс заметно прибавила в весе. Но это нисколько не сказывается на ее мощи. И скорости. И выносливости.

Румынка в середине второй партии, казалось бы, взяла инициативу. Оставила сет за собой – 6:4. Даже давила на соперницу в начале третьего отрезка матча. Но в ключевой момент прибавить не смогла. В отличие от Уильямс. Которая стянула волосы в пучок, чтобы длинные пряди не мешали ей вести розыгрыши, собралась, завела себя своими криками «Come on!» - и сделала ключевой брейк, который помог ей отпраздновать успех в этом матче.

- Я не думаю о рекорде Маргарет Корт. В смысле – прямо сейчас. Он «висит» надо мной почти с самого начала карьеры, и я давно перестала зацикливаться на этой мысли. Я просто провожу матч за матчем. И стараюсь выиграть титул на каждом турнире, в котором принимаю участие, - отметила Уильямс.

Если Серена продолжит в том же духе, рекорд Корт падет. Сейчас сложно представить, кто сможет остановить Уильямс в Мельбурне. И помешать забрать 24-й «Большой шлем». Хотя… Перед финалом Уимблдона-2018 так тоже казалось. Как и перед финалом US Open. В теннисе случается всякое. Но в данный момент даже Халеп, показав отличный, агрессивный, очень умный теннис, не устояла перед Сереной. Так кто же тогда устоит?

КТО СТАНЕТ ПЕРВОЙ РАКЕТКОЙ?

Перед началом Australian Open сразу 11 девушек могли возглавить рейтинг по его итогам. Включая нашу Дарью Касаткину. И белоруску Арину Соболенко. Но Даша проиграла еще в первом круге. Арина выбыла в третьем – не совладав с Амандой Анисимовой. Многие другие претендентки повылетали тоже. И в настоящий момент на звание первой ракетки претендует всего пять спортсменок. Включая Симону Халеп. Хотя ее шансы остаться лидером рейтинга стремятся к нулю.

Если во вторник чешка Петра Квитова справится с австралийкой Эшли Барти, румынка это лидерство однозначно уступит. Вопрос – кому? Помимо Квитовой стать первой ракеткой пока имеют шансы Каролина Плишкова, Элина Свитолина и Наоми Осака. И фаворит в этой борьбе – японка. По крайней мере, при определенных раскладах, ей достаточно выхода в полуфинал, чтобы самой возглавить рейтинг. Тогда как остальным может не хватить даже титула. Симона же останется первой, только если все девушки уступят в четвертьфинале.

Плотная конкуренция в женском Туре, не правда ли?