Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!

СЕРБ СЕРБУ РОЗНЬ

Вообще, это было обидно.

В любом случае Медведев провел лучший турнир! По крайней мере – на грунте. Выиграл в два раза больше матчей на этом покрытии, чем за всю карьеру до этого (если брать в расчет только основу турниров ATP). Разгромил двух первых соперников (португальца Жоао Соузу и молдаванина Раду Албота). Прошел двух теннисистов из топ-10 подряд. И ведь каких! Сначала выбил Стефаноса Циципаса (8-й номер рейтинга). Затем – самого Новака Джоковича! Причем первая ракетка мира в третьем сете поединка с Даниилом уступил ему по всем статьям (2:6). И сам признался, что Медведев действовал великолепно.

Так россиянин впервые в карьере справился с сильнейшим теннисистом мира. Впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». И там попал на Душана Лайовича. Серб сербу рознь – после встречи с Новаком Лайович не казался особо опасным соперником. Учитывая, в какой форме и на каком уровне проводит этот турнир Даниил! Да, Душан тоже в порядке. Да, он разгромил здесь Доминика Тима (одного из лучших «грунтовиков» Тура и пятую ракетку планеты). Да, остановил Лоренцо Сонего – молодой итальянец тут изрядно пошумел, выбив, в том числе, нашего Карена Хачанова (еще в первом круге). Но в рейтинге он только 48-й. На молодого-перспективного не тянет (Лайовичу уже 28 лет). Свой единственный очный матч с Медведевым – на прошлогоднем Кубке Кремля – серб проиграл с разгромным счетом (2:6, 1:6). Да и начало их поединка в Монако подтвердило прогнозы экспертов – россиянин быстро повел 5:1 и полностью доминировал на корте.

Но дальше что-то пошло не так.

Даже хорошее движение на задней линии перестало помогать реализовывать преимущество своей подачи. Процент побед на первом мяче у Медведева рухнул до 40 (против Джоковича было 70)! Сам Душан почти перестал ошибаться. Отыграл двойной сетбол. И постепенно перехватил инициативу. Да так, что выиграл 10 геймов подряд! 1:5 превратилось в 7:5, 4:0. Оправиться от такого россиянин не смог.

«Я НЕ ПЕРЕСТАВАЛ БОРОТЬСЯ»

– Начало первой партии было похоже на ночной кошмар! – расскажет потом Лайович. – Но мне удалось найти свой ритм и главное – свою игру. Серия в 10 выигранных геймов подряд добавила уверенности. При таком сильном ветре, какой был сегодня, сложно показывать действительно хороший теннис. Но я сумел использовать свой форхенд гораздо лучше соперника. И это принесло результат. Хотя я до сих пор не верю, что вышел в Монте-Карло в финал!

– Во всех отношениях, этот матч был тяжелым – и в физическом, и в психологическом плане. К тому же, я боролся с соперником, которые играет в очень умный, хитрый теннис. Плюс погодные условия оказались непростыми, но это мешало и мне, и ему одинаково. В конце концов, я просто счастлив, что все закончилось в мою пользу. Надо как следует насладиться этим моментом, – добавил Душан.

Медведев отдал должное сопернику.

– Дело не в том, что я стал играть сильно хуже. Просто Душан серьезно прибавил, когда счет стал 5:1 в мою пользу. И продолжал прогрессировать дальше! Если при 5:2 у меня еще была возможность использовать свое преимущество, то дальше я его упустил. Начиная со счета 5:3 игра полностью выровнялась, а мой соперник перестал ошибаться. В такие моменты нельзя предсказать, в чью пользу закончился встреча – и цифры на табло уже не важны. Не знаю что сказать… Конечно, мне обидно, но я могу только поздравить Лайвича с этим успехом.

При этом Даниил добавил – 10 проигранных геймов подряд не вывели его из равновесия.

– Я продолжал бороться. Я видел, как на этом турнире возвращались Хауме Мунар, Фабио Фоньини и Борна Чорич. Они выдавали блестящие камбэки и добивались хороших побед! Грунт такое покрытие, на котором все может резко измениться в любой момент матча. Что, собственно, и показал рывок Душана. При этом я боролся до конца и продолжал искать момент, который бы позволил мне вернуть инициативу. Увы, я его не дождался…

И это особенно обидно, если учесть, что позже в субботу в Монако грянула еще одна сенсация. Куда более громкая! Фоньини в двух сетах «убрал» Рафаэля Надаля, одолев 11-кратного чемпиона турнира со счетом 6:4, 6:2. Для Рафы это поражение на грунте – самое крупное за четыре года (с финала Мадрида-2015, где он уступил Энди Маррею 2:6, 3:6). При этом, что мы знаем о Фабио? Во-первых – он действительно порой играет блестяще, да и Надаля на глиняных кортах раньше бил уже дважды (что редко кому удавалось). А во-вторых – он потрясающе нестабилен. И финал с итальянцем дал бы Медведеву отличную возможность закончить турнир титулом.

РЕКОРДЫ МЕДВЕДЕВА

Хотя не сомневайтесь – свой шанс у Даниила еще будет! Достаточно взглянуть на его результаты. Особенно – с учетом прошлого сезона. «Медведев присоединился к элите!» – вот заголовок у статьи, опубликованной на официальном сайте ATP. И в ней же содержатся интересные факты.

1) с начала 2018 года лишь пять человек завоевали по 4 титула и больше. Россиянин был лучшим в Сиднее, Винстон-Салеме, Токио в прошлом сезоне, плюс в этом победил в Софии. Еще на его счету – финал в Брисбене-2019 (проигранный Кею Нисикори). Столько же трофеев – на счету Тима. Больше – только у Надаля и Джоковича (по 5), а также Роджера Федерера (6).

2) у Даниила за указанный отрезок – больше всех побед на хардовых кортах. Конкретно – 55! У Федерера – 54. Остальные отстают на порядок сильнее. И если раньше считалось, что грунт – не покрытие для Медведева, то турнир в Монте-Карло убедил всех в обратном. Он может побеждать и на нем!

3) россиянин поднялся на 70 строчек в рейтинге по сравнению с январем 2018-го! Если тогда в Сидней он приехал лишь 84-й ракеткой планеты и даже был вынужден играть квалификацию (в итоге, как помним, Медведев взял титул), то теперь занимает 14-е место! Если бы обыграл в Монако Душана, то гарантированно обошел бы Хачанова и стал первой ракеткой страны.

В общем, прогресс впечатляет! А успех в матче с Джоковичем убедил во мнении, что Даниил созрел для нового рывка. Раньше поединки с соперниками из топ-10 давались ему нелегко, сейчас же Медведев их уже не боится, и главное – точно знает, что может в них побеждать. Тем интереснее будет следить за россиянином в ближайшие недели.

ЦИФРА

22 победы – столько теперь на счету Медведева в текущем сезоне. Это – лучший показатель среди всех игроков.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP

Категория «Мастерс»

Открытые корты

Покрытие – грунт

Призовой фонд – 5 207 450 евро

Одиночный разряд. Четвертьфинал

Медведев (Россия, 10) – Джокович (Сербия, 1) – 6:3, 4:6, 6:2

Полуфинал

Лайович (Сербия) – Медведев – 7:5, 6:2

Фоньини (Италия, 13) – Надаль (Испания, 2) – 6:4, 6:2

Финал

Лайович – Фоньини – 3:6, 4:6