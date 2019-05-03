Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спорта

«Советский спорт» собрал пять ярких историй об отношениях девушек… с девушками.

ИРЕН ВЮСТ И ЛЕТИЦИЯ ДЕ ЙОНГ

Новость последних недель – самая титулованная конькобежка современности рассказала о помолвке с подругой по сборной.

- К счастью, она сказала: «Да»! – написала Ирен Вюст, выложив пост в Инстаграме с красивым фото на пляже. Где одна девушка, стоя на колене, делает предложение другой. По силуэтам там особо-то не разобрать кто где, но, судя по всему, в роли «жениха» была сама Ирен. Для тех, кто не в курсе, на ее счету – 5 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль Олимпиад.

Избранница Вюст – тоже конькобежка. И тоже не последняя – чемпионка мира в командном спринте. Летиция де Йонг (нет, она не сестра Боба де Йонга – 7-кратного чемпиона мира и чемпиона Турина в беге на 10 000 м) не так известна и популярна, но все же определенных успехов добилась. В частности – взяла золото ЧМ-19 в немецком Инцеле. Хотя, похоже, главную награду девушка получила именно на указанно фото. Кольцо из рук Ирен.

МАРТИНА НАВРАТИЛОВА И ЮЛИЯ ЛЕМИГОВА

Наверное, самая известная лесбийская пара. Легендарная теннисистка, 18-кратная чемпионка «Больших шлемов» в одиночном разряде в 2014 году вышла замуж (женилась?) на вице-мисс СССР Юлии Лемиговой.

Судьба обеих интересна по-своему. Мартину мы знаем по спортивным успехам и спортивному же долголетию (в парном разряде и в миксте она играла еще в 2004 году, в возрасте 48 лет). Лемигову – по тому факту, что она стала призером первого конкурса красоты в СССР (в 1990 году), потом – и вице-мисс Мира (в 1991-м). Начав карьеру модели, она успела выйти замуж за французского банкира Эдуарда Стерна и даже родила от него сына. Увы, впоследствии при трагических обстоятельствах погиб и ребенок Юлии, а позже – и ее муж. Не будем вдаваться в подробности этой детективной истории. Ее дальнейшая судьба сложилась неожиданно – в начале XXI века стало известно о романе Лемиговой с Навратиловой. В 2014-м Мартина сделала подруге предложение и в декабре того же года они вступили в брак.

КАСТЕР СЕМЕНЯ И ВАЙОЛЕТ РАСЕЙБОЙЯ

Болельщики так до сих пор и не пришли к единому мнению, какого пола Кастер Семеня. Правда, к такому мнению пришли спортивные чиновники – после всевозможных скандалов и серии гендерных тестов, ее решили считать женщиной. Так что Семеня продолжила обыгрывать соперниц с запасом и на Олимпиадах, и на других крупных турнирах.

На этом фоне новость о том, что Кастер в 2014 году обручилась с подругой по сборной ЮАР, особых вопросов не вызвала. Избранницей двукратной олимпийской чемпионки стала другая бегунья на 800 м – Вайолет Расейбойя. Не такая успешная, правда. Но тем не менее. В качестве «жениха», разумеется, выступила именно Семеня. По местным традициям ее родители даже внесли выкуп за «невесту» в размере 2 500 долларов. В мае 2015 года пара официально вступила в брак.

ТАРА МУР И КОННИ ПЕРРИН

Самой известной теннисисткой нетрадиционной сексуальной ориентации остается, по-прежнему, экс-первая ракетка планеты Амели Моресмо. Но именно история британки Тары Мур и швейцарки Конни Перрин привлекает внимание больше всего. Ведь именно эти спортсменки официально объявили о своих отношениях. Они не то, чтобы звезды – ни разу не были в топ-100 (максимум – в топ-150). Зато дважды играли друг с другом, причем – после того, как совершили «каминг аут». Кстати, разошлись миром – 1:1 по встречам.

- Нет, мы не целуемся на корте, ничего подобного. И вообще – глядя на нас вы не поймете, что мы любим друг друга. Если играем матч – остаемся соперницами. Но за пределами арен мы самые близкие друг другу люди, - отметили девушки.

МЕГАН ДАГГАН И ДЖИЛЛИАН ЭППС

Сборные США и Канады – сильнейшие в женском хоккее. Делят на пару все золото ЧМ и Олимпийских игр. Тем интереснее история любви капитана американской команды Меган Дагган и экс-нападающей «кленовых листьев» Джиллиан Эппс. В сентябре 2018 года девушки рассказали о собственной свадьбе. Обе были наряжены в белые платья. Обе выглядели, как невесты. Обе смотрелись на фото предельно счастливыми! И неважно, что в спорте они по разные стороны баррикад, и Дагган вечно борется за золото со сборной Канады, в которой ее супруга ныне работает тренером. Раз их любви это никак не мешает, значит, за них стоит только порадоваться.