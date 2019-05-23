Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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23 мая 2019 22:49ТеннисМысин Николай

Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»

В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты.

МУЖЧИНЫ

КТО ЕСТЬ ИЗ НАШИХ?

Напрямую в основу «Ролан Гарроса» попало всего двое россиян. Их должно было быть три, но Андрей Рублев еще в начале мая досрочно закончил грунтовый сезон из-за травмы запястья и начал подготовку к Уимблдону. А больше никого в топ-100 рейтинга из наших теннисистов и нет…

Но те, кто попали – Карен Хачанов и Даниил Медведев - входят в топ-16 посева! И именно с ними и связаны все наши основные надежды.

И КАКОВЫ РАСКЛАДЫ?

Медведев в текущем сезоне входит в число самых успешных теннисистов, одержав уже 25 побед в одиночках. При этом не только на харде, но и на грунте! Если до нынешнего года в активе Даниила было всего две выигранных встречи в основах ATP-турниров на мягком покрытии, то в апреле-мае россиянин успел побывать в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло и в финале Барселоне. Правда, обошелся без титулов – в Монако уступил сербу Душану Лайовичу, в Испании – австрийцу Доминику Тиму. Потом были провалы в Мадриде и Риме, где Даниил не смог преодолеть первый круг. Однако тут вопросы к жеребьевке, которая оказалась к Медведеву неблагосклонна. В столице Испании он сразу попал на аргентинца Гвидо Пелья, проводящего такой же успешный сезон, как и сам россиянин. А в Италии нарвался на Ника Кирьоса, причем в тот момент, когда австралиец действительно хотел играть в теннис (а не страдал ерундой, как обычно). В обоих случаях Даниил показал игру высокого уровня, но пал заложником своей усталости и уверенных действий соперников.

У Хачанова другая история. В отличие от Медведева, чемпион парижского «Мастерса» провалил начало сезона. Но на двух «Мастерсах» в Мадриде и Риме сумел найти свою игру, добился нескольких сложных побед (как, например, над Роберто Баутисто-Агутом в столице Италии). И пусть в обоих случаях в итоге споткнулся об испанца Фернандо Вердаско, мы успели понять, что к «Ролан Гарросу» первая ракетка страны сумел набрать не только форму, но и уверенность в себе.

А жеребьевка в Париже к обоим россиянам была благосклонна!

Во-первых, в первом раунде Медведеву достался француз Пьер-Юг Эрбер, Хачанову – немец Седрик-Марсел Штебе. Оба – серьезные ребята, но не соперники нашим парням в их нормальных кондициях. И если смотреть дальше по сетке, то вплоть до четвертого круга ни у Карена, ни у Даниила нет непроходимых соперников. Там, правда, Хачанов в теории выходит на Хуана-Мартина Дель-Порто, однако аргентинец только вернулся после травмы и далеко не факт, что в принципе способен показывать качественный теннис на протяжении целой недели. А значит, его можно обыгрывать (тем более, Карен и ранее навязывал ему борьбу, когда чемпион US Open-2009 был в оптимальных кондициях). Медведеву же в битве за четвертьфинал светит японец Кеи Нишикори, уже обыгранный Даниилом недавно в Барселоне. И если россиянин сыграет нормально, пройдет пару первых кругов, войдет в нужный ритм, нет оснований думать, что седьмая ракетка планеты вдруг станет для него непреодолимым препятствием.

Итог? Считайте это шуткой, но нет – два наших теннисиста вполне могут сыграть в четвертьфинале «Ролан Гарроса». Как минимум…

А ФАВОРИТЫ КТО?

Конечно, «большая тройка» - Федерер, Надаль и Джокович! Роджер показал, что не разучился играть на песке даже после двух пропущенных на грунте сезонов. Рафаэль взял титул в Риме. Новак – в Мадриде. Жеребьевка была более благосклонна к испанцу, которому и в первом, и во втором раунде достались «квалифайеры». Но разве для него это важно? Скорее всего, вся это тройка дойдет до полуфинала. А там уже решит, кто из них заберет очередной «Большой шлем».

Если, конечно, не «взбрыкнет» молодежь. В лице Доминика Тима, Стефаноса Циципаса, слегка «забуксовавшего», но все еще опасного Александра Зверева. Да и тех же Хачанова с Медведевым, наконец. Но… Шансов на это немного.

ЖЕНЩИНЫ

КТО ЕСТЬ ИЗ НАШИХ?

Главное – не будет Марии Шараповой. Из-за травмы плеча она пропускает последние месяцы и пока готовится к Уимблдону (хотя не факт, что выступит и там). Однако и в отсутствии двукратной чемпионки Франции в Париже выступят минимум 10 наших теннисисток, попавших в основу без квалификации.

И КАКОВЫ РАСКЛАДЫ?

Беда в том, что шансы каждой из них даже на вторую неделю турнира – ничтожны. Дарья Касаткина в прошлом году играла здесь в четвертьфинале, но нынешний сезон первая ракетка страны откровенно проваливает. И даже неплохая жеребьевка (в стартовом раунде ее ждет «квалифайер») вряд ли поможет уроженке Тольятти пройти два-три круга – слишком невнятный теннис показывает Дарья в последние месяцы. Остальных наших девушек ждет, в принципе, та же судьба. Можно надеяться, что Светлана Кузнецова (бравшая «Ролан Гаррос» в 2009 году) порадует нас уверенным выступлением, но она всего месяц назад возобновила выступления после травмы и пока не набрала хорошую форму. А самой перспективной теннисистке России – Анастасии Потаповой – не повезло уже в стартовом раунде попасть на Анджелику Кербер (трехкратную чемпиону «Шлемов» и пятую сеяную на этом турнире).

А ФАВОРИТЫ КТО?

В отличие от мужчин, у девушек список претенденток на победу легко наберет 15-20 фамилий. Совсем не повезло Наоми Осаке – чемпионке последних двух «Шлемов». Ей и в первом круге играть с неуступчивой словачкой Анной Шмидловой, а во втором – либо с победительницей «Ролан Гарроса»-2017 Аленой Остапенко, либо с экс-первой ракеткой планеты Викторией Азаренко. Всем интересно, что покажет Серена Уильямс, если сумеет в первом раунде пройти нашу Виталию Дьяченко. Но самая простая дорога к финалу ждет, видимо, прошлогоднюю чемпионку Симону Халеп – к румынке жеребьевка оказалась наиболее благосклонной по крайней мере до четвертьфинала (где ее может ждать Петра Квитова).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ

Кто достался в соперники россиянам по первому кругу Открытого чемпионата Франции?

МУЖЧИНЫ

Карен Хачанов (Россия, 10) – Седрик-Марсел Штебе (Германия)

Даниил Медведев (Россия, 12) – Пьер-Юг Эрбер (Франция)

ЖЕНЩИНЫ

Маргарита Гаспарян (Россия) – победитель квалификации

Евгения Родина (Россия) – Мэдисон Кис (США, 14)

Виталия Дьяченко (Россия) – Серена Уильямс (США, 10)

Дарья Касаткина (Россия, 21) – победитель квалификации

Екатерина Александрова (Россия) – Михаэла Бузарнеску (Румыния, 30)

Вера Звонарева (Россия) – победитель квалификации

Анастасия Потапова (Россия) – Анджелика Кербер (Германия, 5)

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Мэнди Минелла (Люксембург)

Вероника Кудерметова (Россия) – Каролина Возняцки (Дания, 13)

Светлана Кузнецова (Россия) – победитель квалификации

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