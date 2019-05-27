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Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 мая 2019 10:53ТеннисБыканова Наталья

Российская дебютантка вынесла экс-первую ракетку мира!

Сенсация первого дня: россиянка Потапова одержала верх над трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» Кербер.

Что можно подумать, увидев как теннисист после матча сначала опускается на колени, а затем принимается неудержимо скакать и прыгать по всему корту? Можно подумать, что теннисист выиграл миллион. 18-летняя дебютантка Анастасия Потапова выиграла не миллион, но сотворила сенсацию первого дня «Ролан Гарроса» – выбила из турнира одного из фаворитов Анжелику Кербер. Кто-то скажет, что немка последнее время восстанавливается после травмы, но факт остается фактом: пятая ракетка мира проиграла 86-ой.

– Она действительно здорово играла сегодня, – отдала должное молодой сопернице 31-летняя чемпионка, – мне тоже знакомо это чувство, когда выходишь на корт и нечего терять. Сейчас появляется много новых талантливых спортсменок и Потапова безусловно к ним принадлежит.

Кербер, как потом оказалось, один из кумиров Насти Потаповой: «Мы строили мою игру, глядя на то, как борется на корте Кербер, я смотрела почти все ее матчи».

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ДВЕ РУССКИХ МАМЫ И ОДИН ШОТЛАНДСКИЙ ТРЕНЕР

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– У меня недавно произошла смена тренера. К сожалению, мы расстались с Ириной Дорониной, с которой работали с моих десяти до 18 лет и теперь у меня новый тренер шотландец Иан Хьюз.

– Зачем же расставаться, если потом об этом жалко?
– Почему мы расстались, пусть останется между нами, но мы сохранили хорошие отношения, она всегда меня поддерживает, ведь восемь лет были вместе, всегда практически по 24 часа в сутки. С тренером я проводила больше времени, чем с собственной мамой. Всегда трудно расставаться с тем, к кому так привязан. К тому же живем в одном доме и ходим друг к другу пить чай. Как она была мне второй мамой, так и осталась. Вполне допускаю, что через некоторое время она будет приезжать на некоторые мои турниры.

– Что можете сказать о вашем новом тренере?
– Он же тренировал Элину Свитолину и очень успешно! Потом еще и Белинду Бенчич. Когда Иан освободился, то мы ему сразу к нему обратились. Конечно, рассматривались и другие варианты, но я хотела работать только с ним.

«УСТАНОВКА: «КАЖДОЕ ОЧКО ИГРАТЬ, КАК МАТЧБОЛ»

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– До старта турнира было ощущение, что грунтовая серия у вас не заладилсь...
– Не могу с вами согласиться, была ведь победа с командой на Кубке Федерации, это очень важно. С Ианом мы с самого начала нацеливались на чемпионат Франции и подстраивали всю подготовку под него.

– Как ее так подгадать, чтобы сразу в первом матче выбить одну из фавориток?
– Все тузы из рукава не хочется доставать, но сначала провели неделю очень интенсивных тренировок с большими объемами, а потом поближе к чемпионату Франции перешли с количества на качество, заменив многочасовые тренировки короткими и интенсивными. Мы старались выстроить работу таким образом, чтобы мой пик пришелся на сегодня, на эти две недели. Работали и физически и ментально. Целью были не Мадрид и не Рим, целью был «Ролан Гаррос».

– Ментально, значит, с психологом?
– Нет, с психологом никогода не работала, мы голову готовим другим способом: через установку на тренировке «каждое очко играешь, как матчбол». Надаль очень хорошо сказал: «Выходя на корт, все ненужное оставляй за его пределами». Так и стараюсь настраиваться.

– Не самая простая задача...
– Чтобы стать лучшим, это должно получаться всегда.

«НА КОРТЕ ОЩУЩАЛА СЕБЯ, КАК ДОМА»

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– Судя по послематчевой реакции, вы очень эмоциональный человек?
– Вовсе нет. По жизни я гораздо менее эмоциональна, но вот на корте полностью преображаюсь. Все мои демоны выходят наружу, когда играю в теннис.

– Что вас больше всего взволновало: легендарный корт, соперница или значимость турнира?
– Все вместе. Во-первых, дебют на «Ролан Гарросе», второе – против Кербер тоже никогда не играла, и на Центральный корт имени Филиппа Шатрие вышла в первый раз. Правда, вчера удалось на нем немного потренироваться. И вот что удивительно: никакого дискомфорта или стеснения не почувствовала – наоборот, подумала: какой уютный корт! Сегодня ощущала себя полностью, как дома. Мне кажется, что я прочувствовала каждый сантиметр его грунта, как будто всегда на нем играла.

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