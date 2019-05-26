Вот так дебют! Как Потапова разгромила в Париже чемпионку Уимблдона - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболБиатлонФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 мая 2019 19:30ТеннисМысин Николай

Вот так дебют! Как Потапова разгромила в Париже чемпионку Уимблдона

Первый день Открытого чемпионата Франции начался с сенсации – дебютантка турнира Анастасия Потапова уверенно обыграла экс-первую ракетку планеты Анджелику Кербер. Жаль, что другие россиянки в воскресенье остались без побед.

ПРОБЛЕМЫ АНДЖЕЛИКИ

«Ролан Гаррос» едва успел начаться, и на турнире сразу грянула сенсация! Дебютантка Анастасия Потапова в двух сетах, легко и уверенно, учинила разгром экс-первой ракетке планеты и действующей чемпионке Уимблдона. Анджелика Кербер теоретически имела шанс опять возглавить рейтинг по итогам соревнований в Париже, однако вместо этого вылетела уже в стартовом раунде. Приятный сюрприз для российских болельщиков! Впрочем, пусть это звучит как парадокс, но именно эта сенсация была ожидаемой.

GettyImages-1151775862

И речь не только о потрясающей игре Потаповой.

- Две недели назад я вообще была не уверена, что смогу выступить в Париже, - призналась накануне немка. – Тогда я не могла даже нормально ходить, не говоря уже о том, чтобы играть в теннис. Рада, конечно, что сумела добиться прогресса. Сейчас не то, чтобы совсем ничего не болит, но я, по крайней мере, нормально тренируюсь. О титуле в такой ситуации, конечно, мечтать не приходится. Но я о нем и не думаю. Буду просто стараться показать, что могу.

Грунтовый сезон Кербер испортила травма лодыжки – подвернув ногу в Мадриде, Анджелика выбыла почти на целый месяц. Повреждение оказалось серьезнее, чем она думала, в итоге три недели пришлось пропустить. В таком состоянии никто и не ждал, что чемпионка Уимблдона (2018), US Open (2016) и Australian Open (2016) сумеет показать что-то серьезное в Париже. Пусть именно парижского титула ей и не хватает для карьерного «Шлема». Так что Потаповой, с одной стороны, не повезло попасть уже в первом раунде на пятую ракетку планеты. С другой – фортуна, все же, была на стороне Анастасии, поскольку состояние ее соперницы оказалось далеко не оптимальным.

Тем не менее, все это никак не умаляют заслуг самой россиянки. Впервые сыгравшей в основе «Ролан Гарроса». И уверенно вышедшей во второй круг!

ПОТАПОВА ПРОТИВ КУМИРА

GettyImages-1151774396

Проблемы Кербер – это проблемы Кербер. Анастасия сделала то, что должна – сосредоточилась на собственном теннисе. В Париж она приехала 81-й ракеткой планеты и не сказать, чтобы с хорошим багажом результатов в последние пару месяцев. Потапова не смогла пройти квалификацию в Мадриде и в Риме, в Праге проиграла во втором раунде, в Стамбуле – уже в первом. Вот и все «успехи» на грунте в текущем году. В свои 18 лет (и 18 ей исполнилось лишь 31 марта) Анастасия дважды была в финалах турниров WTA, но, прямо скажем, турниров очень слабеньких – в Москве и в Ташкенте в прошлом сезоне, где ей ни разу не попалась соперница из топ-50. Оба решающих матчах Потапова, увы, уступила (сербке Ольге Данилович в российской столице и россиянке Маргарите Гаспарян – в узбекской). Сама Анастасия славится силовым теннисом, уверенным форхендом и хорошей подачей, но ей, как почти всем недавним юниорам, серьезно не достает стабильности. И этот фактор мог сказаться в Париже – даже «поломанная» Кербер за счет класса и опыта вполне могла Потапову и обыграть.

Но не вышло!

Поскольку весь матч на протяжении двух сетов юная россиянка не допускала серьезных ошибок. Уверенно прибавляла в ключевые моменты. И в итоге не оставила немке шансов – 6:4, 6:2. А после можно было радоваться!

- Мой телефон сейчас взорвется от звонков, - смеялась Анастасия на пресс-конференции. – Приятно, когда тебя все поздравляют. Тем более – по такому-то поводу! Но перед матчем я старалась ни о чем не думать. Концентрировалась лишь на себе, на своем теннисе и своих движениях. Ни о том, что играю на «Большом шлеме». Ни о том, что соперница – Кербер. То есть, понятно – она великая теннисистка, но это меня не пугало… Я просто стремилась показать все лучшее, на что способна. И это у меня получилось.

- При этом Анджелика – один из моих кумиров, - добавила чуть позже Потапова. – Я следила за ней, еще когда была маленькой. С детства старалась во многом на нее походить. И раз уж выпала возможность сыграть против нее, то я была обязана продемонстрировать отличный теннис! Сейчас я просто счастлива. Ведь я живу ради таких моментов. Эмоции от победы всегда придают сил и помогают работать еще упорнее. Хотя долго радоваться тоже нельзя. Пора готовиться ко второму кругу.

Там Потапову будет ждать другая молодая теннисистка – 19-летняя чешка Маркета Вондроушова. И в этой встрече россиянка опять не будет фаворитом…

ПОРАЖЕНИЕ КУЗНЕЦОВОЙ И ЖУК

GettyImages-1151793183

Кроме Анастасии на корты «Ролан Гарроса» в первый день турнира вышло еще две наших теннисистки. Увы, но повторить успех Потаповой они не смогли. Софья Жук, попавшая в основу из квалификации, не справилась с другой немкой – Лаурой Зигемунд. А Светлана Кузнецова оказалась слабее словачки Каролины Кучовой.

И за нее как раз особенно обидно.

Светлана пропустила начало сезона из-за операции на руке и возобновила карьеру чуть больше месяца назад. Набрать форму в столь короткий период было, конечно, непросто, но пара хороших побед (например, над Ариной Соболенко в Мадриде) хотя бы добавляли уверенности. Тем более, Париж – особый город для Кузнецовой. Она здесь дважды играла в финалах. И выиграла титул – в 2009 году!

Увы, успех 10-летний давности никак не помог Светлане теперь. Кучова – не самая титулованная соперница. Более того – она тоже много не играла из-за травмы, а в рейтинге WTA сейчас занимает лишь 186-ю позицию (Кузнецова, кстати – 101-я). Казалось бы, фаворит очевиден! Но, к сожалению, ни разу не использовав брейк-пойнты, Светлана так и не сумела взять подачу Кристины. Зато свою отдала ей три раза. Счет тот же, что в матче Потаповой с Кербер – 6:4, 6:2. Только на этот раз – не в пользу россиянки.

СТАТИСТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – грунт. Общий призовой фонд –

Женщины. Одиночный разряд. Первый круг

Потапова (Россия) – Кербер (Германия, 5) – 6:4, 6:2. Кучова (Словакия) – Кузнецова (Россия) – 6:4, 6:2. Зигемунд (Германия) – Жук (Россия) – 6:3, 6:3.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Сегодня на «Ролан Гарроса» состоятся следующие матчи второго круга с участием россиян.

Первый запуск (12.00 мск)

Вероника Кудерметова (Россия) – Каролина Возняцки (Дания, 13)

Даниил Медведев (Россия, 12) – Пьер-Юг Эрбер (Франция)

Алексей Ватутин (Россия) – Корентен Муте (Франция)

Второй запуск

Людмила Самсонова (Россия) – Донна Векич (Хорватия, 23)

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Мэнди Минелла (Люксембург)

Третий запуск

Вера Звонарева (Россия) – Алена Большова (Испания)

Четвертый запуск

Виталия Дьяченко (Россия) – Серена Уильямс (США, 10)

Екатерина Александрова (Россия) – Михаэля Бузарнеску (Румыния, 30)

25/05 19:30Хоккей
Борис Михайлов: Чтобы забить, надо было жертвовать собой, а этого не былоДвукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1970-х – о поражении сборной России от финнов.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
26/05 08:00Футбол
Грабли «Спартака» и миллионы «Краснодара». Интриги 30-го тура«Советский спорт» рассказывает, чем интересен заключительный тур РПЛ.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
26/05 17:38Футбол
Кононов так и не построил команду. «Спартак» – это осколки. Колонка Алексея АндроноваВоистину, история повторяется в виде фарса. В прошлом сезоне, проиграв в последнем туре «Динамо», «Спартак» пропустил в Лигу чемпионов ЦСКА. Теперь новый подарок армейцам - поражение в Оренбурге.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
25/05 18:45Хоккей
Разбитая машина. Могучая сборная России проиграла финским ноунеймам в полуфиналеЗвездный состав российской команды не сумел выйти в финал чемпионата мира в Словакии и поспорит только за бронзу.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
25/05 20:00Хоккей
Федор Канарейкин: Финны сыграли в правильный хоккей, лишили нас свободыЗаслуженный тренер России – о причинах поражения сборной России от команды Финляндии в полуфинале ЧМ-2019.
26/05 16:15Футбол
Семин и «Локо» – в Лиге чемпионов«Железнодорожники» выиграли у «быков» заочную битву за серебро РПЛ и прямую путевку в главный еврокубок
25/05 18:00Теннис
Битва за Париж. Пять главных интриг «Ролан Гарроса»В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема». «Советский спорт» собрал пять основных вопросов по предстоящему «Ролан Гарросу». Ответы узнаем в течение ближайших двух недель.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
26/05 18:03Футбол
Антон Шунин: «Столько динамовских болельщиков я не видел никогда»После матча «Динамо» с «Арсеналом» (3:3), своими эмоциями поделились Антон Шунин, Владимир Рыков, Кирилл Панченко, Мигель Кардозу, а также Резиуан Мирзов.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
25/05 15:30Хоккей
«А Якушев просто стоял и молчал». Блог хоккейного болельщикаНе лучший повод для воспоминаний накануне решающих матчей, но что было – то было. Публикуем новую запись в блоге хоккейного болельщика.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
26/05 11:19Хоккей
Жена Овечкина вступилась за сборную России. Получилось не оченьАнастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, попыталась защитить национальную команду от нападок болельщиков.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
23/05 22:45Теннис
Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты.
26/05 19:45Хоккей
«Красная машина» забронзовела. Россия взяла третье место благодаря ВасилевскомуРоссияне через не могу одержали победу над чехами 3:2 по буллитам.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
Dota 2 - прямая трансляция турнира
Новости
19:55 Теннис Свитолина обыграла Винус Уильямс в первом круге «Ролан Гаррос»
19:51 Футбол Владимир Федотов: Будущее в «Оренбурге» зависит не от меня
19:49 Футбол Ташуев выиграл Кубок Белоруссии
19:39 Хоккей Василевский – лучший игрок сборной России в матче против Чехии
19:39 Хоккей Дадонов – лучший снайпер сборной России на ЧМ-2019, Кучеров – лучший бомбардир
19:35 Футбол Адиев сообщил о своем уходе с поста главного тренера «Анжи»
19:31 Футбол Фернандес стал лучшим игроком сезона РПЛ по версии InStat Index
19:22 Хоккей Сборная России выиграла бронзу ЧМХ-2019
19:18 Хоккей Александр Кожевников: Что со звездами, что без них – результат плачевный
19:16 Футбол «Текстильщик» вышел в ФНЛ впервые за 11 лет
19:10 Футбол Шарль Каборе: С нескрываемой грустью я покидаю «Краснодар»
19:03 Футбол Московское «Торпедо» вышло в ФНЛ
18:59 Футбол Маурисио Перейра: «Краснодар» навсегда останется в моем сердце
18:57 Футбол Футболисты ЦСКА попали в тройку лучших игроков 30-го тура РПЛ по версии InStat Index
18:56 Футбол Сократис Папастатопулос: «Арсенал» должен побеждать в Лиге Европы ради Мхитаряна
18:45 Футбол Маринато Гилерме: Эмоций было даже больше, чем в финале Кубка
18:40 Футбол Юрий Семин – о лимите на легионеров: Путь будет здоровая конкуренция, как на рынке
18:27 Футбол «Ливерпуль» не собирается покупать Депая
18:27 Футбол Федор Чалов: Надеюсь, в следующем сезоне получится увеличить результат
18:16 Формула-1 Хэмилтон стал победителем Гран-при Монако, Квят – седьмой
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика