Вот так дебют! Как Потапова разгромила в Париже чемпионку Уимблдона

ПРОБЛЕМЫ АНДЖЕЛИКИ

«Ролан Гаррос» едва успел начаться, и на турнире сразу грянула сенсация! Дебютантка Анастасия Потапова в двух сетах, легко и уверенно, учинила разгром экс-первой ракетке планеты и действующей чемпионке Уимблдона. Анджелика Кербер теоретически имела шанс опять возглавить рейтинг по итогам соревнований в Париже, однако вместо этого вылетела уже в стартовом раунде. Приятный сюрприз для российских болельщиков! Впрочем, пусть это звучит как парадокс, но именно эта сенсация была ожидаемой.

И речь не только о потрясающей игре Потаповой.

- Две недели назад я вообще была не уверена, что смогу выступить в Париже, - призналась накануне немка. – Тогда я не могла даже нормально ходить, не говоря уже о том, чтобы играть в теннис. Рада, конечно, что сумела добиться прогресса. Сейчас не то, чтобы совсем ничего не болит, но я, по крайней мере, нормально тренируюсь. О титуле в такой ситуации, конечно, мечтать не приходится. Но я о нем и не думаю. Буду просто стараться показать, что могу.

Грунтовый сезон Кербер испортила травма лодыжки – подвернув ногу в Мадриде, Анджелика выбыла почти на целый месяц. Повреждение оказалось серьезнее, чем она думала, в итоге три недели пришлось пропустить. В таком состоянии никто и не ждал, что чемпионка Уимблдона (2018), US Open (2016) и Australian Open (2016) сумеет показать что-то серьезное в Париже. Пусть именно парижского титула ей и не хватает для карьерного «Шлема». Так что Потаповой, с одной стороны, не повезло попасть уже в первом раунде на пятую ракетку планеты. С другой – фортуна, все же, была на стороне Анастасии, поскольку состояние ее соперницы оказалось далеко не оптимальным.

Тем не менее, все это никак не умаляют заслуг самой россиянки. Впервые сыгравшей в основе «Ролан Гарроса». И уверенно вышедшей во второй круг!

ПОТАПОВА ПРОТИВ КУМИРА

Проблемы Кербер – это проблемы Кербер. Анастасия сделала то, что должна – сосредоточилась на собственном теннисе. В Париж она приехала 81-й ракеткой планеты и не сказать, чтобы с хорошим багажом результатов в последние пару месяцев. Потапова не смогла пройти квалификацию в Мадриде и в Риме, в Праге проиграла во втором раунде, в Стамбуле – уже в первом. Вот и все «успехи» на грунте в текущем году. В свои 18 лет (и 18 ей исполнилось лишь 31 марта) Анастасия дважды была в финалах турниров WTA, но, прямо скажем, турниров очень слабеньких – в Москве и в Ташкенте в прошлом сезоне, где ей ни разу не попалась соперница из топ-50. Оба решающих матчах Потапова, увы, уступила (сербке Ольге Данилович в российской столице и россиянке Маргарите Гаспарян – в узбекской). Сама Анастасия славится силовым теннисом, уверенным форхендом и хорошей подачей, но ей, как почти всем недавним юниорам, серьезно не достает стабильности. И этот фактор мог сказаться в Париже – даже «поломанная» Кербер за счет класса и опыта вполне могла Потапову и обыграть.

Но не вышло!

Поскольку весь матч на протяжении двух сетов юная россиянка не допускала серьезных ошибок. Уверенно прибавляла в ключевые моменты. И в итоге не оставила немке шансов – 6:4, 6:2. А после можно было радоваться!

- Мой телефон сейчас взорвется от звонков, - смеялась Анастасия на пресс-конференции. – Приятно, когда тебя все поздравляют. Тем более – по такому-то поводу! Но перед матчем я старалась ни о чем не думать. Концентрировалась лишь на себе, на своем теннисе и своих движениях. Ни о том, что играю на «Большом шлеме». Ни о том, что соперница – Кербер. То есть, понятно – она великая теннисистка, но это меня не пугало… Я просто стремилась показать все лучшее, на что способна. И это у меня получилось.

- При этом Анджелика – один из моих кумиров, - добавила чуть позже Потапова. – Я следила за ней, еще когда была маленькой. С детства старалась во многом на нее походить. И раз уж выпала возможность сыграть против нее, то я была обязана продемонстрировать отличный теннис! Сейчас я просто счастлива. Ведь я живу ради таких моментов. Эмоции от победы всегда придают сил и помогают работать еще упорнее. Хотя долго радоваться тоже нельзя. Пора готовиться ко второму кругу.

Там Потапову будет ждать другая молодая теннисистка – 19-летняя чешка Маркета Вондроушова. И в этой встрече россиянка опять не будет фаворитом…

ПОРАЖЕНИЕ КУЗНЕЦОВОЙ И ЖУК

Кроме Анастасии на корты «Ролан Гарроса» в первый день турнира вышло еще две наших теннисистки. Увы, но повторить успех Потаповой они не смогли. Софья Жук, попавшая в основу из квалификации, не справилась с другой немкой – Лаурой Зигемунд. А Светлана Кузнецова оказалась слабее словачки Каролины Кучовой.

И за нее как раз особенно обидно.

Светлана пропустила начало сезона из-за операции на руке и возобновила карьеру чуть больше месяца назад. Набрать форму в столь короткий период было, конечно, непросто, но пара хороших побед (например, над Ариной Соболенко в Мадриде) хотя бы добавляли уверенности. Тем более, Париж – особый город для Кузнецовой. Она здесь дважды играла в финалах. И выиграла титул – в 2009 году!

Увы, успех 10-летний давности никак не помог Светлане теперь. Кучова – не самая титулованная соперница. Более того – она тоже много не играла из-за травмы, а в рейтинге WTA сейчас занимает лишь 186-ю позицию (Кузнецова, кстати – 101-я). Казалось бы, фаворит очевиден! Но, к сожалению, ни разу не использовав брейк-пойнты, Светлана так и не сумела взять подачу Кристины. Зато свою отдала ей три раза. Счет тот же, что в матче Потаповой с Кербер – 6:4, 6:2. Только на этот раз – не в пользу россиянки.

СТАТИСТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – грунт. Общий призовой фонд –

Женщины. Одиночный разряд. Первый круг

Потапова (Россия) – Кербер (Германия, 5) – 6:4, 6:2. Кучова (Словакия) – Кузнецова (Россия) – 6:4, 6:2. Зигемунд (Германия) – Жук (Россия) – 6:3, 6:3.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Сегодня на «Ролан Гарроса» состоятся следующие матчи второго круга с участием россиян.

Первый запуск (12.00 мск)

Вероника Кудерметова (Россия) – Каролина Возняцки (Дания, 13)

Даниил Медведев (Россия, 12) – Пьер-Юг Эрбер (Франция)

Алексей Ватутин (Россия) – Корентен Муте (Франция)

Второй запуск

Людмила Самсонова (Россия) – Донна Векич (Хорватия, 23)

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Мэнди Минелла (Люксембург)

Третий запуск

Вера Звонарева (Россия) – Алена Большова (Испания)

Четвертый запуск

Виталия Дьяченко (Россия) – Серена Уильямс (США, 10)

Екатерина Александрова (Россия) – Михаэля Бузарнеску (Румыния, 30)