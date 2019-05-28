Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй круг - Советский спорт
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28 мая 2019 21:32ТеннисМысин Николай

Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй круг

Обе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе».

Карен Хачанов уверенно разгромил немца Седрика-Марселя Штебе, а Дарья Касаткина не испытала проблем в игре с итальянкой Жасмин Паолини.

ТЯЖЕЛЫЙ СЕЗОН

Ровно год назад Карен и Дарья показали лучший личный результат в Париже. Хачанов дошел до четвертого круга и только в упорной борьбе, в пяти сетах, не справился с Александром Зверевым – третьей ракеткой планеты, чемпионом Мадрида и Мюнхена (на тот момент).

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Касаткина вышла в четвертьфинал, попутно выбив Каролину Возняцки (стоявшую в рейтинге на второй строчке), и уступила американке Слоан Стивенс. И для нее, и для Карена это был шаг вперед. Впоследствии Дарья окажется в восьмерке лучших на Уимблдоне, выиграет Кубок Кремля. Хачанов – также победит в «Олимпийском», плюс устроит разгром самому Новаку Джоковичу в финале парижского «Мастерса»! Сезон-2018 Карен завершит 11-м в рейтинге, Касаткина – 10-й. И с какими ожиданиями они оба будут встречать этот год!

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Но реальность оказалась суровее. Вслед за ростом результатов наметился спад. Обе первые ракетки России в 2019-м чаще терпели поражения, чем добивались успехов. И если Хачанов хотя бы дошел до четвертьфинала в Индиан-Уэлсе, то Дарья вплоть до мая ни на одном турнире не могла добиться двух побед подряд. Карен за счет осенних успехов сумел удержать позиции в рейтинге (просел на пару строчек, но в понедельник вернулся на ту же 11-ю, что была в январе). Касаткина упала за пределы топ-20, став 21-й. И по всему было видно, что этот «Ролан Гаррос» не обещает им таких успехов, как прошлогодний.

Проблемы с формой были налицо!

Впрочем, в последние пару недель все стало меняться. Хачанов постепенно нашел свою игру, добился парочки важных побед – в Мадриде вышел во второй раунд, в Риме – и вовсе в третий (в обоих случаях уступил Фернандо Вердаско). Дарья в столице Италии также пробилась в 1/8 финала, где лишь в трех партиях проиграла Маркете Вондроушовой. Не то, чтобы такие результаты в одночасье превратили их в фаворитов Парижа, но какой-никакой заряд уверенности дали. А уверенность в теннисе – вещь очень нужная!

ДВА УВЕРЕННЫХ РАЗГРОМА

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Еще приятные момент – обоим повезло с жеребьевкой. Касаткиной в соперницы по первому раунду досталась Жасмин Паолини – девушка, прошедшая квалификацию, из третьей сотни рейтинга, без сколь-либо значимых побед в карьере (при том, что она на год старше Дарьи). Хачанова и вовсе ждала встреча со Штебе, который в списке лучших игроков планеты… не значится совсем! Седрик-Марсель пропустил больше года из-за операции на запястье, сумел вернуться на корт всего месяц назад, а в основу в Париже пробился по защищенному рейтингу. Который, правду сказать, и раньше у него был не самый высокий (лучший результат в карьере – 71-я строчка). Кого обыгрывать на старте, как не таких соперников? При всем уважении что к немцу, что к итальянке.

И наши первые ракетки нас не подвели!

Первой справилась Дарья – поскольку раньше вышла на корт. Один час, 11 минут – столько продержалась Паолини, зацепив у россиянки 5 геймов.

- Если честно, все было не так просто, - призналась Касаткина. – Особенно в начале, когда шли качели – то я играла лучше, то она… Конечно, понервничала. Но рада, что взяла себя в руки, сумела с этим справиться, перебороть соперницу. И победить. Да, были мысли, что предстоит здесь защищать четвертьфинал. Но по ходу текущего года я поняла – об этом в принципе не надо думать. Лучше играть, будто с нуля. Не вспоминая о прошлых результатах. А там как будет, так будет.

Собственно, известная истина – ты силен ровно настолько, насколько здорово провел последний матч. Тут Дарья права на все на сто!

А следом во второй раунд пробился и Хачанов. Вспоминая о том, что Даниилу Медведеву – как всем нам казалось! – тоже повезло с жеребьевкой, а в итоге все кончилось вылетом в первом круге (он в понедельник не справился с французом Пьером-Югом Эрбером), возникли опасения – а так ли все удачно сложится для Карена? Штебе хоть и не играл больше года, но «размяться» на мелких турнирах успел. И в целом – парень опытный.

Но нет, против Хачанова – не потянул.

Как и в случае с Дарьей, все закончилось быстро – за 1 час, 37 минут. Разумеется, в пользу Карена.

СТАТИСТИКА

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Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – грунт.
Женщины. Одиночный разряд. Первый круг

Касаткина (Россия, 21) – Паолини (Италия) – 6:2, 6:3.
Кис (США, 14) – Родина (Россия) – 6:1, 6:2.
Блинкова – Гаспарян (обе – Россия) – 3:6, 6:4, 8:6.

Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг

Хачанов (Россия, 10) – Штебе (Германия) – 6:1, 6:1, 6:4.

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