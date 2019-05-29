Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежь - Советский спорт
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29 мая 2019 22:15ТеннисБыканова Наталья

Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежь

Открытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.

РУССКИЕ МАМЫ

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Золотые кудри сына Эллады реют над майским Парижем повсеместно и триумфально. Улыбка 20-летнего Стефаноса Циципаса обнимает мир, и мир тянет у нему страждущие руки полумиллиона подписчиков инстаграма. Из-за этих широких плеч выглядывает чуть менее кудрявый, но не менее красивый 22-летний Саша Зверев. Кудри нашего собственного красавца 23-летнего Карена Хачанова, также не остались незамеченными и в доказательство его рекламной притягательности – новенький швейцарский аксессуар на правом запястье.

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Циципас, Зверев, Хачанов – на «Ролан Гарросе» именно они электризуют столетнюю игру свежей и долгожданной мужской силой. Один миллиард зрителей наблюдал за баталиями мужского тенниса в 2018 году. Стопроцентное увеличение и публики, и доходов за последние десять лет – такого тотального бума ATP-Тур не переживал никогда.

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Появись сейчас призрак Марата Сафина, главного мачо прошлых лет, потерялся бы, как осина в сосновом бору. Никогда еще теннис не выбрасывал в мир так много здорового тестостерона.

Тестостерон их, видимо, российской закваски, поскольку у старушки Европы последние годы тут наметился дефицит. И вот уже корреспондент ведущей французской газеты «Ле Монд» просит интервью у корреспондента «Советского спорта» на тему: роль русских мам в воспитании чемпионов-мужчин. Ведь всех главных молодых львов ATP-Тура воспитали мамы бывшего Союза.

Что-то важное произошло со столетним спортом за последние пару лет, когда из царства прекрасных блондинок и амбициозных брюнеток, он вдруг преобразился в молодое мужское дело. Как бы ни была всеохватна притягательность образа Марии Шараповой, парившей над теннисным миром последние лет 15, ее присутствия все меньше, отсутствия больше, а на горизонте WTA-тура все больше заметны новые «халеп» в ущерб новым «курниковым». Перед Симоной можно снять шляпу за жертвенность и труд, но привлекательность ее для аудитории не самая высокая. Зато мужчины вовремя тряхнули кудрями. В мировом теннисе произошла смена пола.

ЗЛОДЕИ И КЛОУНЫ

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ATP-Тур, как захватывающая пьеса, предлагает все, что угодно душе, истосковавшейся по свежим лицам: здесь есть герои и злодеи, юнцы и легенды, традиционалисты и бунтари и много еще такого, чего нигде больше не найдешь. Теннис, пожалуй, единственный спорт, где личность, если она имеется, можно выложить перед публикой ярко и эффектно, как брильянт на бархатной подушке.

Главный злодей мирового тенниса австралиец Бернард Томич, согласно своей незамысловатой роли «слил» свой первый матч, другого слова не подберешь, безвестному американцу Тейлору Фрицу. Фриц определил матч, как «чудесатый», но был рад, не потея, пройти в следующий круг. За «слив» полагается большой штраф и главный рефери чемпионата Франции должен в ближайшее время поставить ценник на это безобразие.

– Меня никто из них не вдохновлял, – ответил мне после матча Берни на вопрос, какое влияние на него оказали великие австралийские легенды Род Лейвер, Джон Ньюкомб и Тони Роч. – Не беспокойся, мои кумиры не из тенниса.

Клоун, но с положительным знаком, любимец детей и славянских женщин, Гаэль Монфис еще здесь, на «Ролан Гарросе». Радует победами и девушка его мечты одесситка Элина Свитолина – они в обнимку улыбаются миру с больших экранов стадиона.

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Мужчины на нынешнем чемпионате Франции доминируют везде, в том числе на тренерском поприще. Сергей Демехин – достойный тому пример, его подопечная и жена Вероника Кудерметова успешно вышла во второй круг. Непростые лабиринты отношений «М» и «Ж» Сергей успешно разруливает, привлекая к работе профессионального психолога. В Париже они втроем: тренер, игрок и психолог.

«Психолог мне очень помог, – подтвердила Вероника, – был момент, когда я уже не могла Сергея больше слушать, не воспринимала его слов. И тогда Сергей привел девушку-психолога. Она помогает нам лучше чувствовать друг друга на корте и знать, кто и что от кого ждет. Сергей и сам меняется в лучшую сторону, лучше меня понимает».

По кортам обновленного «Ролан Гарроса» в этом году гарцует равное количество теннисистов и теннисисток, которым платят одинаковые, копейка в копейку, призовые и которые «по-братски» делят между собой все главные арены стадиона. Но справедливости ради, не в обиду заслуженным феминисткам WTA-тура, скажем что «Ролан Гаррос»-2019 безраздельно принадлежит молодым мужчинам. Впервые за много лет.

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