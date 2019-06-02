Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянки

Увы, до четвертого раунда не дошла ни одна россиянка. Зато туда пробились четыре девушки с русскими корнями! Одна из которых отправила домой Серену Уильямс, а другая – первую ракетку мира Наоми Осаку. «Советский спорт» - о молодых теннисистах, которым еще нет и 25 лет, которые могли бы выступать за Россию, но радуют болельщиков других стран.

Только на нынешнем «Ролан Гарросе» в основную сетку в одиночном разряде попало сразу 11 игроков в возрасте до 25 лет, имеющих русские корни, но выступающих не под флагом России. Почти половина из них продолжает бороться за титул! Итак, о ком речь?

ДЕВУШКИ

Елена РЫБАКИНА

Страна: Казахстан

Возраст: 19 лет

Рейтинг: 141

Результат на «Ролан Гарросе»: 1-й круг

В отличие от многих девушек в этом списке, Елена и родилась, и выросла в России. И выступала за нашу страну вплоть до июня прошлого года. К этому времени она успела отметиться в основе «Кубка Кремля», сыграла четвертьфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге, и привлекла к себе внимание болельщиков. Евгений Кафельников написал в своем «твиттере»: «Лена Рыбакина – запомните это имя!». Но летом Елена внезапно поменяла гражданство. Скорее всего, причина в деньгах – видимо, Казахстан сумел предложить девушке лучшие финансовые условия, чем Федерация тенниса России. Сейчас Рыбакиной – 19 лет, она приближается к первой сотне рейтинга, а на прошлой неделе прошла квалификацию «Ролан Гарроса» и дебютировала в основе «Больших шлемов». Правда, не смогла пройти первый круг – уступила Катерине Синяковой.

Катерина СИНЯКОВА

Страна: Чехия

Возраст: 23 года

Рейтинг: 31

Результат на «Ролан Гарросе»: 4-й круг*

Мало кто знает, но нынешняя первая ракетка мира в парном рейтинге тоже имеет русские корни! Отец теннисистки – Дмитрий Синяков – в свое время был профессиональным боксером, потом перебрался в Чехию, женился на местной девушке и осел в Градец-Кралове. Где 10 мая 1996 года и родилась Катерина. В прошлом году в паре с Барбарой Крейчиковой она выиграла «Ролан Гаррос» и Уимблдон, помогла своей сборной взять Кубок Федерации и возглавила мировой рейтинг. Но и в одиночке успехи у Катерины имеются – на ее счету пять финалов и два титула. В субботу, в Париже, она в двух сетах разгромила первую ракетку планеты (и чемпионку двух последних ТБШ) Наоми Осаку. И вышла в четвертый круг, где встретится с Мэдисон Кис. Сама Синякова как-то призналась:

- Я родилась в Чехии и с удовольствием представляю эту страну. При этом я свободно говорю по-русски. И мне кажется, что мой бойцовский дух и целеустремленность – это именно русские качества. Как и то, что я частенько поддаюсь эмоциям. Все это мне досталось от отца.

София КЕНИН

Страна: США

Возраст: 20 лет

Рейтинг: 35

Результат на «Ролан Гарросе»: 4-й круг*

София родилась в ноябре 1998 года в Москве, но почти сразу после этого ее семья переехала в США. Там же Кенин начала играть в теннис – под руководством своего отца Алекса. Он, кстати, тренирует ее до сих пор. Всерьез о девушке заговорили в 2017 году, когда она получила wild card в основу US Open, сразу дошла до третьего круга и дала там бой Марии Шараповой. В минувшую субботу Кенин уверенно справилась на «Ролан Гарросе» с самой Сереной Уильямс и пробилась в 1/8 финала, благодаря чему теперь дебютирует в топ-30 рейтинга.

Алена БОЛЬШОВА

Страна: Испания

Возраст: 21 год

Рейтинг: 137

Результат на «Ролан Гарросе»: 4-й круг*

Алена родилась в Кишиневе и какое-то время представляла Молдавию. Как и ее родители, выступавшие за сборную этой страны на нескольких Олимпиадах. Отец теннисистки – Вадим Задойнов – участвовал в беге на 400 м с барьерами, мать – Ольга Большова – специализировалась на прыжках в высоту и тройном прыжке. Впрочем, молдаванкой Алену назвать сложно, корни у ее семьи – русские. В 2013 году Большова сменила гражданство, поскольку к этому времени вместе с родителями долгое время уже жила в Испании. Сейчас она только приближается к топ-100 рейтинга, на нынешнем «Ролан Гаррос» прошла квалификацию и дебютировала в основной сетке «Больших шлемов», причем сразу – добралась до четвертого круга! Выбив в субботу последнюю россиянку в одиночном разряде турнира – Екатерину Александрову.

Аманда АНИСИМОВА

Страна: США

Возраст: 17 лет

Рейтинг: 51

Результат на «Ролан Гарросе»: 4-й круг*

Анисимова, как не сложно догадаться по фамилии, тоже имеет русские корни. Аманда родилась в Нью-Джерси в семье эмигрантов из нашей страны, Константина и Ольги, которые переехали в США в разгар 90-х («Чтобы у наших детей было больше возможностей и лучшее будущее», - рассказывал отец и тренер теннисистки). Сейчас Анисимова – самая юная девушка в топ-100 рейтинга. На Australian Open она уверенно прошла в четвертый круг, выбив из сетки Арину Соболенко. Затем взяла первый титул (в Боготе). А теперь метит в четвертьфинал «Ролан Гарроса», за путевку в который 17-летняя теннисистка поспорит с Аленой Большовой.

И да, Аманда тоже почти свободно говорит по-русски.

Юлия ПУТИНЦЕВА

Страна: Казахстан

Возраст: 23 года

Рейтинг: 28

Результат на «Ролан Гарросе»: 1-й круг

Путинцева, как и Рыбакина, в свое время уехала в Казахстан за лучшими условиями для карьеры – местная федерация полностью обеспечила ее подготовку в финансовом плане. При этом Юлия – один из немногих примеров того, как такой переезд действительно помог теннисистке раскрыться. К своим 23 годам она дважды играла в четвертьфинале «Ролан Гарроса» (2016, 2018), а буквально две недели назад завоевала первый одиночный титул – в Нюрнберге. Правда, такой успех не особо помог ей в Париже, где Путинцева в этот раз отсеялась уже в стартовом раунде, уступив шведке Ребекке Петерсон.

МУЖЧИНЫ

Алексей ПОПЫРИН

Страна: Австралия

Возраст: 19 лет

Рейтинг: 109

Результат на «Ролан Гарросе»: 2-й круг

Попырин – относительно новое имя в ATP-Туре. Парень обратил к себе внимание зимой, выйдя в третий круг Australian Open, где дал пятисетовый бой экс-игроку топ-20, французу Люке Пую. Стабильности Алексею пока не хватает, так что в топ-100 его еще нет. Но мало кто сомневается, что его ждет успешное будущее. И да, Попырин – сын эмигрантов из России, пусть и родившийся уже в Сиднее. «Мама хотела что-то изменить в своей жизни. Хотела переехать в англоязычную страну. Считала, что так у нас с братом и сестрами будут лучшие шансы добиться успеха», - рассказывал Алексей. Он признается, что может говорить по-русски, но никакой серьезной связи с Россией у их семьи нет. «Даже бабушка давно переехала к нам в Австралию», - добавил Попырин.

Александр ЗВЕРЕВ

Страна: Германия

Возраст: 22 года

Рейтинг: 5

Результат на «Ролан Гарросе»: 4-й круг*

В отличие от своего старшего брата Михаила, второй сын экс-игрок сборной СССР Александра Зверева Александр-младший родился уже в Гамбурге, в Германии. Куда его семья переехала после развала Союза и где отец теннисиста работал тренером в местной Академии. Успехи парня известны – он выиграл несколько «Мастерсов», взял Итоговый чемпионат ATP (в прошлом году), побывал третьей ракеткой мира (сейчас – пятый). Сам Зверев-младший отмечает, что ментально он – именно немец. «Хотя мои родители из России, я не чувствую большой связи с этой страной. Пусть мы и общаемся друг с другом по-русски», - рассказывал Александр.

Александр БУБЛИК

Страна: Казахстан

Возраст: 21 год

Рейтинг: 91

Результат на «Ролан Гарросе»: 2-й круг

Бублик сменил спортивное гражданство зимой 2017 года – вскоре после того, как вышел в основу «Кубка Кремля» из квалификации и сходу добрался до четвертьфинала. Причина банальна – деньги. Правда, резкого взлета карьеры не вышло – уроженцу Гатчины мешали травмы. Хотя когда Бублик здоров, он уверенно прогрессирует и позволяет разглядеть в себе потенциальную звезду.

Стефанос ЦИЦИПАС

Страна: Греция

Возраст: 20 лет

Рейтинг: 6

Результат на «Ролан Гарросе»: 4-й круг*

Как и Синякова, Циципас – русский только наполовину. В отличие от Катерины, не по отцу, а по маме – Юлии Сальниковой (бывшей теннисистке сборной СССР и дочери известного футболиста и тренера Сергея Сальникова). Отец Стефаноса – грек, сам нынешний шестой номер рейтинга родился в Афинах, а большую часть жизни провел на Кипре – в Никосии. Он, как и все в этом списке, свободно говорит по-русски. Но особой связи со страной не испытывает. Возможно, поэтому и бросил обидное «долбанный русский» в адрес Даниила Медведева после поражения от россиянина в Майами в прошлом году. Но если к поведению Циципаса есть вопросы, его талант и прогресс – очевидны. Только в этом сезоне он сыграл полуфинал Australian Open, финал «Мастерса» в Мадриде и поднялся на шестое место рейтинга.

Денис ШАПОВАЛОВ

Страна: Канада

Возраст: 20 лет

Рейтинг: 24

Результат на «Ролан Гарросе»: 1-й круг

Денис родился в Тель-Авиве, имеет паспорт Канады, живет при этом в Нассау (Багамы), но этнически – русский. Его мама – Тесса – когда-то выступала в сборной СССР вместе с Юлией Сальниковой, но в конце 90-х с мужем отправилась за границу. Сначала – в Израиль, затем – в Америку. Где и вырос Денис. Который, в отличие от Циципаса и Зверева, как раз признается: «Я чувствую себя русским!». Но о смене гражданства, разумеется, даже не думает.

* - продолжает выступление