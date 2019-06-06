Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантов - Советский спорт
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06 июня 2019 19:30ТеннисТигай Лев

Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантов

Последний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.

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Ну, а что? Что вам не нравится? Он же «все равно молодец», разве нет? Перетерпел нервотрепку после того, как и его, и все остальные матчи среды были перенесены на четверг из-за дождя. Впервые вошел в восьмерку лучших на турнире «Большого шлема» – а заодно и в первую десятку текущего рейтинга АТР, где наши мужчины не появлялись уже давненько. Кстати, последним (то есть, предыдущим) российским четвертьфиналистом «Ролан Гаррос» Михаил Южный тоже был не вчера, а аж в 2010-м.

Только ерунда это все. Если Карен Хачанов и дальше хочет просто держаться в мировом топ-10, не претендуя на что-либо большее, тогда все нормально. О’кей. А вот если нет…

НАШ АВСТРИЙЦУ ПОКА – НЕ СОПЕРНИК

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Обратите внимание на количество брейк-пойнтов у Хачанова во вчерашнем матче. Оно весьма занимательно, потому что равняется… нулю. Ни единого разу у нашего теннисиста не было реального шанса взять подачу Доминика Тима. А потому все разговоры, что Хачанов, дескать, боролся-шморолся, можно смело отправлять на помойку. Для себя – может и боролся. Просто Тим этих попыток толком не заметил, как бы нам не хотелось это признавать.

Многое подтвердилось уже в первом сете, где Хачанов взял стартовый гейм, а потом отдал три подряд. И еще – пять мячей кряду после 40:0 в свою пользу при 2:4. Получилось 2:5, а затем и 2:6. Уп-с.

Вторая партия россиянину удалась получше. Хачанов прибавил в стабильности первой подачи (совсем как в конце предыдущего матча с аргентинцем Дель Потро) и дошел на равных до 4:4 и 30:0, но дальше... Новая серия ляпов и – привет еще одному проигранному сету.

В начале третьей партии у Карена был самый реальный шанс на брейк-пойнт. Ему оставалось лишь попасть в корт ударом с лета. Однако он, увы, не попал. А чуть позже очень невовремя залепил две подачи в сетку. Тим в очередной раз дождался своего и должен был спокойно довести матч до конца. Что австриец благополучно и сделал.

В общем, Тим был фаворитом, и Тим сыграл как фаворит. Все остальное – мелкие подробности. Больше всего мне запомнился фантастический косой удар австрийца в конце первой партии, после которого тот даже извинялся – мол, я ободом ракетки попал, повезло.

Повезло?! Может и так. Но именно этот удар предрешил исход стартового сета! И у Хачанова подобных чудес в этом матче я что-то не припомню. Их просто не было.

ОПУСКАЕМСЯ ВСЕ НИЖЕ

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Впрочем, не стоит перебарщивать с «танцами на костях». Хачанов и так дошел предельно высоко для себя – ведь в полуфинале «Ролан Гаррос»-2019 будут играть четыре сильнейших теннисиста планеты: Надаль, Джокович, Федерер и Тим. Просто на сей раз обошлось без сенсаций. И, соответственно, без России. Хотя в юниорских парных разрядах кое-кто из наших, по-моему, все-таки еще есть.

Только кого это интересует? И поговорить сейчас, пожалуй, лучше о другом: почему в российском теннисе за последние годы не появилось ни одной новой звезды? Не внутреннего, а международного масштаба.

Марию Шарапову, даже если она, даст бог, вернется к Уимблдону (там возможен вариант с травяным турниром в испанской Мальорке, стартующим 17 июня), мы здесь рассматривать не станем. Она – что называется, из «теней прошлого». А кроме-то кто? Дарья Касаткина, успешно проигравшая уже во втором парижском круге? Еще одна «тень» Светлана Кузнецова? Хорошо бы за нас играла 17-летняя Аманда Анисимова, только что разгромившая победительницу прошлогоднего «Ролан Гаррос» Симону Халеп и сенсационно пробившаяся в полуфинал, однако гнаться за этим поездом России, боюсь, уже поздновато: Анисимова – гражданка США.

Когда в 2002-м наши в том же Париже вырвали у французов победу в финале Кубка Дэвиса, мы не просто радовались – мы знали, что такое российский теннис, а сейчас… Сейчас мы просто довольны, потому что Хачанов вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и проиграл. Точка.

Открытый чемпионат Франции
Турнир «Большого шлема»
Открытые корты
Покрытие – грунт
Общий призовой фонд – 42 661 000 евро

Мужчины. Одиночный разряд
1/4 финала

Тим (Австрия, 4) – Хачанов (Россия, 10) – 6:2, 6:4, 6:2.
Джокович (Сербия, 1) – Зверев (Германия, 5) – 7:5, 6:2, 6:2.

1/2 финала
7 июня, пятница

Джокович – Тим
Надаль (Испания, 2) – Федерер (Швецария, 3)

Женщины. Одиночный разряд
1/4 финала

Анисимова (США) – Халеп (Румыния, 3) – 6:2, 6:4
Барти (Австралия, 8) – Кис (США, 14) – 6:3, 7:5

1/2 финала
7 июня, пятница (начало – в 12.00 мск)

Барти – Анисимова
Конта (Великобритания, 26) – Вондрушкова (Чехия)

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