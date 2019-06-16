Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке - впервые с января этого года!

ПОЧЕМУ МАРИЯ НЕ ИГРАЛА?

Свой последний матч Шарапова сыграла еще 28 января. В первом раунде в Санкт-Петербурге, где одолела Дарью Гаврилову. На поединок 1/8 финала против еще одной Дарьи – Касаткиной – Мария не вышла. Причина – травма плеча. Рука беспокоила экс-первую ракетку мира еще с прошлогоднего US Open – собственно, из-за нее она и пропустила концовку предыдущего сезона. Как оказалось, просто отдых и консервативное лечение серьезных результатов не дало. Боль не ушла, а только усилилась, стоило россиянке вернуться на корт. В таком состоянии она отыграла в Шэньчжэне и на Australian Open, потом дебютировала в Питере, но, именно там поняла – придется взять новую паузу. И, видимо, ложиться под ножи хирургов.

Изначально казалось – перерыв не затянется. Но серия новых обследований и последующая операция отложили возвращение Марии. Ей пришлось пропустить крупные турниры в Индиан-Уэлсе и в Майами. При этом оставалась надежда, что Шарапова восстановится к грунту. По крайней мере, она была заявлена в Штутгарт, а также на «Премьеры» в Мадриде и Риме. И, разумеется, на «Ролан Гаррос». Именно грунт в последние годы считался самым подходящим покрытием для россиянки. Она дважды покорила Париж (2012, 2014), завоевала много других титулов, и даже свое возвращение после дисквалификации отметила полуфиналом в том же Штутгарте. В прошлом году Открытый чемпионат Франции Мария закончила в четвертьфинале, и этот результат стал лучшим для нее на всех «Больших шлемах» после истории с допингом. И где, как не на грунте, ей стоило возобновить карьеру в этот раз?

Но плечо продолжало болеть.

В итоге Шарапова снялась и со Штутгарта. И с Мадрида. И с Рима. А следом – и с «Ролан Гаррос».

- Иногда верное решение – самое трудное. Мне было тяжело смириться с тем, что я не сыграю в Париже. Но по-другому никак. По крайней мере, есть хорошие новости – я уже нормально тренируюсь и постепенно нагружаю плечо, - рассказала Мария.

ПОЧЕМУ ВЕРНУЛАСЬ СЕЙЧАС?

Пока сильнейшие теннисисты боролись за титулы «Ролан Гарроса», Шарапова дала понять, что может выступить на Мальорке. Удивительный факт – турнир WTA на родине «Короля грунта» Рафаэля Надаля проводится отнюдь не на песке. А на траве. Он не особо крупный – призовой фонд 250 000 долларов. Здесь редко появляются суперзвезды. Но именно сюда решила приехать Мария, чтобы размяться перед Уимблдоном.

Почему?

Когда в 17 лет берешь кубок на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба, все начинают думать, что именно трава – твое любимое покрытие. В случае с Шараповой, это не так. И более того – как раз на траве результаты Марии, не считая той ее победы, всегда были скромнее, чем на любых других кортах. Да, после триумфа в 2004 году она еще дважды подряд сыграла в Лондоне в полуфинале (2005-2006), но, начиная с 2007-го, всего два раза проходила дальше четвертого раунда! Это было в 2011-м (когда в финале Мария не справилась с Петрой Квитовой) и в 2015-м (тогда в полуфинале ей вновь попалась Серена Уильямс). Кроме того, с 2010-го Шарапова ни разу не играла на траве на предваряющих Уимблдон турнирах. А после дисквалификации провела на этих кортах всего один матч – уступив в первом круге в Лондоне Виталии Дьяченко (в прошлом сезоне). В 2017-м Мария пропустила Уимблдон из-за травмы.

Так что решение Марии приехать на Мальорку было совсем неочевидным. С другой стороны – россиянка не стала откладывать свое возвращение до американской летней серии. Она очень хотела сыграть Уимблдон. Но лететь в Лондон сразу после пятимесячной паузы – сомнительный шаг. Нужна турнирная и игровая практика. Чтобы успеть набрать форму, почувствовать ритм, войти в тонус. Именно ради всего этого Шарапова отправилась в Испанию, на остров в Средиземном море.

ЧТО ЕЕ ЖДЕТ НА МАЛЬОРКЕ?

- Турнир на Мальорке – отличное место для тренировок. Условия здесь лучше, чем в Англии. Знаю, что от меня многого ждут. И когда выходишь на корт, всегда стараешься проявить себя лучшим образом. Но я не чувствую давления от того, что мне предстоит первый матч за долгое время. И сейчас настроена оптимистично, - рассказала Шарапова.

Длительное отсутствие в Туре и пропуск всех грунтовых турниров больно ударили по рейтингу Марии – в списке сильнейших теннисисток мира она опустилась с 21-й строчки на 86-ю! Организаторы турнира на Мальорке, разумеется, дали ей wild card, но вряд ли даже успех на турнире серьезно улучшит позиции Шараповой. Впрочем, Мария едет не за этим. А, повторимся – за игровой практикой.

При этом россиянке не повезло с жеребьевкой. Уже в первом круге ей досталась в соперницы Виктория Кужмова. Молодая (21 год), но очень перспективная словачка. На «Ролан Гарросе» она прошла два раунда, в том числе выбив из турнира голландку Кики Бертенс (правда, четвертую ракетку мира подвела травма). В рейтинге Кужмова – 44-я. Она неплохо проводит сезон, явно находится в отличной форме, и справиться с Викторией Марии будет тяжело. А если и получится, во втором круге ее, вполне возможно, будет ждать сама Анджелика Кербер (чемпионка Уимблдона-2018). Так что Шараповой придется очень постараться, чтобы успешно выступить в Испании. И, если честно, шансов даже на четвертьфинал у Марии немного.

С другой стороны, вряд ли сама россиянка в настоящий момент ставит перед собой цель выиграть титул. Ей гораздо важнее вновь выйти на корт, почувствовать вкус борьбы, проверить в боевом режиме состояние здоровья перед турниром «Большого шлема». Специфика покрытия – а на траве очень важны подача и игра у сетки! – позволит понять, в каком состоянии находится злосчастное плечо. И если все будет нормально, появится шанс, что к Уимблдону Мария заметно прибавит в кондициях.

В любом случае, ее дебют на Мальорке станет подарком для болельщиков, которые откровенно заждались Шарапову. При том, что многие уже не надеялись вновь увидеть Марию на корте. Но нет – она не сдалась. И не планирует заканчивать карьеру. А значит будем надеяться, что это возвращение сложится для россиянки удачнее, чем предыдущее – в январе.