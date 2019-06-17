Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATP

РАЗНОЕ НАЧАЛО СЕЗОНА

Два ведущих российских игрока в этом сезоне стартовали по-разному. И играли, как на качелях. Сначала Карен Хачанов терпел поражение за поражением, проигрывая шесть матчей подряд и напоминая бледную тень себя самого образца ноября, когда он выиграл «Мастерс» в Париже. В это же время Даниил Медведев на равных бился с Новаком Джоковичем в четвертом раунде Australian Open, брал титул в Софии, выходил в полуфинал Монте-Карло и финал Барселоне, а заодно – и в лидеры ATP-Тура по количеству побед в матчах (набрал 25).

Потом все резко изменилось. Уже Даниил «забуксовал», не пройдя ни раунда на «Мастерсах» в Мадриде и в Риме, а также – на «Ролан Гарросе», где он вел 2:0 по сетам у Пьера-Юга Эрбера, но «умудрился» проиграть в пяти партиях. Хачанов же, словно забыв про проваленный старт, в столицах Испании и Италии начал показывать проблески отличной игры, а в Париже так вовсе вышел в четвертьфинал – впервые в карьере на «Больших шлемах»! Там, правда, без особой борьбы уступил австрийцу Доминику Тиму, зато обеспечил себе дебют в топ-10 рейтинга, поднявшись на девятую строчку.

После Открытого чемпионата Франции Хачанов с Медведевым, наконец, стали играть в унисон. На первой неделе травяного сезона оба синхронно… вылетели в Штутгарте. Во втором круге. Первый они пропускали, как сеянные.

Может, обоим не повезло с соперниками? Карену – видимо, да. Он не справился с итальянцем Маттео Берреттини, который после взял в Германии титул. Медведев же споткнулся о Люку Пуя. Француз, с одной стороны, в январе был в полуфинале Australian Open, не так давно входил в топ-10 рейтинга... С другой – за целый год, не считая выступления в Мельбурне, на ATP-турнирах не мог одержать две победы подряд! Последний раз с ним такое случалось как раз здесь, в Штутгарте. Прошлым летом. Так что непроходимым соперником для Даниила Люку назвать было сложно. Но он все же выиграл. В трех напряженных сетах. Продлив серию поражений Медведева до пяти игр кряду.

ОДИНАКОВО УВЕРЕННЫЙ СТАРТ

Еще больше в том матче расстроило поведение россиянина. Который часто бил ракетки оземь, вздыхал и страдал, в какой-то момент пустился в спор с судьей, отказываясь продолжать матч из-за скользкого корта… «Если я упаду и получу травму, мы мне заплатите?» - возмущался Медведев. Все это говорило об одном – о неуверенности в собственных силах, об обилии лишних эмоций, с которым Даниил давно борется, и которые очень сильно мешают ему выступать…

Учитывая, что трава – любимое покрытие россиянина, меньше всего хотелось, чтобы этот отрезок сезона он провалил.

Но то было в Штутгарте. Где оступились и другие фавориты. После дорожки Даниила и Карена разошлись. Медведев отправился в Лондон. Хачанов – в Галле. В понедельник оба вновь вышли на корт. Почти синхронно, кстати. И оба на этот раз победили!

Быстрее и проще управился Даниил. Ему в соперники достался Фернандо Вердаско. Очень опытный (35 лет). Еще вполне в отличной форме (37-я ракетка планеты). И ранее побеждавший Медведева на траве – во втором круге в Хертогенбоше в прошлом сезоне. Правда, в этом году россиянин успел взять реванш у испанца, одолев его в Роттердаме, после чего счет личных встреч между соперниками стал 2:1 в пользу москвича. А в Лондоне он увеличился уже до 3:1. Особой борьбы тут не вышло – Даниил выглядел спокойно, уверенно, полностью контролировал ход игры и добился победы чуть более, чем за час – 6:2, 6:4.

Хачанову пришлось посложнее.

Ему в Галле выпало испытать на прочность молодого серба Миомира Кецмановича. Выйдя на корт в одинаковой форме (разве что кепки оба надели по-разному – Миомир как обычно, Карен же – козырьком назад), соперники и играли очень похоже. С обилием мощных подач, хороших приемов, а также – ошибок на задней линии. В итоге судьба первой партии решилась лишь на тай-брейке, где опыт Хачанова сыграл свою роль (7:5). Во втором сете он лишь развил успех, взяв подачу 19-летнего серба и оформив победу – 7:6, 6:4.

ТУРНИР ATP

ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Категория ATP 500. Открытые корты. Покрытие – трава. Призовой фонд – 2 081 830 евро.

Одиночный разряд. Первый круг

Медведев (Россия, 4) – Вердаско (Испания) – 6:2, 6:4.

ГАЛЛЕ (ГЕРМАНИЯ)

Категория ATP 500. Открытые корты. Покрытие – трава. Призовой фонд - 2 081 830 евро.

Одиночный разряд. Первый круг

Хачанов (Россия, 3) – Кецманович (Сербия) – 7:6 (7:5), 6:4.

РЕЙТИНГ ATP

1 (1). Джокович (Сербия) 12715 2 (2). Надаль (Испания) 7945 3 (3). Федерер (Швейцария) 6420 4 (4). Тим (Австрия) 4685 5 (5). А. Зверев (Германия) 4360 6 (6). Циципас (Греция) 4215 7 (7). Нишикори (Япония) 4040 8 (8). Андерсон (ЮАР) 3565 9 (9). Хачанов (Россия) 2980 10 (10). Фонини (Италия) 2785 13 (13). Медведев 2625 81 (81). Рублев (оба - Россия) 696

РЕЙТИНГ WTA

1 (1). Осака (Япония) 6377 2 (2). Барти (Австралия) 6125 3 (3). Кар. Плишкова (Чехия) 5685 4 (4). Бертенс (Голландия) 5425 5 (5). Квитова (Чехия) 4925 6 (6). Кербер (Германия) 4675 7 (7). Свитолина (Украина) 3967 8 (8). Халеп (Румыния) 3963 9 (9). Стивенс (США) 3682 10 (10). Соболенко (Белоруссия) 3565 29 (29). Касаткина 1790 45 (46). Павлюченкова 1185 50 (52). Александрова 1143 59 (60). Кудерметова 971 62 (63). Гаспарян 899 73 (74). Потапова 815 76 (76). Родина 775 79 (79). Звонарева 769 85 (86). Шарапова 710 86 (83). Дьяченко 710 92 (89). Блинкова (все – Россия) 694

Примечание. В скобках – место в рейтинге на прошлой неделе.