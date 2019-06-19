Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подряд

Турнир в Галле (кому интересно – это под Лейпцигом, на территории бывшего ГДР) – вообще для россиян удачный. При том, что наши теннисисты исторически не очень любят траву. Здесь трижды брал титул Евгений Кафельников (1998, 1999, 2002). Здесь играли в финалах Михаил Южный (2013) и даже ненавидевший это покрытие Марат Сафин (в 2005-м). Оба, кстати, в решающих матчах проигрывали Роджеру Федереру. При этом Южный у швейцарца сумел зацепить один сет!

И здесь же здорово стал выступать Карен Хачанов. Впервые прибыв в Галле в 2017 году, он сразу вышел аж в полуфинал, где… опять же «нарвался» на Роджера. В прошлом сезоне будущий чемпион парижского «Мастерса» на немецком турнире выбыл стадией раньше, не совладав с испанцем Роберто Баутисто-Агутом. Но два четвертьфинала подряд для молодого теннисиста, на сильном турнире, да еще на траве (Хачанов-то больше привык к харду и грунту) – результат неплохой! И вряд ли Хачанов планировал свое третье выступление в Галле закончить в двух стартовых раундах.

В первом круге Карену достался в соперники серб Миомир Кецманович – не слишком опытный, но молодой и перспективный парень (19 лет, уже стоит в топ-100). Пришлось непросто, но россиянин на классе сумел добиться победы – 7:6 (7:5), 6:4. В среду он снова вышел на корт. Уже – против Яна-Леннарда Штруффа.

Забавный факт – на прошлой неделе и Хачанов, и Штруфф отметились в Штутгарте, где оба уступили одному сопернику. Будущему чемпиону турнира, итальянцу Маттео Берреттини. С той лишь разницей, что Карен проиграл ему во втором раунде, а Ян-Леннард – только в полуфинале. Немец в целом неплохо проводит последние месяцы – и на «Ролан Гарросе» прошел в четвертый круг (уступил Джоковичу), и в Барселоне до этого был в четвертьфинале, и в Штутгарте удачно сыграл. Правда, в рейтинге он все равно – 35-й. А уж история выступлений Яна-Леннарда в Галле ничего, кроме горьких слез, не вызывает. Девять раз он приезжал сюда до этого. И все девять раз уезжал без побед! Ни одной выигранной встречи на девять поражений… Скажем прямо, статистика – так себе. Когда в понедельник Штруфф все же впервые прошел в Галле круг (победил серба Ласло Дьере), это уже могло сойти за успех. Для него. Что, впрочем, не означало, будто Хачанову Ян-Леннард сдастся без борьбы.

Он и не сдался. Хотя в первой партии Карен полностью доминировал: быстро взял подачу соперника, уверенно довел сет до победы - 6:3. Затем все изменилось. Хачанов начал чаще ошибаться, Штруфф – лучше и острей атаковать. Итог зеркальный – теперь ранний брейк немца позволяет ему добиться успеха. А дальше началась борьба нервов. Кто первый дрогнет – тот и уступил. Хачанов уверенно выиграл пять своих подач. А Ян-Леннард – не смог. При счете 4:5, 30:30 дал двойную ошибку – и подарил Карену матчбол. Который россиянин красиво реализовал обводящим ударом.

И снова вышел здесь в четвертьфинал!

ТУРНИР ATP

ГАЛЛЕ (ГЕРМАНИЯ)

Категория ATP 500. Открытые корты. Покрытие – трава. Призовой фонд - 2 081 830 евро.

Одиночный разряд. Первый круг

Хачанов (Россия, 3) – Штруфф (Германия) – 6:3, 3:6, 6:4.