Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории! - Советский спорт
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23 июня 2019 16:38ТеннисБезъязычный Алексей

Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!

Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.

Это стало понятно после воскресной победы 23-летней Барти над немкой Юлией Гергес в финале турнира в Бирмингеме (6:3, 7:5). Австралийка сменила на вершине рейтинга японку Наоми Осаку, которая пробыла первой ракеткой мира 22 недели.

Барти - 27-я по счету теннисистка номер один. Напомним, что не так давно она взяла свой первый в карьере «Большой шлем» - Roland Garros. Всего на ее счету 6 побед на турнирах WTA. Помимо парижского «мейджора» она выигрывала соревнования в Куала-Лумпуре (2017), Ноттингеме (2018), Чжухае (2018), Майами (2019) и вот теперь - в Бирмингеме.

барти

Барти - вторая в истории первая ракетка из Австралии. До нее на вершину рейтинга в далеком 1976 году забиралась Ивонн Гулагонг-Коули, которая пробыла там 2 недели.таб

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