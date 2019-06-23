Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!

Это стало понятно после воскресной победы 23-летней Барти над немкой Юлией Гергес в финале турнира в Бирмингеме (6:3, 7:5). Австралийка сменила на вершине рейтинга японку Наоми Осаку, которая пробыла первой ракеткой мира 22 недели.

Барти - 27-я по счету теннисистка номер один. Напомним, что не так давно она взяла свой первый в карьере «Большой шлем» - Roland Garros. Всего на ее счету 6 побед на турнирах WTA. Помимо парижского «мейджора» она выигрывала соревнования в Куала-Лумпуре (2017), Ноттингеме (2018), Чжухае (2018), Майами (2019) и вот теперь - в Бирмингеме.

Барти - вторая в истории первая ракетка из Австралии. До нее на вершину рейтинга в далеком 1976 году забиралась Ивонн Гулагонг-Коули, которая пробыла там 2 недели.