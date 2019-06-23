В двух шагах от Топ-10. Даниил Медведев упустил возможность пробиться в «десятку» - Советский спорт
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23 июня 2019 18:52ТеннисМысин Николай

В двух шагах от Топ-10. Даниил Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»

Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.

ПОПЫТКА «НОМЕР ОДИН»…

Два месяца назад это казалось делом решенным. Даниил Медведев шикарно начал грунтовый сезон – вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло, добрался до финала в Барселоне. Вплотную приблизился к месту в топ-10 и мог пробиться в «десятку» уже до старта «Ролан Гарроса». Достаточно было выиграть несколько матчей в Мадриде и в Риме, где в прошлом году россиянин уступал в первом раунде. Но увы – легкий спад формы, плюс травма спины помешали Медведеву ударно выступить в мае. Ни в столице Испании, ни в столице Италии он вновь не преодолел стартовый круг. А следом обидно закончил и выступление в Париже – вел 2:0 по партиям у Пьера-Юга Эрбера, но уступил французу в пяти сетах.

В итоге первым россиянином в топ-10 за последние восемь лет (конкретно – с февраля 2011 года) стал не он, а Карен Хачанов. Который весной, казалось, был в кризисе (проиграл шесть матчей подряд). Зато к «Ролан Гарросу» разыгрался, там вышел в четвертьфинал и в итоге поднялся на девятое место. Медведев же остался «лишь» 13-м.

«Да не беда!» - решил про себя Даниил, готовясь к травяному сезону. Ведь именно трава, как он не раз заявлял – его любимое покрытие. Где, как не на ней, добиваться успехов и гарантировать себе вхождение в элиту?

Правда, первый блин вышел комом – в Штутгарте, две недели назад, Медведев снова не сумел пройти круг, не справившись с Люка Пуем. После чего поехал в Лондон. На престижный Queens Club («Турнир Королевского круга»). Где россияне никогда особенных успехов не имели! Но где конкретно Даниил сумел на этот раз пошуметь.

В первом раунде он уверенно справился с Фернандо Вердаско. Во втором с трудом, но взял реванш у Пуя. В третьем – разгромил аргентинца Диего Шварцмана. И к полуфиналу превратился в главного фаворита. По нескольким пунктам.

Во-первых – просто здорово играл!

Во-вторых – все остальные фавориты уже вылетели. Рафаэль Надаль еще заранее снялся из-за усталости. Стефанос Циципас (первый сеяный) не совладал с юным канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Кевин Андерсон не справился с Жилем Симоном. Хуан-Мартин Дель-Потро опять получил травму (которая, возможно, завершит карьеру аргентинца).

В четверке лучших в британской столице помимо Медведева как раз и оказались Симон, Оже-Альяссим и возрастной испанец Фелисиано Лопес (ему 37 лет). Ни один из этих соперников не был непроходимым! Казалось бы – одерживай две победы, бери пятый титул, тем самым – поднимайся на 10-е место рейтинга.

И Медведев был близок к успеху. Но… Добиться его не сумел.

И «НОМЕР ДВА»

Причина – в Симоне.

Жиль на 11 лет старше Даниила (34 года против 23). Он несколько сезонов был в топ-10. Поднимался на шестое место в рейтинге. Обыгрывал Федерера на Итоговом чемпионате ATP! У него за плечами – 21 финал и 14 титулов. И в предыдущей очной встрече с Медведевым Симон добился победы – правда, в 2017 году.

Сейчас же он – лишь 38-й в мире. А главное – до матча с Даниилом в Лондоне провел на местных кортах почти 7 часов! Из них 3 часа 20 минут – в четвертьфинале против Николя Маю, и этот поединок стал самым продолжительным в истории Queens Club. Тогда как Медведев катком проехался по Шварцману (6:2, 6:2), сэкономив и силы, и время. Плюс у Симона – «женская» подача (слабая, не особо точная), не лучшая игра у сетки, слабый смэш… В общем, все недостатки тенниса, критичные для травяного корта. Конечно, россиянин считался фаворитом!

И даже подтвердил этот статус, выиграв первый сет. На тай-брейке. Где сразу же повел 4:0 и быстро развил преимущество (7:4).

Дальше все стало резко хуже. Вместо активных, агрессивных действий Медведева мы стали наблюдать все больше перестрелок на задней линии. Трава? Даже на грунте так долго мяч не «возят»! Розыгрыши в 29, 33 и 43 удара.. И даже в 49, наконец! Каждый гейм длится 10 минут. Болельщики дышать забывают, следя за тем, кто выстоит в таких марафонах! И Даниилу временами удача улыбается. Но чаще, все же, улыбается Симону.

Медведев же дает слабину в ключевых ситуациях – при счете 5:4 на своей подаче во второй партии. И при счете 4:3 – в третьей. Два брейка Жиля в эти моменты решают исход в его пользу. Отыграв за два дня шесть часов, француз перетерпел более юного соперника. Может, на опыте. Может, на характере. И вышел в финал.

А Даниил опять упустил верную возможность взять титул и пробиться в топ-10. Впрочем, ничего страшного. Подождем Уимблдон.

ТУРНИР ATP

ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Категория ATP 500. Открытые корты. Покрытие – трава. Призовой фонд - 2 081 830 евро.

Одиночный разряд

Полуфинал

Симон (Франция) – Медведев (Россия, 4) – 6:7 (4:7), 6:4, 6:3. Лопес (Испания) – Оже-Алльясим (Канада, 8) – 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

Финал

Лопес – Симон – 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

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