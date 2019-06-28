«Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому Шараповой Звезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.

«В моем доме гости болтаются, где захотят»

«Я всегда хотела, чтобы у меня был дом в японском стиле на пляже. Вот мой маленький сад – он создает уют и в нем много пространства.

Потолок – он многоярусный. Это тоже позволяет визуально расширить пространство внутри дома. Кроме того, он отлично пропускает свет, и ты как будто все время находишься на пляже! Я считаю, что именно свет создает необходимую атмосферу в моем доме.

Строительство заняло около трех лет. Обратите внимание на цвета: все в спокойных нейтральных тонах. Раньше у меня дома было много картин – зеленых, розовых. И я думала, что завешу ими все здесь. Но в итоге поняла, что именно эти серые стены – произведение искусства. Поэтому картин у меня в доме совсем мало. Вот эта меняет свой цвет каждое утро, а вечером покрывается тенью. И в зависимости от цветов и теней, которые гуляют по дому в течение дня у меня меняется настроение.

Есть кое-какие скульптуры. Каждый год я пополняю их коллекцию. Есть странные вещи: вот этот французский деревянный стул, прямиком из 60-х годов. Кстати, вместо стола я использую старую японскую дверь. И тут все цвета – натуральные, природные. Сайдинг – деревянный, пол – серый.

Пойдемте в мою гостиную! Это одна и самых любимых комнат. Я провожу тут кучу времени, развлекая моих гостей. Тут мы собираемся с моими близкими друзьями, отмечаем рождество. Когда мы делаем барбекю на улице, то открываем все панорамные окна в гостиной. В моем доме, если честно, нет ничего формального или официального, любой гость может заходить в любую комнату, болтаться по дому, где ему больше нравится.

«Кресла простенькие, но такие удобные»

Вообще, я не хотела разрабатывать какую-то концепцию для гостиной. Здесь, как и в остальном доме, мы видим прекрасные краски природы. Вот серые диваны – очень удобные. Знайте: на них сидело очень много людей – всем понравилось. Тут мы обычно смотрим телевизор.

Вот эти кресла: с виду простенькие, но такие удобные. Я могу проводить здесь часы, бесконечно болтая с друзьями обо всем. Да, они невзрачные, но очень удобные. Все это создает атмосферу простой, но комфортной жизни.

Я не очень люблю ставить фотографии в рамочки и вешать по всему дому. Но все же несколько есть. Вот тут молодой человек держит глобус. Это – отражение моей жизни, ведь я тоже очень много путешествую по миру.

На летней веранде у нас есть зона барбекю, про которую я уже говорила. Стол, за которым мы едим, мы сделали сами. Мне очень понравился один такой в магазине в Японии. И мы решили сделать его сами. Мне нравятся деревянные узоры и скамейки, которые мы поставили рядом. А с другой стороны – стулья. Конечно, нам пришлось сделать над зоной барбекю и крышу. Здесь мы тоже проводим уйму времени, болтаем, смеемся.

Бассейн возле дома – в этом ничего необычного. Я хотела, чтоб он был расположен вплотную к дому. Мне еще хотелось видеть воду, когда я на кухне. Конечно, такое расположение – это была большая проблема с точки зрения архитектуры и строительства. Но мы справились.

Рядом с бассейном – зеленая зона. Кстати, большая редкость у нас на побережье. Как я уже говорила, я не хотела никаких формальностей – поэтому и традиционной зоны «лаунджа» у нас нет. Просто мягкие кровати рядом с бассейном на травке. А вот дерево пока суховато. Жду скорее, когда зацветет.

«Рабочего кабинета у меня нет»

Нам очень нравится сидеть тут с вином на диванах возле бассейна около пяти вечера – перед тем, как уйти в дом.

Иногда мы выходим к камину на улице. Это очень романтичное место. Неважно, какая температура на улице, мы с удовольствием сидим на стульях возле огня. Я очень люблю жизнь вне дома – на улице. На самом деле, это очень по-калифорнийски.

Ну а теперь поднимемся наверх. На лестнице мы разместили инсталляцию британского скульптора Гаретта. Мы как-то встретились в отеле, и я попросила его сделать что-то для меня. Конечно, смотреть, как он создает этот шедевр – восхитительно.

Одна из комнат – наверное, самое интимное и стильное место в моем доме. Она отделена от всего остального. Это такой тихий уголок. У меня нет офиса или кабинета в традиционном понимании этого слова. Мне просто нравится, чтобы дома была расслабляющая атмосфера. Но если мне надо сделать что-то по работе, то я прихожу именно сюда, в эту комнатку.

Я очень люблю листать журналы по архитектуре и дизайну. На столе у меня всегда есть пара-тройка таких книг. Могу взять книжку, открыть ее совершенно на любой странице и начать читать. Иногда это вдохновляет меня на дизайн дома и его обустройство.

Многие, кто приходит ко мне в гости, обращают внимание именно на маленькую деревянную скамейку – кровать из бамбука. Даже если вы не очень разбираетесь в архитектуре и дизайне, вам точно понравится эта вещица. И она тоже играет свою роль в атмосфере и уюте моего дома.

«Хотите поиграть в боулинг? Приходите ко мне домой»

На большой кухне мы готовим еду. Я неспроста говорю «мы», потому что я тоже готовлю, несмотря на то, что много путешествую и редко бываю дома. Большое преимущество этой кухни в том, что она объединена с гостиной и визуально кажется огромной. Когда я готовлю, то тоже болтаю с гостями, сидящими на диване. Это удобно. Так что ты не изолирован где-то на кухне, а находишься вместе со всеми.

Из кухни мы сразу попадаем на аллею для боулинга. Когда мы разрабатывали дизайн этого дома, то хотели, чтобы в нем был подвал. Размеры участка были большими, наши возможности тоже. Так что я рассмотрела сотни разных вариантов. Но когда у наших архитекторов я увидела проект подвала с боулингом, то подумала: «Ого, как это будет здорово сделать это в нашем подвале!». Пожалуй, это самый удивительный уголок в доме. Правда, я совсем не игрок. Но иногда спускаюсь сюда, чтобы подурачиться с друзьями. Это очень весело! Мы много играем, смеемся, шумим на весь дом.

Кстати, эти дорожки для боулинга считаются профессиональными, так что, если вы захотите покатать шары, то знаете, где это сделать – у меня дома. Над дорожками висит картина художника, который еще тинейджер. Это произведение искусства одно из первых, в которое я вложилась…

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