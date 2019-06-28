Как идти по такой сетке? Шараповой досталось на Уимблдоне - Советский спорт
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28 июня 2019 18:36ТеннисМысин Николай

Как идти по такой сетке? Шараповой досталось на Уимблдоне

В пятницу в Лондоне прошла жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Своих соперников по первому раунду узнали 14 россиян, пробившихся в основу Уимблдона. «Советский спорт» изучил сетки чемпионата.

МУЖЧИНЫ

КТО ЕСТЬ ИЗ НАШИХ?

Как и на недавнем «Ролан Гарросе», в основу Уимблдона в мужском одиночном разряде попало всего трое россиян. Правда, все – напрямую, а два из них вошли в топ-11 сеянных. Речь, разумеется, о Карене Хачанове – единственном представителе России в десятке мирового рейтинга (сейчас он – девятая ракетка планеты) и Данииле Медведеве. Третьим стал Андрей Рублев, пропустивший предыдущий «Большой шлем» из-за травмы запястья. К ним мог добавиться и четвертый россиянин – Евгений Карловский был близок к дебюту на «мейджоре», но в финальном раунде квалификации не справился с малоизвестным итальянцем Андреа Арнабольди, уступив ему в пяти партиях.

И КАКОВЫ РАСКЛАДЫ?

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Если коротко – нашим парням повезло с жеребьевкой! В первом круге ни одному из них не достался непроходимый соперник. Медведев встретится с опытным итальянцем Паоло Лоренци, не имеющим больших успехов на траве. Хачанов начнет Уимблдон с поединка против корейца Сунву Квона, прошедшего квалификацию. Рублеву, правда, повезло меньше – его ждет матч с чилийцем Кристианом Гарином, который проводит свой лучший сезон и сейчас поднялся на 35-ю позицию в рейтинге. Но даже в этом поединке исход больше будет зависеть от игры россиянина и от его готовности к агрессивной игре на быстрых травяных кортах.

Правда, сама эта готовность вызывает вопросы. Четвертьфиналист US Open-2017 в мае брал перерыв из-за проблем с рукой и пропустил остаток грунтового сезона, включая «Ролан Гаррос». А после попробовал сыграть в Галле и в Истборне, но и в Германии, и в Англии не прошел квалификацию. Рублеву очень не хватает нормальной игровой практики, а главное – уверенности в собственных силах, от которой импульсивный молодой россиянин очень зависим. Но если Андрей сумеет показать хороший теннис в борьбе с непростым соперником из Чили, то нас, вполне возможно, ждет приятный сюрприз! Правда, даже в случае успеха, во втором раунде он, скорее всего, выйдет на Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса»…

У Медведева и Хачанова – все по-другому. Парни успели провести по два турнира на траве. И если первый – в Штутгарте – оба сыграли неудачно, вылетев уже во втором раунде (при том, что первый пропускали, как сеянные), то дальше дела пошли на лад. Карен дошел до четвертьфинала в Галле, а Даниил – до полуфинала в Лондоне! Проблем со здоровьем у них нет (тьфу-тьфу три раза), с формой – порядок, к покрытию привыкнуть успели, так что на Уимблдоне могут пошуметь. Тем более, жеребьевка к обоим была благосклонна. Хачанова, правда, во втором круге может ждать Фелисиано Лопес – взявший две недели назад титул Queens Club, одолев в финале обидчика Медведева, француза Жиля Симона. Но не факт, что 37-летний испанец сумеет так же здорово сыграть второй турнир подряд. А дальше вплоть до четвертого круга нет никого из непроходимых соперников. Там, правда, россиянин может попасть на Александра Зверева… Но мы-то знаем, как чемпион Итогового турнира ATP обычно проводит «Большие шлемы» (спойлер – проводит он их плохо).

Медведев, как и Карен, тоже должен уверенно выходить в 1/8 финала. Где в теории может встретиться со Стефаносом Циципасом. С одной стороны – шестой ракеткой мира. С другой – талантливый грек проиграл Даниилу все четыре предыдущих очных матча. И дело тут не столько в уровне игры или текущей форме, сколько в «комплексах» самого Циципаса, который Даниила давно откровенно побаивается…

А ФАВОРИТЫ КТО?

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Известно, кто! Они тут не меняются десятилетиями – Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Больше повезло сербу – ведь швейцарец с испанцем попали в одну половину сетки и могут пересечься в полуфинале, изрядно потрепав друг друга. У Новака вплоть до титульной встречи соперников такого уровня не будет. В теории, он просто может сохранить больше сил, которые пригодятся в решающем матче и станут ключевым фактором. Но пока это – только прогнозы…

Кто может бросить вызов «большой тройке»? Таких, по сути, нет. Понятно, теннис – это спорт, в споте бывает всякое… Но если не натягивать сову на глобус и не пытаться спрогнозировать какой-то идеальный расклад, в котором кто-либо из молодых (от тех же Хачанова и Медведева, Зверева и Циципаса до Борны Чорича, Феликса Оже-Альяссима или Маттео Берреттини), либо из ветеранов с убойной подачей (Кевина Андерсона, Марина Чилича, Джона Изнера, при том что Кевин и Джон только вернулись после травм) сумеют прыгнуть выше головы и взять титул, итог турнира понятен. Как и предыдущие 10 «Больших шлемов», этот Уимблдон возьмет кто-то из «Биг-3».

ЖЕНЩИНЫ

КТО ЕСТЬ ИЗ НАШИХ?

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В основу Уимблдона пробились 11 наших девушек. Две – из квалификации (речь о Варваре Флинк и Анне Калинской, для каждой из которых этот турнир будет дебютным). Остальные – по рейтингу. При этом в посев попала лишь Дарья Касаткина – ныне 30-я ракетка мира. Но главная радость болельщиков – сыграет Мария Шарапова! Которая в этом сезоне пропустила пять месяцев из-за травмы плеча.

И КАКОВЫ РАСКЛАДЫ?

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С одной стороны – все неплохо. За исключением Анастасии Павлюченковой, которой в первом раунде досталась финалистка Мальорки Белинда Бенчич, все наши теннисистки попали в первом круге на незвездных соперниц, как правило – из конца топ-100 рейтинга (либо же даже из второй сотни). С другой – текущее состояние россиянок в любом случае не позволяет рассчитывать на большие успехи и выход, например, в четвертый круг. Даже Дарья Касаткина – прошлогодняя четвертьфиналистка Уимблдона – нынешний год откровенно проваливает, находится в кризисе и вряд ли будет способна пройти далеко. А если пройдет - это станет сенсацией. Как и в случае с любой другой нашей девушкой.

Особняком стоит Шарапова. Марии в первом раунде играть с француженкой Полин Парментье – опытной (ей 33 года), но не слишком успешной соперницей. Однако дальше Шарапову может ждать Карла Суарес-Наварро, которой она проиграла в прошлом году на US Open. В третьем круге – Анжелика Кербер (действующая чемпионка турнира, разгромившая Марию неделю назад на Мальорке). В четвертом – аж сама Серена Уильямс… И как идти по такой сетке, учитывая, что Шарапова не играла пять месяцев и находится не в лучшей форме? Тут вряд ли поможет даже тот факт, что именно на Уимблдоне ровно 15 лет назад, в 2004-м, Мария выиграла первый «Большой шлем», став суперзвездой и самой известной спортсменкой планеты…

А ФАВОРИТЫ КТО?

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Если у мужчин все понятно, то в женском туре список фавориток – огромен! Да, Уимблдон – особенный турнир, не всем подходит трава, не все комфортно себя чувствуют на этом покрытии, но даже так никто не удивится, если титул достанется девушке, раньше не бравшей подобных трофеев. Как это, собственно, и происходит на большинстве последних «мейджоров». Конечно, претендент «номер один» понятен – это австралийка Эшли Барти. Чемпионка «Ролан Гарроса», первая ракетка мира, взявшая недавно титул в Бирмингеме. Ей как раз нравится трава, она сейчас – на пике форме, играет надежно, стабильно, уверенно. Но даже Эшли может оступиться. Причем, как и в финале, так и в первом круге. Анджелика Кербер, Серена Уильямс и Наоми Осака – из тех, на кого ставят во вторую очередь. А дальше можно называть всех теннисисток поименно от третьей строчки рейтинга (там сейчас Каролина Плишкова) до, например, 20-й (эстонки Анетт Контавейт). Хотя если выиграет и кто-то пониже, это не станет суперсенсацией. Женский теннис к сюрпризам нас уже приучил!

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ

Кто достался в соперники россиянам по первому кругу Уимблдона?

МУЖЧИНЫ

Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 11) – Паоло ЛОРЕНЦИ (Италия)

Карен ХАЧАНОВ (Россия, 10) – Сунву КВОН (Корея)

Андрей РУБЛЕВ (Россия) – Кристиан ГАРИН (Чили)

ЖЕНЩИНЫ

Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – Элисон ВАН ОЙТВАНК (Бельгия)

Анастасия ПАЛЮЧЕНКОВА (Россия) – Белинда БЕНЧИЧ (Швейцария, 13)

Варвара ФЛИНК (Россия) – Паула БАДОСА (Испания)

Мария ШАРАПОВА (Россия) – Полин ПАРМЕНТЬЕ (Франция)

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – Катерина СИНЯКОВА (Чехия)

Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) – Магда ЛИНЕТТ (Польша)

Виталия ДЬЯЧЕНКО (Россия) – Кристина МЛАДЕНОВИЧ (Франция)

Маргарита ГАСПАРЯН (Россия) – Анна-Лена ФРИДЗАМ (Германия)

Анастасия ПОТАПОВА (Россия) – Джил ТЕЙКМАН (Швейцария)

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 29) – Айла ТОМЛЯНОВИЧ (Австралия)

Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) – Исалин ВОНАВЕНТУР (Бельгия)

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