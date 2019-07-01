Пролетарская революция в теннисе: обошлось без крови

Нам не привыкать к периодическим забастовкам НХЛ или НБА, в которых богатые игроки-миллионеры хотят стать еще более богатыми. Нам знакомы забастовки команд, требующих смены тренера или менеджера. Однако все это из серии «звездных войн».

События, происходящие сейчас в мировом теннисе, инициированы не жадностью, а бедностью и иначе, как парадоксальными, их не назовешь – на бой со своим работодателем ITF (Международная федерация тенниса) поднялись неэлитные игроки. Еще удивительней то, что в конечном итоге «неэлита» смогла за себя постоять и отвоевать право на профессию.

БОМБА ПОД КОЛЕСА БОЛЬШОГО ТЕННИСА

... была брошена своей же теннисной федерацией. Летом прошлого года в самый разгар сезона ITF бросила в массы программу реформ, касавшуюся прежде всего игроков начального профессионального уровня. Причин реформационного зуда теннисных функционеров было озвучено три:

– игроков слишком много (насчитали аж 14 тысяч, у кого имелся хоть какой-то мировой рейтинг), большинство из них не выигрывает ни матча, а потому настоящие профессионалы оказываются обделенными возможностью зарабатывать себе на достойную жизнь.

Вторая вытекала из первой:

– не могут зарабатывать – значит являются легкой добычей тотализаторных махинаторов.

Третья тоже вытекала из первой:

– профессионалы с низким рейтингом забирают места в сетке у способных юниоров, в результате чего путь наверх юных талантов растягивается на года, а именно свежих лиц в мировой элите сегодня очень не хватает.

ПО СЛЕДАМ ПОЛА ПОТА

«Мы рассчитываем на то, что в результате реформ получим тур с высоким профессиональным уровнем игроков, где их усилия будут хорошо вознаграждаться», – говорил президент ITF американец Дейвид Хэггерти.

В этом туре, по задумке реформаторов, должно было остаться не больше 750 игроков, как женщин, так и мужчин. Что-то это нам напоминает... В Кампучии генсек Пол Пот рассчитал, что коммунизм в стране он сможет построить лишь для половины населения, а потому другую половину «убил и закопал». Результат? Ни людей, ни коммунизма.

Вопрос «достойной зарплаты» своим профессионалам ITF собирался «решать» не поднимая призовые начального профессионального уровня, а сокращая количество работников. Для сравнения: призовые четырех турниров Большого шлема за последние тридцать лет увеличились в десять раз – с двухсот тысяч победителю до двух миллионов. На начальном туре призовые за это же время выросли лишь на 30%. Грубо говоря, Новак Джокович «гребет лопатой», а начинающий профессионал ходит с протянутой рукой. Джокович, надо заметить, является президентом совета игроков профсоюза ATP (профсоюза мужского тенниса), но озабочен не тем, чтобы выровнять неравенство в оплате труда, а на то, чтобы «отжать» у организаторов еще большие гонорары звездам.

Насчет коррупции у ITF тоже слабоватый аргумент, точнее решать проблему надо бы с другого конца: упразднить возможность «onlinebetting» – таковы были рекомендации экспертов. Однако, продавая статистические экспресс-данные с турниров кампании «Sportsradar», международная федерация имеет по 14 млн долларов ежегодно и расставаться с ними не спешит. Контракт продлен до 2021 года.

ХОДЫНСКАЯ ДАВКА

Первым делом ITF отсекла от профессионального тура его первую ступень – турниры с призовым фондом 15 тысяч долларов у женщин и «25-тысячники» у мужчин – они были переведены в новый так называемый «Переходный тур» со своими собственными рейтинговыми очками.

Во что это вылилось на практике? Если раньше, при едином рейтинге, выиграв четыре турнира этой категории, можно было набрать достаточно рейтинговых очков, чтобы рассчитывать на место в квалификации на Большой шлем (где зарабатываются основные теннисные деньги), то теперь, выиграв четыре турнира этой категории, теннисист получал лишь право на одно из пяти зарезервированных мест в сетке турнира следующего профессионального уровня: 25-тысячников у женщин и челленджеров (от 50 тысяч) у мужчин. И только с этого момента получал возможность собирать очки на Большой шлем. С нуля! Карьерный рост у теннисиста не сокращался, как обещали реформисты, а растягивался в два раза.

Попутно в два и больше раз были сокращены квалификационные сетки турниров.

И началась настоящая фантасмагория. Народ рванул в те турниры, которые предлагали настоящие профессиональные, а не «переходные» очки. А поскольку их количество никто не увеличил, то случилась «ходынская» давка и без работы в январе 2019 оказалось разом тысячи игроков.

Нет работы игрокам, значит, нет работы тренерам, значит закрываются теннисные академии, родители ведут детей в другие виды спорта, а теннисная промышленность, та что штампует мячи и ракетки, чешет репу и начинает глядеть «налево», например, в сторону Паделя, который последнее время оперился и требует собственную федерацию.

«М... ПЕРЕКРЫЛИ КИСЛОРОД!»

«Серега, эти м.... совсем перекрыли кислород, – полетели сообщения украинскому теннисисту Сергею Стаховскому, который входит в тот же совет, что и Джокович, – молодые не могут никуда пробиться. А тем, кому 19, вообще заканчивают с теннисом».

Лучшим юниорам на переходном туре полагалось от трех до пяти зарезервированных мест. Если не стал лучшим до 18, то с профессиональным спортом можно было прощаться – не пробьешься, мест нет!

Стаховский, не Джокович, обеспокоился тем, что игра на глазах распадалась, теряя профессиональные кадры: «Мы все согласны с тем, что ITF не отрабатывает свой мандат по устройству и распространению тенниса в мире». Стаховский предложил ATP отобрать у ITF под свой контроль эту ступень про-тенниса, его мужскую часть.

С женской стороны канадская теннисистка Мария Петраску со скромным рейтингом №600 еще с прошлого года начала сбор подписей под петицией против нововведений и собрала больше 14 тысяч голосов! 600 игроков подписали открытое письмо к ITF.

Благодаря Стаховскому зашевелилось ATP, петиция Петраску разбудила WTA и вот уже с февраля 2019 года три кита профессионального тенниса: Международная федерация (ITF), профсоюз мужского тура (ATP) и профсоюз женского тура (WTA) стали регулярно встречаться и обсуждать положение дел.

Кто из элиты открыто поддержал пролетариев? Соотечественник Джоковича бывший игрок десятки Янко Типсаревич (заработал восемь миллионов), Тони Надаль, дядя Рафаэла Надаля, а также Магнус Норман, тренер Стэна Вавринки и бывшая вторая ракетка мира, выступили с жесткой критикой «реформ».

ПОБЕДА?

И вот накануне «Ролан Гарроса» 23 мая ITF замахал белым флагом. Забыв про мантру: «Переходный тур есть и будет», которую так часто повторял ее президент, Международная федерация выступила с заявлением о том, что возвращает все на круги своя: единый рейтинг и размер квалификационных турниров.

Решающей каплей, надо полагать, стало сообщение от 9 мая о том, что в Швейцарии был юридически оформлен новый некоммерческий союз: «Объединенный теннис», целью которого стало засудить ITF за ущерб, принесенный своими реформами игрокам и турнирам. За спиной нового образования энтузиазм, знания и авторитет вице-президента немецкой теннисной федерации Дирка Хордофа, который также открыто критиковал ITF за изменения формата Кубка Дэвиса.

– У нас никогда не было целью препятствовать людям играть в теннис, – убеждала меня после, в интервью с «Ролан Гарроса», Джекки Несбитт, Исполняющий Директор ITF по начальному про-туру. – Все понимают что реформы нужны, но это долгий процесс и мы открыты к сотрудничеству и конструктивной критике.

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ОТСТУПИЛА

Волна народного гнева привела к тому, что три кита мирового тенниса, ITF, ATP и WTA, которые чаще выступают в роли «лебедя, рака и щуки», растаскивая пирог по своим углам, теперь собрались и размышляют вместе, как спасти теннис – тот сук, на котором все они сидят.

Теперь разговор идет уже о других цифрах.

– Наша цель – профессиональный тур,где две тысячи мужчин-профи играют «полный график», а это обычно 20 турниров в год, и 1500 профессиональных теннисисток, которые играют обычно немного меньше – 17 турниров, – поведала мне Джекки.

– Думает ли ITF увеличивать призовые или количество турниров этого уровня?

– Мы не планируем расширять календарь, наша задача лучше его сбалансировать, в том числе перевести какие-то 15 тысячные турниры в категорию 25-тысячников.