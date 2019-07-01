Старт – на пятерку! Пять россиян одержали победы в первый день Уимблдона - Советский спорт
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01 июля 2019 22:00ТеннисМысин Николай

Старт – на пятерку! Пять россиян одержали победы в первый день Уимблдона

В понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.

Безымянный

Во второй раунд пробились Карен Хачанов, Даниил Медведев, Маргарита Гаспарян, Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова. Проиграла лишь первая ракетка страны Дарья Касаткина.

Первый день крупных турниров не всегда приносит сенсации. Но всегда богат на интересные события и признания игроков. Так, главным ньюсмейкером понедельника на Уимблдоне стала Серена Уильямс. Рассказавшая о необычных вещах.

Во-первых – она плохо подготовилась к турниру.

Во-вторых – она не выгоняла Доминика Тима с пресс-конференции на «Ролан Гарросе».

В-третьих – она понятия не имела, кто ныне возглавляет рейтинг WTA.

Вы, кстати, ей верите?

По первому пункту все, в целом, понятно. Серена действительно давно мучилась с травмой ноги. В Париже, после поражения в третьем круге от Софии Кенин, она задержалась еще на пару недель – проходила лечение. На травяных турнирах до приезда в Лондон не выступала в принципе. Планировала сыграть в Бирмингеме, но в итоге снялась. Чего ждать от Уильямс на этом Уимблдоне не знает никто, включая ее саму.

Второй пункт удивил. Вы помните эту историю, когда Тима, дававшего интервью после выхода в четвертый раунд, попросили освободить главный конференц-зал, собственно, ради Серены? Уильямс в тот день проиграла и очень торопилась покинуть стадион, но ей для начала надо было встретиться с прессой. Австрийца – будущего финалиста турнира – выгнали практически взашей. Чем парня жестко разозлили. «Я всегда знал, что у нее – дурной характер!» – сказал Доминик.

– На самом деле, я просила не прерывать его пресс-конференцию. Буквально умоляла! – призналась Серена. – Просила дать мне второй зал. Или подождать, пока Тим не закончит. Но меня не послушали. И случилась такая история. Мы с Домиником потом пообщались. Он тоже сказал, что ничего не говорил про «мой дурной характер». Видимо, это выдумки СМИ. Но сейчас все в порядке.

Наконец, третий пункт…

Барти – первая ракетка мира? Я об этом не слышала! – удивилась Серена. – Нет, честно – просто не слежу не рейтингом. Но я рада за Эшли. Она – талантливая девочка. Одна из самых милых в Туре. И полностью заслужила подобный успех.

На самом деле, Уильямс действительно можно верить. Вряд ли ее волнует, кто сейчас на вершине. Серена сосредоточена лишь на себе. Что тоже логично. Возможно, в ином случае никогда не станешь самой успешной теннисисткой в истории…

ПРОВАЛ МОЛОДЕЖИ

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Впрочем, признания Серены довольно быстро ушли на второй план. Первый день Уимблдона принес пару сенсаций. Для начала – проиграла Наоми Осака. Чемпионка US Open и Australian Open, еще неделю назад возглавлявшая рейтинг, впервые за два года проиграла в стартовом раунде «Большого шлема» – не справилась с Юлией Путинцевой. Россиянка, выступающая за Казахстан, разбила японку второй раз за две недели – недавно одолела ее в Бирмингеме.

Чуть раньше проиграла Арина Соболенко – так Уимблдон покинула 10-я сеяная. Не отстали и парни – сразу два игрока из топ-10 внезапно оступились в первом круге. Стефанос Циципас не совладал с итальянцем Томасом Фаббиано. А Александр Зверев проиграл Иржи Веселы – когда-то перспективному чеху, ныне застрявшему во второй сотне рейтинга.

Возможно, представителя Германии сейчас больше волнует тот факт, что он обязан заплатить примерно 10 миллионов долларов своему бывшему менеджеру – Патрисио Апи. Александр с ним давно разругался, но не может расторгнуть контракт до 2023 года. Либо придется идти на отступные, размер которых упомянут выше… Солидная сумма – даже для пятой ракетки планеты!

При этом сам Зверев-младший рассуждал накануне, что пора бросить вызов парням из «Биг-3».

Федерер, Джокович и Надаль – фавориты, легенды. И просто так они не уйдут. Это мы, молодежь, должны их подвинуть. Я обыгрывал этих ребят на обычных турнирах и «Мастерсах», но ни разу не мог победить на «Больших шлемах». Возможно, это удастся сейчас. Возможно, я или кто-то другой из молодых парней сумеет бросить им вызов и забрать титул Уимблдона…

Как оказалось, подобный настрой – не помог.

Что общего у поражений Циципаса и Зверева? Ну, помимо того, что оба – в топ-6 рейтинга, входили в список фаворитов, и оба – не старше 22 лет? То, что два лучших российских теннисиста – Карен Хачанов и Даниил Медведев – именно с ними должны были сыграть в 1/8 финала. При условии, что туда доберутся… Теперь у наших лучших игроков нет конкурентов из первой «десятки» вплоть до четвертьфинала. И этот шанс очень не хочется упускать…

ПОБЕДЫ РОССИЯН

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И Карен, и Даниил вышли на корт уже в понедельник. Против не самых искушенных соперников. Хачанову достался кореец Сун Ву Квон, прошедший здесь квалификацию. Медведеву – Паоло Лоренци из Италии (парень опытный, но не слишком заслуженный). К счастью, проблем у россиян не возникло. Оба неплохо «размялись» на траве на подготовительных турнирах (Карен дошел до четвертьфинала в Галле, Медведев – до полуфинала в Лондоне). Оба успели отдохнуть недельку перед Уимблдоном. И оба же уверенно разобрались с соперниками в первый день третьего в сезоне «Большого шлема». Хачанов, правда, отдал один сет. Медведев выиграл всухую. Дальше их ждут ребята посерьезнее – Даниил встретится с российским австралийцем Алексеем Попыриным, Карен – с чемпионом Queen’s Club Фелисиано Лопесом. Но в этих матчах они тоже – фавориты.

Помимо двух мужчин, успели нас порадовать и девушки. За исключением Дарьи Касаткиной – 30-я ракетка мира, первая ракетка страны и прошлогодняя четвертьфиналистка турнира ожидаемо без борьбы уступила австралийке Айле Томлянович. Этот сезон для россиянки – какой-то нескончаемый кошмар. И очень хочется надеяться, что он закончится. Вот только… предпосылок к пробуждению пока нет. Зато Вероника Кудерметова, Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова уверенно прошли во второй круг. Судя по качеству показанного тенниса – вполне способны пробиться и дальше. Сумеют ли – узнаем лишь в среду.

А во вторник ждем на корте Марию Шарапову!

Уимблдон
Турнир «Большого шлема»
Открытые корты
Покрытие – трава
Общий призовой фонд – 38 млн фунтов стерлингов

Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг

Хачанов (Россия, 10) – Сун Ву Квон (Корея) – 7:6 (8:6), 6:4, 4:6, 7:5
Медведев (Россия, 11) – Лоренци (Италия) – 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)

Женщины. Одиночный разряд. Первый круг

Гаспарян (Россия) – Фридзам (Германия) – 6:4, 6:4
Потапова (Россия) – Тайкманн (Швейцария) – 2:6, 6:4, 6:1
Томлянович (Австралия) – Касаткина (Россия, 29) – 6:3, 6:1
Кудерметова (Россия) – Бонавентюр (Бельгия) – 6:2, 6:4

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Во вторник на Уимблдоне состоятся следующие матчи первого круга с участием россиян.

Первый запуск (13.00 мск)

Екатерина Александрова (Россия) – Катерина Синякова (Чехия)
Светлана Кузнецова (Россия) – Элисон Ван Ойтванк (Бельгия)

Второй запуск

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария, 13)
Магда Линетт (Польша) – Анна Калинская (Россия)
Кристиан Гарин (Чили) – Андрей Рублев (Россия)
Виталия Дьяченко (Россия) – Кристина Младенович (Франция)

Третий запуск

Мария Шарапова (Россия) – Полин Парментье (Франция)
Паула Бадоса (Испания) – Варвара Флинк (Россия)

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