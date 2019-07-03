Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевала - Советский спорт
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03 июля 2019 18:29ТеннисМысин Николай

Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевала

За два дня на Уимблдоне - сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.

КАК БЫЛО У МАШИ

Мария Шарапова не играла пять месяцев из-за травмы плеча. Успела, вроде, залечить его к травяному сезону. Размялась перед Уимблдоном на Мальорке, где обыграла Викторию Кужмову, но затем уступила Анджелике Кербер. После этого поехала в Лондон. И в первом круге против Полин Парментье вела у француженки 6:4, 5:2… Но новые проблемы с рукой – теперь с левым запястьем – серьезно изменили расклад сил. Мария уступила второй сет на тай-брейке. В третьем проиграла пять геймов подряд. А на шестой выходитm не решилась. И это выглядело… странно.

Во-первых – потому, что Полин станцевала на корте. Так обычно не делают, когда соперница снялась из-за травмы. В конечном счете, это просто некрасиво.

Во-вторых – потому, что и сама Шарапова завершила игру в ситуации, когда этого не стоило делать. Уж если продержалась до счета 5:0 и поняла, что все равно проиграешь – ну проведи последний гейм «для галочки». Ходить-то можешь, и правая рука – работает… Когда снимаются так, это считается дурным тоном. Неуважением к сопернику и к зрителям. Мария либо об этом забыла. Либо решила, что никому ничего не должна.

В чем, в общем, права. И тем не менее…

Она могла сняться раньше. Было видно, что ей очень больно. И если она понимала, что не может нормально играть, почему до конца упиралась? А если упиралась, то почему не дала закончить весь матч? Сниматься при счете 0:5 – некрасиво. Впрочем, я ничего другого от Шараповой и не ждала, - призналась Полин.

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Добавив, что свой танец пообещала тренеру еще до начала игры.

- Сказала, что продемонстрирую «лунную походку», если выиграю. Да, матч закончился не так, как всем хотелось бы. Возможно, это было неуместно. Но все же – ведь я победила. А слово надо держать, – рассказала француженка.

В общем, как в анекдоте – ложки нашли, осадочек остался. Никто ни в чем по правилам не виноват. Но выглядело некрасиво – со стороны обеих девушек. Особенно – на Уимблдоне. Самом престижном, аристократичном турнире…

КАК БЫЛО С РИТОЙ

И вот на сколько иначе сложилась история игры Гаспарян и Свитолиной.

По факту – все закончилось плохо. Для Маргариты. Она тоже вела – 7:5, 5:4. И тоже могла победить. Дважды была в одном очке от матчбола. Элине сложно было что-то предложить сопернице. Две недели назад она уже Гаспарян уступила – в трех партиях в Бирмингеме. И явно не придумала, что изменить в своей игре на этот раз, чтобы получить преимущество. Восьмая ракетка планеты вплотную подошла к поражению… Но ситуация вдруг резко изменилась.

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В 10-м гейме, на приеме, россиянка начала хуже двигаться. Сорвала несколько ударов. Позволила украинской спортсменке сравнять счет. А дальше, на своей подаче, при счете 0:15 допустила двойную. И… упала на корт.

Было видно, что Гаспарян очень больно. Она с трудом удержалась от слез. Стонала. Учащенно дышала. Держалась за левое, затейпованное бедро (надрыв? спазм? судорога?). К ней тут же подбежала судья с вышки. А чуть позже – Свитолина. Элина не танцевала, как Полин Парментье. Она не могла найти себе места на корте. Ходила взад-вперед, из стороны в сторону, как родственник больного у палаты реанимации. Не понимала, как ей себя вести и чем помочь. Схватила бутылку воды. Подбежала к сопернице. Открыла крышку и предложила сделать глоток. Было видно, что украинке меньше всего хотелось победить вот так – за счет тяжелой травмы Маргариты. И что она бы многое отдала, чтобы продолжить игру в обычном режиме.

Спустя пять минут Рита, все же, поднялась. Продолжила борьбу в этом гейме. Сумела выиграть пару очков, в том числе – на брейк-пойнте. Но отдала свою подачу. А поле перерыва развела руками. И… все-таки снялась.

Объятия Элины – теплые, дружеские, полные сочувствия – возможно, хоть как-то подняли ей настроение. Спорт, к сожалению, бывает жесток. И здоровье частенько подводит. Но если случилась беда, и кто-то из соперников не может продолжить борьбу, все должно завершаться вот так. С проявлением взаимного уважения. А не как в матче Шараповой с Парментье. Когда одна решила: «Не будет счета 0:6, и пусть что хотят, то и думают». А другая танцует от радости, ведь «Я же обещала тренеру».

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