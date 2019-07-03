Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг Уимблдона - Советский спорт
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03 июля 2019 21:27ТеннисМысин Николай

Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг Уимблдона

Даниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба - за четыре сета.

МЕДВЕДЕВ ПРОТИВ ЮНИОРА

- В 90-е мои родители решили, что у них будет больше возможностей дать своим детям лучшую жизнь, если они уедут из России. Мама при этом понимала, что важен английский язык, так что и страну выбрали соответственно. Правда, не Англию и не США, а Австралию. Так наша семья переехала в Сидней, где я и родился (в 1999 году, - Прим. ред.). Мы, кстати, говорим по-русски – но только друг с другом. С исторической родиной у меня связи нет. Даже бабушка давно перебралась в Австралию, - рассказывал Попырин.

Алексей – один из многих молодых игроков, имеющих русские корни, но родившихся, выросших и играющих за другую страну. От Александра Зверева (сейчас – 5-я ракетка планеты, Германия) или Дениса Шаповалова (Канада, 27-й номер рейтинга) до, собственно, Попырина (Австралия, 101), Юрия Родинонова (Австрия, 271) и бог знает, кого еще, пока не замеченных в ATP-Туре. Мы можем радоваться их успехам и сожалеть, что парни не играют за Россию. Счастье, что и у нас есть ребята в возрасте 20-23 лет, которые рвутся в элиту. Один – Хачанов – уже стоит в топ-10 (9-я ракетка мира). Второй – Медведев – в нее вовсю стучится (13-й номер).

Так вышло, что на Уимблдоне Даниил встретился во втором круге с Попыриным. Проводящим успешный сезон, пробившимся в основу третьего «Большого шлема» из квалификации и прошедшим стартовый раунд, в котором уроженец Сиднея с типично русскими именем-фамилией одолел опытного Пабло Каррено-Бусту из Испании. Медведев мог ждать упорной борьбы – против высокого парня (196 см), с хорошей подачей, голодного до побед, амбициозного и талантливого. Так, в общем, и вышло – в стартовой партии Попырин взял верх. На тай-брейке. Со счетом – 8:6.

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Что россиянина, похоже, только разозлило.

Поскольку во втором сете Даниил не заметил соперника – 6:1. Потом использовал преимущество в классе и опыте, добившись побед с одинаковым счетом в двух партиях – 6:4, 6:4. И вышел в третий круг Уимблдона второй год подряд. Где встретится с Давидом Гоффеном из Бельгии.

ХАЧАНОВ ПРОТИВ ВЕТЕРАНА

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Куда сложнее пришлось Карену Хачанову.

Ему, в отличие от Медведева, достался соперник поопытнее. Фелисиано Лопес – нетипичный испанец. И нетипичный игрок. Уже имеет должность директора турнира в Мадриде (кстати – «Мастерс»), но в свои 37 лет продолжает карьеру. Не очень любит грунт, но здорово играет на траве. Трижды был в четвертьфинале Уимблдона – проигрывал на этой стадии еще Марату Сафину в 2008 году! Две недели назад взял титул в Лондоне – на престижном Queens Club. В общем, и с формой порядок. И с настроем. И мотивацию пока не утратил.

Похоже, что на этой мотивации и взял у Карена стартовый сет – 6:4.

Хачанов, впрочем, оборотов не сбавил. Сделал ставку на мощность. На игру с задней линии. На силу подач. И хороший прием. Постепенно переломил ход поединка. Получил преимущество. Отыграл проигранный сет. Взял третий. Повел с брейком в четвертом – 5:2! Увы, подать на матч не смог – наошибался, дал сопернику почти сравнять счет. А после Лопес и Карен выдали самый длинный гейм в поединке. Где восемь раз было «ровно». Где Хачанов успел упустить три матчбола (включая двойной). Но в нужный момент переиграл испанца у сетки. И гарантировал себе третий круг.

Где его опять ждет испанец – Роберто Баутиста-Агут.

СТАТИСТИКА

УИМБЛДОН

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – трава. Общий призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов.

Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг

Хачанов (Россия, 10) – Лопес (Испания) – 4:6, 6:4, 7:5, 6:4. Медведев (Россия, 11) – Попырин (Австралия) – 6:7 (8:10), 6:1, 6:4, 6:4.

Женщины. Одиночный разряд. Второй круг

Свитолина (Украина, 8) – Гаспарян (Россия) – 5:7, 6:5 – отказ.

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