15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал Уимблдона - Советский спорт
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06 июля 2019 14:00ТеннисМысин Николай

15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал Уимблдона

Американка Кори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и и мы решили вас с ней познакомить.

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При том, что ей всего – 15 лет! «Советский спорт» – о том, откуда взялась эта девушка. И чего может в будущем добиться.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ?

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Кори не появилась внезапно. Она из тех вундеркиндов, которые давно на виду. В 13 лет Гауфф дошла до финала юниорского US Open (2017), став самой юной теннисисткой, которой удалось это сделать (правда, проиграла тогда другой восходящей звезде – Аманде Анисимовой). В 14 – выиграла юниорский же «Ролан Гаррос». Еще в 10 лет Кори получила грант на обучение в Академии Патрика Муратоглу, где познакомилась с Сереной Уильямс. В 2017-м – попала под крыло Роджера Федерера, подписав контракт с его менеджерской компанией Team8. Цифра в названии неспроста. Это не IMG, и не Академия Ника Болеттьери. Здесь работают с ограниченным количеством игроков, выбирая самых-самых достойных. Пока Гауфф оправдывает ожидания. Она еще мало играет на взрослом уровне, 15 лет ей исполнилось всего три месяца назад (13 марта), но на этом Уимблдоне американка уже стала сенсацией.

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Для начала – прошла квалификацию, став самой юной теннисисткой в истории, сделавшей это на «Большом шлеме». Потом, в первом раунде, выбила Винус Уильямс, которая, натурально, годится ей в матери (разница в возрасте – 24 года!). Во втором справилась со словачкой Магдаленой Рыбариковой, которая свой первый матч на взрослом уровне сыграла в тот год, когда Кори лишь родилась (в 2004-м). Наконец, в третьем одолела словенку Полону Герцог, недавно бравшую титул в Лугано. При этом во втором сете Кори ушла с двух матчболов. В 1/8 финала лондонского «мейджора» столь юных девушек не было с 1990 года – тогда такого же успеха добилась Дженнифер Каприати. Сейчас Гауфф ждет рандеву с Симоной Халеп.

ЧТО МЫ О НЕЙ ЗНАЕМ?

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У Кори – хорошие спортивные гены. Ее отец – тоже Кори – играл в студенческой команде в баскетбол, мама была легкоатлеткой (точнее – семиборкой). Звездами они, правда, не стали, но свой потенциал сумели передать дочери. На волне успехов сестер Уильямс темнокожие девушки стали все чаще заниматься теннисом, но ярких побед добивались немногие. Гауфф же сразу показала, что у нее таланта – вагон, полный порядок с физическими данными, а главное – есть неуемная страсть к игре и вера в собственные силы, без которых успех невозможен. При этом она остается простым подростком. Тинейджером, который очень любит Бейонси и дружит с Джейденом Смитом (сыном актера Уилла Смита).

– Он, наконец-то, выпустил свой рэп-альбом. Ура, ура, ура! – по-детски радовалась Кори на пресс-конференции в Лондоне.

Как и любой 15-летней девушке, ей приходится совмещать спорт со школой. Обучение, конечно, удаленное, но от экзаменов не деться. Тест по естественным наукам она писала вечером перед игрой в финале квалификации Уимблдона. Кстати – сдала. Да и матч потом выиграла.

– При этом многие учителя даже не знают, что я играю в теннис. Три – точно до сих пор не в курсе. Двое узнали об этом на днях, увидев меня в новостях. И очень-очень сильно удивились! – призналась Кори. Добавив: – Я не из тех, кто много говорит о себе.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

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Когда в 15 лет играешь за выход в четвертьфинал Уимблдона – это само по себе круто! Сейчас в Гауфф видят потенциальную суперзвезду. Наследницу славы Серены Уильямс. У нее уже много рекламных контрактов, причем – не только со спортивными компаниями. За выступление в Лондоне она уже получит примерно 200 000 долларов (в три раза больше, чем за всю карьеру). Хотя и признается, что не знает, как их потратить. «Машину я купить не могу – у меня даже нет прав. А на любимые худи столько не спустишь», – смеется девушка. В общем, в финансовом плане Кори уже обеспечена. Но вот как сложится ее карьера – сказать непросто.

В теннисе хватает примеров, когда подростки выстреливали в раннем возрасте, но затем быстро уходили в тень. Один яркий турнир – не показатель. На взрослом уровне важна стабильность, характер, упорство, здесь на одном таланте далеко не уедешь. Та же Каприати после полуфинала «Ролан Гарроса»-1990 ждала победы на «мейджоре» 11 лет! И выиграла первый турнир лишь в 2001-м. Анна Курникова вовсе осталась без титулов, хотя на Уимблдоне блистала в том же возрасте, как и Кори. Так что запасемся терпением – звездой Гауфф пока назвать нельзя. А вот маленьким чудом – легко! И как бы не сложилась ее карьера в будущем, хотя бы этот Уимблдон благодаря ее игре запомнится надолго.

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