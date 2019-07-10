«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US Open Серена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ?

Если вы вдруг не помните, что случилось в Нью-Йорке, то вот вам краткий пересказ событий.

Серена Уильямс, вернувшаяся по ходу сезона после рождения дочери, до US Open уже успела сыграть финал Уимблдона, который уступила Анжелике Кербер. О-кей, немка до этого была первой ракеткой мира, взяла еще два «Больших шлема», тогда как американка только-только начинала играть и не успела набрать лучшую форму. Сенсацией тот матч не стал. В Нью-Йорке же Уильямс опять дошла до решающей встречи, где встретилась с не самой ожидаемой соперницей – Наоми Осакой. Японке было всего 20 лет, она стояла в рейтинге на высшей для себя 19-й строчке и имела за плечами всего один титул (правда, добытый на крупном турнире в Индиан-Уэллсе весной того же года). Конечно же, Серена считалась фаворитом!

Но с самого начала матча Наоми действовала лучше – мощнее, точнее и агрессивнее. Выиграв первый сет со счетом 6:2, Осака обозначила преимущество и во втором. В этот момент – в начале партии – судья на вышке, португалец Карлос Рамос (кстати, очень авторитетный арбитр) сделал Серене замечание по поводу подсказок с трибун. Тренер Уильямс – Патрик Муратоглу – потом признал, что действительно показывал жестами, как лучше действовать в определенные моменты. Американка этого не видела, но по правилам было не важно – заметила она подсказки или нет. Замечание Рамоса вызвало злость теннисистки, которая боролась за свой 24-й «Шлем» (рекордный в истории женского тенниса). Серена начала перепалку, уверяя, что действует честно и предупреждение – несправедливо. Правда, довольно быстро успокоилась. И продолжила матч.

Как оказалось, Уильямс решила – Рамос признал свою ошибку и предупреждение отменил. На самом деле, Карлос этого не сделал. И когда в другом эпизоде Серена в гневе из-за своей ошибки ударила ракеткой о корт, то вынес ей второе. По правилам, это карается штрафным очком. Стоило Уильямс понять, что ее только что опять наказали, как ситуация вышла из под контроля.

– Вы лжец! Как вы могли это сделать? Я же сказала, что не видела подсказок! Я никогда не вру! Я – мать, я – пример для собственной дочери, и я всегда веду себя честно! А вы – лжец! И вор! Вы украли у меня очко! Это все потому, что я женщина? Да? Вы – сексист! Вы больше никогда не будете судить мои матчи! Я требую извинений! Это просто немыслимо! – кричала Серена.

Такое поведение не осталось без последствий. Рамос невозмутимо вынес американке еще один штраф – уже в виде гейма. После чего она проиграла подачу, а с ней – и матч. Осака стала чемпионкой.

Только на церемонии награждения публика освистала японку, сама Наоми едва могла сдержать слезы (не так ты представляешь в детстве свою победу на «Большом шлеме!»), а Серена продолжила сокрушаться о жуткой несправедливости со стороны арбитра.

За прошедшие месяцы сам Рамос никак не прокомментировал ситуацию (ему по контракту запрещено общаться с прессой). Наоми выиграла еще и Australian Open, возглавив рейтинг WTA. А Уильямс так и не принесла извинений – ни Карлосу, ни болельщикам. И тоже всячески избегала обсуждения этого эпизода.

Вплоть до вчерашнего дня.

О ЧЕМ НАПИСАЛА СЕРЕНА?

Одновременно с тем, как Уильямс во вторник сражалась с другой американкой Элисон Риске за выход в свой 12-й полуфинал Уимблдона, на сайте Harpes’s Bazaar вышло ее эссе. Полностью посвященное финалу в Нью-Йорке. О том, насколько для самой Серены была важна данная публикация, можно судить по тому факту, что запись о ней появилась в инстаграме спортсменки еще в тот момент, когда она была на корте.

Что рассказала Уильямс? Мы просто приведем цитаты.

«Когда Карлос вынес второе предупреждение, я почувствовала, что должна постоять за себя. Я ведь уже сказала ему правду. Сказала, что не видела подсказок от Патрика. Отметила: «Я не жульничаю ради победы. Я лучше проиграю матч». Он не придал моим словам значения. Когда он отдал моей сопернице очко, я назвала его вором. И потребовала извинений. Заявила, что он наказывает меня лишь за то, что я женщина. А в он в ответ лишил меня гейма».

….

«Соперница сыграла лучше меня. И я была за нее рада. Но при этом чувствовала себя избитой и униженной спортом, которому посвятила всю жизнь. И который моя семья изменила – не тем, что нас приняли, а тем, что мы не прекращали побеждать».

….

«Вся эта ситуация испортила великий момент! Не только у меня отняли гейм, но и другую теннисистку лишили возможности по-настоящему прочувствовать момент триумфа».

…

«Часто в таких ситуациях, когда мужчины спорят с судьями, те отвечают им с улыбкой или даже смеются. Все сводится к шуткам. Но в моем случае было иначе. Я не прошу, чтобы меня не наказывали. Я просто прошу, чтобы ко мне относились так же, как ко всем остальным. А этот инцидент – пример того, с чем миллионы женщин сталкиваются каждый день на работе. Нам нельзя испытывать эмоции. Нельзя быть пылкими. Нас заставляют молчать. Я с этим категорически не согласна».

…

«Дни шли, а мне не удавалось никак найти покой. Я даже начала ходить к психологу. И в какой-то момент поняла, что должно мне помочь оставить это все позади. Я села за компьютер и начала писать:

– Дорогая Наоми! Это Серена Уильямс. Как я уже сказала на корте, я тобой очень горжусь. И мне жаль, что так вышло. Я думала, что поступаю правильно, когда борюсь за себя. Но я не представляла, что пресса использует это, чтобы столкнуть нас друг с другом. Я бы никогда не хотела отвлечь внимание от другой женщины. Тем более – от темнокожей спортсменки. Желаю тебе только успехов. С любовью, твоя болельщица – Серена.

Когда пришел ответ от Наоми, я расплакалась. Она написала:

– Люди часто путают гнев с силой, поскольку не могут их различить. Никто не боролся за себя так, как ты. И ты должна дальше ломать эти стены.

До сообщения от Осаки мне казалось, что я виновата во всем. Что мне не стоило раскрывать рта. Но эти слова помогли мне понять, что я была права. И что она меня поддерживает».

И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Эссе Серены, если честно, вызывает недоумение. Что мы вынесли из ее реплики? Что она извинилась перед Наоми, а в ответ услышала слова поддержки? Непонятно, когда была их переписка, но в январе, на Australian Open, Осака откровенно призналась, что не любит вспоминать тот день в Нью-Йорке, когда у нее украли заслуженный праздник. Что плохо спала по ночам. Что ей жутко обидно. И что-то ни словом не обмолвилась о том, что Серена поступила тогда правильно.

Но допустим. В конечном счете, что еще могла ответить на письмо от Уильямс воспитанная, вежливая японка?

Что касается остального:

– Серена и не думает извиняться перед Карлосом Рамосом. Наоборот – продолжила нагнетать тему сексизма. Факт, что тот же Рамос не раз и не два выносил похожие предупреждения и Федереру, и Надалю с Джоковичем, ее внимания не заслужил. Пассаж про «миллионам женщин запрещают проявлять эмоции» и «нас заставляют молчать» оставим без комментариев. Хотя и стало интересно – в каком же мире живет Серена?

– Отсылка к тому, что Уильямс не видела подсказок тренера, а значит, не виновата, тоже вызывает вопросы. Ну написано в правилах, что неважно, видишь ты их или нет, так в чем тогда виноват Карлос? Или он должен сделать исключение специально для Серены, поскольку она «я же мать и ращу дочь?».

– Фраза «Я никогда бы не хотела отвлечь внимание от другое женщины, тем более – чернокожей» – отдельная песня. Простите, это разве не расизм? Не так ли выделяют преимущество одного цвета кожи? Представьте, что Шарапова скажет: «Я никогда бы не хотела обидеть другую спортсменку, тем более – белую». И что с ней потом сделают за это – тоже представьте. Похоже, в мире Серены расистами бывают только белые. А когда черные выделяют черных – это нормально. Это не расизм.

– Про «Я почувствовала себя убитой и униженной спортом, которому отдала всю жизнь» – вообще верх цинизма. Именно в этом спорте ты стала чемпионкой и легендой, благодаря нему заработала состояние, и до сих пор не понимаешь, по каким правилам живет теннис? Или требуешь особого отношения, потому что «я черная», «я же мать», «я – женщина», или все вместе? В конечном счете, правила едины для всех. А Рамос действовал в рамках правил. К чему такой драматизм?

Если честно – никто в принципе особо не ждал, что Серена вернется к финалу в Нью-Йорке. Что извинится перед Рамосом или перед Наоми (кстати, заметьте – публично перед Осакой она ведь все равно не извинилась. Лишь написала, что извинилась лично – с упором на то, что японка ее поддержала). Все понимали – ей не хватит решимости просто признать свою вину, без отсылок к какой-либо дискриминации (половой или расовой). Так что выход такого эссе сам по себе стал сюрпризом. Но, к сожалению, оно лишь подтвердило – Уильямс никаких выводов не сделала. Она по-прежнему считают себя пострадавшей. Обиженной. Оскорбленной.

И если на корте Серена – действительно гений, то вне его…

Впрочем, решайте сами.