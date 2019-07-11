Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и Уильямс

В финал вышли Симона Халеп, обыгравшая украинку Элину Свитолину, и Серена Уильямс, которая разгромила чешку Барбару Стрыкову.

Просто для справки – Серена и Симона на двоих отдали своим соперницам по полуфиналу всего-то 7 геймов! Да, это были легкие победы. Но – ожидаемые. Предсказуемые. Не факт, что решающий матч пройдет так же легко. И кто там победит – Уильямс или Халеп – сказать пока невозможно.

НЕОЖИДАННЫЙ ПРОРЫВ СТРЫКОВОЙ

Разок такое уже было. В 2015 году. Роберта Винчи в свои 32 года впервые вышла в полуфинал «мейджора» - на US Open. На тот момент – рекорд по возрасту для дебютантки этой стадии «Большого шлема» в женском Туре! Кто ей достался в оппонентки? Ну да – Серена Уильямс. До этого забравшая и Australian Open, и Уимблдон с «Ролан Гарросом». И подошедшая вплотную к главной цели – календарному «Большому шлему». Который из всех девушек сумела взять всего одна – Штеффи Граф (в 1988 году). Чем все закончилось? Винчи выиграла! Так грянула одна из основных сенсаций – не просто в том сезоне, а за последние лет 20 в принципе. Правда, Серена не показала и 50 процентов от своих возможностей. Да, суперчемпионки тоже умеют волноваться. И тоже могут потерять нить игры под давлением от ожиданий болельщиков по поводу чего-то великого…

Прошло четыре года. Уильямс успела родить дочь. На год ушла из тенниса. Затем вернулась. Даже два раза сыграла в финалах на «Шлемах» - в прошлом сезоне, на Уимблдоне и US Open. Оба из них уступила (Анжелике Кербер и Наоми Осаке, соответственно). Но пробилась в топ-10. И находится в этом топе сейчас. На нынешнем Уимблдоне Уильямс сразу дала всем понять – она вновь готова к битве за титул! Но… ей в полуфинале подвернулась девушка, которая успела перебить рекорд Винчи.

Ведь если Роберта дебютировала на этой стадии «всего-то» в 32 года, то Барбара Стрыкова – в 33! При том, что чешка раньше лишь один раз была в четвертьфиналах «Шлемов» - кстати, в Лондоне, в 2014-м. Она – элитный парный игрок, третья ракетка мира в этом разряде в настоящий момент… Но в одиночке – лишь 54-я. За всю карьеру взяла только 2 титула – в Квебеке (2011) и Линце (2017). Она никак не попадала под определение фаворитки этого Уимблдона. Уж тем более мало кто думал, что Барбара пробьется в топ-4. Но Кики Бертенс, Элиза Мертенс и Джоанна Конта не устояли под напором опытной чешки. И именно Стрыкова стала соперницей Уильямс в борьбе за выход в решающую стадию.

Если когда-то Винчи сумела победить Серену, то вдруг это удастся и Барбаре?

ШТРАФ ДЛЯ СЕРЕНЫ

Накануне же стало известно, что Уильямс оштрафована на 10 тысяч фунтов стерлингов за порчу тренировочного корта. Которая произошла… еще до старта турнира. Что так долго тянули? Официальная версия – организаторы хотели перестраховаться и собрать убедительные доказательства, что Серена действительно разбила ракеткой травяное покрытие. В конце концов, речь не о Стрыковой, какой-нибудь, а о лучшей теннисистке в истории! Которая, к тому же, во вторник разразилась колонкой в американском журнале по поводу дискриминации женщин (и самой себя лично!) на крупных турнирах. Речь, если кто не понял, о ее видении финала US Open-2018.

По факту, как сообщают инсайдеры, Уильямс никак не собиралась признавать, что действительно била ракеткой по корту, после чего на нем остались вмятины, а сотрудникам стадиона пришлось извлечь осколки пластика из грунта. Серена упиралась до последнего, и лишь когда нашлось видео этого эпизода, согласилась, что впрямь виновата. Что мешало экс-первой ракетке планеты сразу пойти навстречу организаторам турнира – вопрос. Пугал штраф? В каких-то 10 тысяч фунтов? Уильямс за день зарабатывает в разы больше!

Хотя, наверное, пеклась о репутации…

Сам факт, что Серена еще на тренировке вела себя настолько несдержанно, уже говорил, то она не очень-то верит в себя. В свою форму. В свой уровень тенниса. В конечном счете, по ходу этого сезона она почти не играла из-за травмы колена. А когда выступала, то обидно проигрывала – как в третьем круге на «Ролан Гарросе», когда американку выбила София Кенин. То, что в течение 10 дней Уильямс сумела поймать свой ритм и пробилась аж в полуфинал, уже можно было счесть за успех. Но вдруг ее все же «подловит» Стрыкова?

Не подловила.

Серену можно не любить за ее поведение. За ее философию жизни. За что-то еще. Но надо признать – она, как ни крути, великая спортсменка.

У Барбары не было шансов. Три гейма – все, что ей дала забрать экс-первая ракетка планеты. «Винчи 2.0» не получилось. В финале Уимблдона в 11-й раз выступит Уильямс-младшая.

Хотя не факт, что с Симоной ей придется так же легко…

СТАТИСТИКА

УИМБЛДОН

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – трава. Общий призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов.

Женщины. Одиночный разряд. Полуфинал

С. Уильямс (США, 11) – Стрыкова (Чехия) – 6:1, 6:2

Халеп (Румыния, 7) – Свитолина (Украина, 8) – 6:1, 6:3