Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и Уильямс

В финал вышли Симона Халеп, обыгравшая украинку Элину Свитолину, и Серена Уильямс, которая разгромила чешку Барбару Стрыкову.
Просто для справки – Серена и Симона на двоих отдали своим соперницам по полуфиналу всего-то 7 геймов! Да, это были легкие победы. Но – ожидаемые. Предсказуемые. Не факт, что решающий матч пройдет так же легко. И кто там победит – Уильямс или Халеп – сказать пока невозможно.
Разок такое уже было. В 2015 году. Роберта Винчи в свои 32 года впервые вышла в полуфинал «мейджора» - на US Open. На тот момент – рекорд по возрасту для дебютантки этой стадии «Большого шлема» в женском Туре! Кто ей достался в оппонентки? Ну да – Серена Уильямс. До этого забравшая и Australian Open, и Уимблдон с «Ролан Гарросом». И подошедшая вплотную к главной цели – календарному «Большому шлему». Который из всех девушек сумела взять всего одна – Штеффи Граф (в 1988 году). Чем все закончилось? Винчи выиграла! Так грянула одна из основных сенсаций – не просто в том сезоне, а за последние лет 20 в принципе. Правда, Серена не показала и 50 процентов от своих возможностей. Да, суперчемпионки тоже умеют волноваться. И тоже могут потерять нить игры под давлением от ожиданий болельщиков по поводу чего-то великого…
Прошло четыре года. Уильямс успела родить дочь. На год ушла из тенниса. Затем вернулась. Даже два раза сыграла в финалах на «Шлемах» - в прошлом сезоне, на Уимблдоне и US Open. Оба из них уступила (Анжелике Кербер и Наоми Осаке, соответственно). Но пробилась в топ-10. И находится в этом топе сейчас. На нынешнем Уимблдоне Уильямс сразу дала всем понять – она вновь готова к битве за титул! Но… ей в полуфинале подвернулась девушка, которая успела перебить рекорд Винчи.
Ведь если Роберта дебютировала на этой стадии «всего-то» в 32 года, то Барбара Стрыкова – в 33! При том, что чешка раньше лишь один раз была в четвертьфиналах «Шлемов» - кстати, в Лондоне, в 2014-м. Она – элитный парный игрок, третья ракетка мира в этом разряде в настоящий момент… Но в одиночке – лишь 54-я. За всю карьеру взяла только 2 титула – в Квебеке (2011) и Линце (2017). Она никак не попадала под определение фаворитки этого Уимблдона. Уж тем более мало кто думал, что Барбара пробьется в топ-4. Но Кики Бертенс, Элиза Мертенс и Джоанна Конта не устояли под напором опытной чешки. И именно Стрыкова стала соперницей Уильямс в борьбе за выход в решающую стадию.
Если когда-то Винчи сумела победить Серену, то вдруг это удастся и Барбаре?
Накануне же стало известно, что Уильямс оштрафована на 10 тысяч фунтов стерлингов за порчу тренировочного корта. Которая произошла… еще до старта турнира. Что так долго тянули? Официальная версия – организаторы хотели перестраховаться и собрать убедительные доказательства, что Серена действительно разбила ракеткой травяное покрытие. В конце концов, речь не о Стрыковой, какой-нибудь, а о лучшей теннисистке в истории! Которая, к тому же, во вторник разразилась колонкой в американском журнале по поводу дискриминации женщин (и самой себя лично!) на крупных турнирах. Речь, если кто не понял, о ее видении финала US Open-2018.
По факту, как сообщают инсайдеры, Уильямс никак не собиралась признавать, что действительно била ракеткой по корту, после чего на нем остались вмятины, а сотрудникам стадиона пришлось извлечь осколки пластика из грунта. Серена упиралась до последнего, и лишь когда нашлось видео этого эпизода, согласилась, что впрямь виновата. Что мешало экс-первой ракетке планеты сразу пойти навстречу организаторам турнира – вопрос. Пугал штраф? В каких-то 10 тысяч фунтов? Уильямс за день зарабатывает в разы больше!
Хотя, наверное, пеклась о репутации…
Сам факт, что Серена еще на тренировке вела себя настолько несдержанно, уже говорил, то она не очень-то верит в себя. В свою форму. В свой уровень тенниса. В конечном счете, по ходу этого сезона она почти не играла из-за травмы колена. А когда выступала, то обидно проигрывала – как в третьем круге на «Ролан Гарросе», когда американку выбила София Кенин. То, что в течение 10 дней Уильямс сумела поймать свой ритм и пробилась аж в полуфинал, уже можно было счесть за успех. Но вдруг ее все же «подловит» Стрыкова?
Не подловила.
Серену можно не любить за ее поведение. За ее философию жизни. За что-то еще. Но надо признать – она, как ни крути, великая спортсменка.
У Барбары не было шансов. Три гейма – все, что ей дала забрать экс-первая ракетка планеты. «Винчи 2.0» не получилось. В финале Уимблдона в 11-й раз выступит Уильямс-младшая.
Хотя не факт, что с Симоной ей придется так же легко…
СТАТИСТИКА
УИМБЛДОН
Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – трава. Общий призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов.
Женщины. Одиночный разряд. Полуфинал
С. Уильямс (США, 11) – Стрыкова (Чехия) – 6:1, 6:2
Халеп (Румыния, 7) – Свитолина (Украина, 8) – 6:1, 6:3