Эпическая битва на Темзе. Джокович победил Федерера в финале Уимблдона

В Лондоне завершился Уимблдонский турнир. В одиночном финале Новаку Джоковичу понадобилось почти пять часов, чтобы переиграть Роджера Федерера. Победитель получили чек на 2,35 миллиона фунтов стерлингов, что является рекордом в истории Уимблдонских турниров. Столько же получила и румынка Симона Халеп, победившая в женском финале.

НОВАК УЖЕ ДВАЖДЫ ПОБЕЖДАЛ РОДЖЕРА В ЛОНДОНЕ

Вчера на центральный корт вышли Джокович и Федерер. Серб выигрывал в Лондоне четыре раза, дважды (2014 и 2015 годы) побеждая в финале именно Федерера. Общий счет личных встреч был 25-22 в пользу Джоковича.

Экс-первая ракетка мира швед Матс Виландер попробовал предсказать, каким будет теннис в финале и назвал фаворитом серба.

– Джокович – серьезный фаворит. Главное оружие Федерера – подача, но она не слишком мощная, и Новак найдет способ справиться с ней. Теннисисты примерно равны, но в некоторых компонентах Джокович превосходит соперника: в движении, на приеме и при ударах бэкхендом. Ожидается непростой матч. Джокович будет испытывать колоссальное давление, и у Федерера появится шанс, – цитировал Виландера Tennis World USA.

Непростой, это мягко сказано. Изматывающий поединок длился почти пять часов. Впервые в истории лондонских турниров был сыгран одиночный тай-брейк. Он был введен после того, как на Уимблдоне-2018 оба мужских полуфинала продолжались дальше счета 6:6 в пятом сете, а один вообще игрался шесть с половиной часов до счета 26:24.

Но это не единственный рекорд. Теннисисты провели на корте 4 часа 55 минут – это самый долгий финальный матч в истории Уимблдона. Прежний самый продолжительный финал состоялся в 2008 году, длился 4 часа 48 минут. В нем Рафаэль Надаль победил опять же Федерера. Этот поединок до вчерашнего вечера считался лучшим в истории тенниса. Возможно, после того, что происходило вчера на Центральном корте, специалисты и историки изменят свое мнение.

Был и еще одни подтекст у этого поединка. У Федерера перед матчем было 20 титулов «Большого шлема», 18 – у Надаля, у Джоковича – 15. Через месяц швейцарцу стукнет 38, ему безусловно хотелось оторваться от преследователей. Хотя, если серб будет так же играть еще года три-четыре, Рождера он наверняка догонит и перегонит.

«ХОТЯ БЫ Я МОГУ СТОЯТЬ НА НОГАХ»

Джокович считался фаворитом, но победы скорее заслуживал Федерер. Однако в первой и третьей партиях серб лучше сыграл в концовках. В обоих случаях теннисисты добирались до тай-брейка, причем Роджер не позволял сопернику заработать ни единого брейк-пойнта, и оба раза в «теннисной лотерее» Новак оказывался сильнее.

Ключевой момент поединка наступил в конце пятой партии: Федерер имел двойной матчбол на своей подаче при счете 40:15. Но не дожал соперника. Это, как в шахматах не поставить мат в два хода, а в футболе дважды пробить из пределов вратарской в штангу.

Видимо, после этого теннисные боги решили, что Роджер победы не заслуживает. Хотя шансы перевернуть ход матч в свою пользу у него все же еще были – ведь заключительная партия продлилась до счета 12:12! Но следует отдать дань железному характеру и выдержке Новака: он взял четыре очка кряду на приеме и, отыграв еще два скрытых матчбола при 11:11, довел дело до решающего тай-брейка. Таким образом, Джокович вошел в историю: выиграв первый решающий тай-брейк в истории одиночных матчей на Уимблдоне.

Итак, 32-летний Джокович победил на четвертом Уимблдоне из последних пяти, а всего у серба теперь пять побед на лондонских кортах, он сравнялся с великим Бьорном Боргом. Но пока делит со шведом третье место в Открытой эре, уступая Питу Сампрасу (7) и… Федереру (8). Общее число побед в турнирах «Большого шлема» у Новака достигло 16!

Как ни странно, после матча Федерер не выглядел убитым и даже нашел в себе силы шутить.

– Надеюсь, что я показал пример другим людям, что в тридцать семь еще не все кончено. Я полностью выложился, отдал всего себя без остатка, мне потребуется какое-то время, чтобы восстановиться физически. Ну, хотя бы я могу стоять на ногах, – улыбался швейцарский теннисист.

Эти слова были произнесены на корте, сразу после окончания поединка. Затем микрофон взял победитель.

– С самого детства я мечтал выиграть Уимблдон, – признался Джокович. – Когда мне было 5 лет и я еще только делал свои первые шаги, хотел победить именно на этом турнире. В своей комнате я из различных предметов делал кубки и представлял, что стал чемпионом. Сейчас у меня в руках настоящий кубок, и это особенное чувство, потому что за моей победой наблюдали мой сын, а также мои родители и вся моя команда. Моя жена и дочка сейчас в Лондоне, я передаю им большой привет, мы скоро встретимся, – сказал Джокович.

Уимблдон

Турнир «Большого шлема»

Открытые корты

Покрытие – трава

Общий призовой фонд 38 млн фунтов стрелингов

Женщины. Финал

Серена Уильямс (США) – Симона Халеп (Румыния) – 2:6, 2:6

Мужчины. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3)