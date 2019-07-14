Эпическая битва на Темзе. Джокович победил Федерера в финале Уимблдона - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 июля 2019 23:15ТеннисВолохов Юрий

Эпическая битва на Темзе. Джокович победил Федерера в финале Уимблдона

Новаку Джоковичу обыграл в само продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.

В Лондоне завершился Уимблдонский турнир. В одиночном финале Новаку Джоковичу понадобилось почти пять часов, чтобы переиграть Роджера Федерера. Победитель получили чек на 2,35 миллиона фунтов стерлингов, что является рекордом в истории Уимблдонских турниров. Столько же получила и румынка Симона Халеп, победившая в женском финале.

НОВАК УЖЕ ДВАЖДЫ ПОБЕЖДАЛ РОДЖЕРА В ЛОНДОНЕ

GettyImages-1161993906

Вчера на центральный корт вышли Джокович и Федерер. Серб выигрывал в Лондоне четыре раза, дважды (2014 и 2015 годы) побеждая в финале именно Федерера. Общий счет личных встреч был 25-22 в пользу Джоковича.

Экс-первая ракетка мира швед Матс Виландер попробовал предсказать, каким будет теннис в финале и назвал фаворитом серба.

– Джокович – серьезный фаворит. Главное оружие Федерера – подача, но она не слишком мощная, и Новак найдет способ справиться с ней. Теннисисты примерно равны, но в некоторых компонентах Джокович превосходит соперника: в движении, на приеме и при ударах бэкхендом. Ожидается непростой матч. Джокович будет испытывать колоссальное давление, и у Федерера появится шанс, – цитировал Виландера Tennis World USA.

Непростой, это мягко сказано. Изматывающий поединок длился почти пять часов. Впервые в истории лондонских турниров был сыгран одиночный тай-брейк. Он был введен после того, как на Уимблдоне-2018 оба мужских полуфинала продолжались дальше счета 6:6 в пятом сете, а один вообще игрался шесть с половиной часов до счета 26:24.

Но это не единственный рекорд. Теннисисты провели на корте 4 часа 55 минут – это самый долгий финальный матч в истории Уимблдона. Прежний самый продолжительный финал состоялся в 2008 году, длился 4 часа 48 минут. В нем Рафаэль Надаль победил опять же Федерера. Этот поединок до вчерашнего вечера считался лучшим в истории тенниса. Возможно, после того, что происходило вчера на Центральном корте, специалисты и историки изменят свое мнение.

Был и еще одни подтекст у этого поединка. У Федерера перед матчем было 20 титулов «Большого шлема», 18 – у Надаля, у Джоковича – 15. Через месяц швейцарцу стукнет 38, ему безусловно хотелось оторваться от преследователей. Хотя, если серб будет так же играть еще года три-четыре, Рождера он наверняка догонит и перегонит.

«ХОТЯ БЫ Я МОГУ СТОЯТЬ НА НОГАХ»

GettyImages-1161999063

Джокович считался фаворитом, но победы скорее заслуживал Федерер. Однако в первой и третьей партиях серб лучше сыграл в концовках. В обоих случаях теннисисты добирались до тай-брейка, причем Роджер не позволял сопернику заработать ни единого брейк-пойнта, и оба раза в «теннисной лотерее» Новак оказывался сильнее.

Ключевой момент поединка наступил в конце пятой партии: Федерер имел двойной матчбол на своей подаче при счете 40:15. Но не дожал соперника. Это, как в шахматах не поставить мат в два хода, а в футболе дважды пробить из пределов вратарской в штангу.

Видимо, после этого теннисные боги решили, что Роджер победы не заслуживает. Хотя шансы перевернуть ход матч в свою пользу у него все же еще были – ведь заключительная партия продлилась до счета 12:12! Но следует отдать дань железному характеру и выдержке Новака: он взял четыре очка кряду на приеме и, отыграв еще два скрытых матчбола при 11:11, довел дело до решающего тай-брейка. Таким образом, Джокович вошел в историю: выиграв первый решающий тай-брейк в истории одиночных матчей на Уимблдоне.

Итак, 32-летний Джокович победил на четвертом Уимблдоне из последних пяти, а всего у серба теперь пять побед на лондонских кортах, он сравнялся с великим Бьорном Боргом. Но пока делит со шведом третье место в Открытой эре, уступая Питу Сампрасу (7) и… Федереру (8). Общее число побед в турнирах «Большого шлема» у Новака достигло 16!

Как ни странно, после матча Федерер не выглядел убитым и даже нашел в себе силы шутить.

– Надеюсь, что я показал пример другим людям, что в тридцать семь еще не все кончено. Я полностью выложился, отдал всего себя без остатка, мне потребуется какое-то время, чтобы восстановиться физически. Ну, хотя бы я могу стоять на ногах, – улыбался швейцарский теннисист.

Эти слова были произнесены на корте, сразу после окончания поединка. Затем микрофон взял победитель.

– С самого детства я мечтал выиграть Уимблдон, – признался Джокович. – Когда мне было 5 лет и я еще только делал свои первые шаги, хотел победить именно на этом турнире. В своей комнате я из различных предметов делал кубки и представлял, что стал чемпионом. Сейчас у меня в руках настоящий кубок, и это особенное чувство, потому что за моей победой наблюдали мой сын, а также мои родители и вся моя команда. Моя жена и дочка сейчас в Лондоне, я передаю им большой привет, мы скоро встретимся, – сказал Джокович.

Уимблдон
Турнир «Большого шлема»
Открытые корты
Покрытие – трава
Общий призовой фонд 38 млн фунтов стрелингов

Женщины. Финал

Серена Уильямс (США) – Симона Халеп (Румыния) – 2:6, 2:6

Мужчины. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3)

09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
14/07 11:30Футбол
«Крылья Советов» и ЦСКА: что ждать от них в новом сезоне. Мнение АндроноваНаш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Крыльев Советов» и ЦСКА.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
03/07 21:30Теннис
Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг УимблдонаДаниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
09/07 10:00Хоккей
Джокеры «Барыса» и экс-партнер Панарина. Легионеры-дебютанты КХЛЧемпионы мира и крепкие игроки из-за океана – кем усилились клубы КХЛ в межсезонье.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
14/07 14:00Хоккей
Войнов – в «Авангарде». Омск готов к походу за Кубком Гагарина«Ястребы» подписали контракт с лучшим российским защитником.
09/07 14:00Хоккей
Похоже, Ткачев не уедет в Америку. СКА нашел замену ГусевуТкачев и СКА нужны друг другу. У форварда больше шансов стать звездой в России.
03/07 11:00Бокс
Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерамиФедор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.
14/07 08:00Футбол
Валерий Рейнгольд: Я бы не засчитал гол ЖигоБывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (1:0).
14/07 07:00Футбол
Олег Кононов: Победа греет душу, но надо двигаться дальшеПресс-конференция главного тренера «Спартака» после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (1:0).
30/06 09:30ММА
Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.
14/07 18:30Футбол
«Ахмат» и «Краснодар»: Андронов – о том, что ждать от них в новом сезонеНаш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Ахмата» и «Краснодара».
15/07 00:00Футбол
Обошлись без Глушакова. «Ахмат» дома обыграл «Краснодар»Команда Мурада Мусаева, уверенно выигравшая предсезонный турнир в Австрии, в первом официальном матче нового сезона потерпела поражение в Грозном.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
14/07 15:30Футбол
Ожидания от нового сезона: «Зенит» и «Тамбов». Мнение АндроноваНаш колумнист взглянул на расписание первого тура и поразмышлял про каждую пару команд. Сейчас очередь «Зенита» и «Тамбова».
Новости
00:26 Футбол СМИ: ЦСКА готов заплатить 12 млн евро за нападающего «Флуминенсе»
00:16 Футбол Александр Соболев: За счет чего удалось обыграть ЦСКА? Дисциплина бьет класс
00:02 Футбол Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс» в качестве менеджера
23:58 Футбол Гол Мареза в компенсированное время вывел Алжир в финал Кубка африканских наций
23:46 Футбол Президент «Барселоны» прокомментировал угрозы со стороны руководства «Атлетико»
23:32 Футбол «Ахмат» дома обыграл «Краснодар»
23:23 Футбол ЦСКА интересуется Дурадо. «Интернасьонал» просит 10 миллионов
23:11 Футбол «ПСЖ» договорился о переходе защитника дортмундской «Боруссии»
22:49 Теннис Новак Джокович: Мечтал выиграть Уимблдон, будучи пятилетним ребенком
22:45 Футбол Семак подтвердил перевод Заболотного во вторую команду
22:32 Экстремальные Источник: президент федерации сверхлегкой авиации погиб при крушении вертолета
22:25 Футбол Бранислав Иванович: Знали, что будет тяжело, так что, должны быть довольны победой над «Тамбовом»
22:21 Футбол «Ахмат» – «Краснодар». Хозяева выигрывают после первого тайма (видео)
22:12 Футбол Сергей Семак – о матче с «Тамбовом»: Сложная игра, в первом тайме недостаточно атаковали
22:08 Футбол Португалия обыграла Италию на юношеском чемпионате Европы
22:04 Теннис Роджер Федерер – после матча с Джоковичем: В 37 лет еще не все кончено (видео)
21:40 Футбол Ерохин признан лучшим игроком матча «Зенит» – «Тамбов»
21:33 Футбол Сенегал обыграл Тунис и вышел в финал Кубка африканских наций
21:33 Бокс Ковалев вылетел в США, где будет готовиться к бою с Ярдом
21:23 Футбол «Интер» одержал первую победу под руководством Конте
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика