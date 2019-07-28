Не Рублев, а золото! Андрей Рублев сыграл финал в Гамбурге и вернулся в топ-50

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ХОРОШАЯ НЕДЕЛЯ

- Проигрывать в финале обидно всегда. Но Николоз сыграл блестяще! Он заслужил победу. Тот факт, что он выиграл здесь второй год подряд, сам по себе внушает уважение. Такое трудно сделать. Даже психологически. А он смог. И я рад за него. Но для меня это в любом случае была хорошая неделя. На данный момент – лучшая неделя в карьере, - признался Рублев.

Возможно, он прав. Хотя таких недель в его карьере было минимум три. Например – в Умаге, в 2017 году, когда Андрей взял первый титул. Потом – на US Open, месяцем позже – там он впервые добрался до четвертьфинала на «мейджоре», сумев взять верх над Григором Димитровым (на тот момент стоявшим в топ-10) и Давидом Гоффеном. Затем – в Дохе-2018, когда новый сезон Рублев начал с того, что пробился в финал, где, правда, уступил Гаэлю Монфису. Так что результат в Гамбурге – не первый подобный успех для Андрея.

Другое дело, что ему предшествовало…

После того финала в Дохе и выхода в третий раунд Australian Open-2018, россиянин поднялся на 31-ю строчку рейтинга. Высшую в карьере для себя. И, казалось бы, только набирал обороты. Но весной получил тяжелую травму спины – стрессовый перелом позвоночника в поясничном отделе. Из-за этого выбыл на несколько месяцев. Потом вернулся, но никак не мог набрать форму. А этой весной пропустил еще шесть недель, теперь – из-за проблем с кистью. В какой-то момент россиянин покинул топ-100. Возвращение выдалось сложным. На травяных турнирах в Галле и Истборне он не сумел пройти квалификацию. На Уимблдоне обыграл Кристиана Гарина (чилиец здорово прибавил в нынешнем году), но после не справился с Сэмом Кэрреем. В Умаге, несмотря на титул двухлетней давности, в борьбе за выход в четвертьфинал оказался слабее серба Душана Лайовича. В основу Гамбурга Андрей прошел «на тоненького» - последним по рейтингу (иначе бы опять пришлось играть квалификацию). А приехал в Германию только 78-м в мире. И без особых надежд на какой-либо результат.

- Серьезно – я бы не удивился, если бы проиграл здесь уже в первом круге, - признавался Рублев. Тем более, на старте ему снова поднялся Гарин. Который на траве, конечно, выступает так себе… А вот на грунте – хорош невероятно!

ДОРОГА К ФИНАЛУ

Но чилийца Андрей прошел вновь. Потом – выбил из сетки норвежца Каспера Рууда. А следом – и это главное! – на двух тай-брейках одолел Доминика Тима. Двукратного финалиста «Ролан Гарроса» и четвертую ракетку планеты. Причем сам Тим играл достойно. Может, не в лучший свой теннис, но близко к нему. А Рублев, несмотря на два брейка соперника в первом сете, не расклеился, не раскис. Сумел собраться, прибавить. И полностью переиграл австрийца, гоняя его вправо-влево, «убивая» подачей и дожимая в ключевые моменты за счет агрессивных ударов.

- Тим – лучший на грунте, после Надаля. И победить его – это многого стоит! По крайней мере, точно добавит уверенности, - улыбался затем россиянин.

Полуфинал против Каррено-Бусты – экс-игрока топ-10 и чемпиона «Кубка Кремля»-2016 – сложился непросто. Пабло увереннее начал матч. Оставил за собой первый сет – 6:4. Во втором отыгрался со счета 0:2 и сам повел 4:2, после чего имел двойной брейк-пойнт. Казалось бы, все? Скис Андрей? Не достает ему стабильности? Если вы думали так, то ошиблись. Поругавшись, побив ракетку о корт, Рублев собрался. Прибавил. Усилил атакующий напор. И для начала вытащил вторую партию (7:5). А после деклассировал соперника в решающем сете – 6:1.

И вышел в свой третий финал. При этом – в первый на турнирах ATP 500. Умаг и Доха – они пониже категорией…

УПОРНЫЙ ГРУЗИН

Другое дело, что и Николоз Басилашвили добрался до решающего матча совсем непросто так.

В прошлом году грузин приехал в Гамбург 81-й ракеткой планеты. Был вынужден сыграть квалификацию. Но прошел и отбор, и основу. В финале справился с Леонардо Майером из Аргентины (6:4, 0:6, 7:5). И взял первый титул. К которому позже добавил второй – на турнире в Пекине. Сейчас Басилашвили – 16-й номер рейтинга. И это – высшая позиция в его карьере. А по пути на рандеву с Рублевым уроженец Тбилиси ушел с двух матчболов в борьбе с хозяином кортов (родившимся как раз в Гамбурге!) и пятой ракеткой планеты – Александром Зверевым! Сначала – спас ситуацию при счете 3:5 в третьем сете. Затем – при 2:5 на тай-брейке. Как и Андрей, он смог прибавить в решающий момент. Переиграть более звездного соперника. И заслуженно пробился в финал.

После такого не взять новый титул – обидно…

Решающий матч удался! В смысле – порадовал простых болельщиков. Которым было все равно, кто победит. И Николоз, и Андрей играли крайне агрессивно. Полагались на свою мощь, а не на ошибки друг друга. Активно двигались по корту. Пробивали и кроссами, и по линии. Изводили друг друга подачей (которая, конечно, местами «проседала» из-за накопившейся усталости, но все-таки давала преимущество игрокам в ключевые моменты). Тут были и отрывы. И камбэки. Но, все-таки, в заключительной партии, Рублев «скис». То ли подсел физически, то ли – ментально. Но дал грузину взять свою подачу, потом – еще раз. И снова спастись не успел.

Басилашвили первым после Федерера сумел отстоять титул в Гамбурге (Роджер побеждал здесь подряд в 2004-2005 годах, когда местный турнир входил в категорию «Мастерс»). А вот Андрей… Андрей все равно нас порадовал! А главное – порадовал себя. Показал, что он близок к своей прежней форме. И что если продолжит играть в том же духе, то до конца сезона пробьется в топ-20.

Пока, по крайней мере, он гарантировал себе место в «полтиннике».