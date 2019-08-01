Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнир - Советский спорт
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01 августа 2019 08:30ТеннисМысин Николай

Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнир

Снявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.

«Советский спорт» о том, что было с россиянкой, чем она занималась, и чего от нее ждать теперь.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МАРИЕЙ?

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В прошлом году Шарапова досрочно завершила сезон из-за проблем с плечом – отыграв US Open (точнее, уступив в четвертом раунде Карле Суарес-Наварро), россиянка приняла решение взять перерыв в несколько месяцев. Вернулась на корт она лишь в январе, приехав на турнир в китайском Шэньчжэне, потом – на Australian Open, а после вылета в Мельбурне (в 1/8 финала – от Эшли Барти) отправилась в Питер. Увы, как оказалось, плечо продолжило болеть, так что в России Шарапова сыграла только один матч, победив Дарью Гаврилову. А после снялась. И впоследствии пропустила не только Индиан-Уэллс и Майами, но и весь грунтовый сезон, включая «Ролан Гаррос».

Очередная длительная пауза закончилась с началом лета. Решив, что полностью готова вернуться, Мария приняла решение «размяться» на Мальорке, где прошла один раунд (оказалась сильнее словачки Виктории Кужмовой), а после не справилась с Анжеликой Кербер. И отправилась в Лондон. На Уимблдон. Тот самый турнир, который она выиграла ровно 15 лет назад, в 17-летнем возрасте, став суперзвездой и иконой современного тенниса.

Сейчас от Шараповой ждали всего, чего угодно. Что она вылетит в первом круге, не совладав с Полин Парментье. Что проведет пару хороших матчей, как часто это делала в последние годы, но подсядет физически в началу второй недели и выпадет из борьбы в четвертом раунде, либо в четвертьфинале. Что она, наконец, сумеет сотворить мини-сенсацию – подобную той, что сделала в 2004-м – дойдя до решающей стадии и даже выиграет титул! Но то, что случилось, не ожидал, если честно, никто. Мария… снова «сломалась». И снова снялась из-за травмы.

При этом не очень красиво – при счете 0:5 в третьем сете. В подобных ситуациях матч принято доигрывать, пусть даже на одной ноге. Но, тем не менее, факт – Шарапова действительно травмировала руку. Вызвала на корт врача. Стала играть заметно хуже. И, в итоге, отказалась от продолжение борьбы.

Меня давно беспокоили боли в левом предплечье, призналась Мария. – Причем, никто из врачей так и не смог мне сказать, в чем, собственно, дело. Сейчас мне предстоит еще одно обследование. И, конечно, я буду лечиться. Не знаю, сколько это потребует времени. Но я надеюсь вернуться на корт во время турниров в Канаде и в Цинциннати.

ЧЕМ ОНА ЗАНИМАЛАСЬ?

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Если зимой, снявшись в Питере, Мария сразу отправилась в США и на какое-то время пропала из поля зрения СМИ и болельщиков, сейчас все было иначе. Шарапова осталась в Лондоне и стала публиковать в соцсетях подробности того, как проводит свободное время. Она успела посетить выставку художника Олафура Элиассона («Если кто еще не был – обязательно загляните!» советовала фанатам Мария). После – отправилась в Испанию, в Севилью, где отметила день рождения своего бойфренда, британского миллионера Александра Гилкса. Затем «засветилась» в итальянской Флоренции. И по всему было видно – теннисистка наслаждается отпуском, используя возможность попутешествовать по красивым европейским местам.

Но главное – отметилась на острове Эльба, где провела сбор в Академии Риккардо Пьятти – бывшего тренера Новака Джоковича, Ивана Любичича, Ришара Гаске и Милоша Раонича, а ныне – наставника Борны Чорича. О визите Шараповой Пьятти рассказал сам, поблагодарив теннисистку за две недели совместной работы. И это косвенно говорило о том, что Мария готова вернуться. Что проблемы с предплечьем не такие серьезные, как с были с плечом. А значит, все идет по графику – россиянка действительно может сыграть на «Премьерах» в Америке в преддверии US Open. На который теперь делает главную ставку – провал еще и в Нью-Йорке окончательно перечеркнет для нее этот сезон.

Попутно Шарапова серьезно опустилась в рейтинге – на 82-ю позицию. Подняться выше – одна из главных задач.

Наконец, пару дней назад пришло подтверждение – Марии дали wild card на турнир в Цинциннати (еще одно «спецприглашение» выделили для Винус Уильямс). Плюс она заявилась в Торонто. То есть, если ничего не изменится, мы вновь увидим Шарапову на корте уже на следующей неделе.

ЧЕГО ЖДАТЬ ТЕПЕРЬ?

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После конфуза на Уимблдоне загадывать что-либо страшно. Тем более, сложно строить прогнозы, не зная одиночной сетки и ближайших соперниц Марии. Зато можно вспомнить историю. И узнать, что, например, в Канаде Шарапова всегда играла неудачно. Разок была в финале – в 2009 году, уступив там Елене Дементьевой. А больше – даже в лучшие годы и даже на пике карьеры – не проходила дальше третьего раунда. На этой же стадии она проиграла и в прошлом сезоне – француженке Каролине Гарсии.

А главное – именно на этом турнире Шарапова получила ту страшную травму, которая еще в 2008 году перевернула всю ее карьеру. В Монреале (канадский «Премьер» проводится поочередно в Торонто и Монреале) в поединке с полячкой Мартой Домаховской Мария, будучи первой ракеткой планеты, заработала разрыв связок плеча. И это стоило ей выступления на Олимпиаде в Пекине, привело к операции, лишило «убойной» подачи (один из главных козырей совсем юной Шараповой) и вынудило полностью менять игру. К счастью, все обошлось – россиянка вернулась на топ-уровень, вновь возглавила рейтинг, дважды взяла «Ролан Гаррос»… Но отголоски той травмы дают о себе знать до сих пор. Мы же помним, из-за чего Мария досрочно завершила прошлый сезон?

С Цинциннати у нее отношения чуть получше. Правда, Шарапова здесь выступала лишь четыре раза. Последний – в далеком 2014 году. Зато успела взять титул (2011), еще раз выйти в финал (2009 – уступила Ким Клийстерс) и в полуфинал (2014 – проиграла Ане Иванович). Возможно, прошлые успехи помогут ей и в этот раз. В Огайо Мария отмечается редко, да метко!

Но главное, конечно, не столько победы. Сколько здоровье теннисистки. Если в предстоящие две недели Шарапова опять получит травму, это будет ну совсем не смешно!

А В ЭТО ВРЕМЯ…

КУЗНЕЦОВОЙ, НАКОНЕЦ, ДАЛИ ВИЗУ

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Светлана Кузнецова все-таки получила американскую визу, о чем рассказала в своих соцсетях.

Друзья, хотела бы поблагодарить всех за поддержку, сказала двукратная чемпионка «Больших шлемов». Много людей откликнулось по поводу моей ситуации с визой. Наконец-то я ее получила! И, повезло, что в тот же день получила канадскую визу. Так что первым рейсом вылетаю в Канаду. Недостаточно времени на акклиматизацию и тренировки в Америке, как бы мне хотелось, но уже двигаемся дальше, есть какой-то прогресс.

Напомним, ранее Кузнецова рассказала, что не смогла оформить визу в США и вылететь в Вашингтон, где на этой неделе проходит турнир, действующей чемпионкой которого она является. При том, что россиянка сдала паспорт еще в феврале, сотрудники американского консульства затянули процесс и не подготовили все документы вовремя. Из-за этого Светлана потеряет очки за прошлогодний титул и опустится в конец второй сотни рейтинга.

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Спасибо всем 🤗

Публикация от Svetlana Kuznetsova/ Кузнецова (@svetlanak27)

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