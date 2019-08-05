Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два года - Советский спорт
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05 августа 2019 20:00ТеннисМысин Николай

Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два года

Даниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...

...Зато вернулся на девятое место рейтинга. И поднялся на седьмую позицию в чемпионской гонке ATP. А значит – Даниил серьезно претендует на поездку на Итоговый чемпионат в этом году.

ШЕСТОЙ ФИНАЛ МЕДВЕДЕВА

Nick

Дело даже не в том, что Медведев дошел до финала. А в том, как именно он это сделал! Даниил впервые приехал на турнир в качестве игрока топ-10. Получил третий номер посева. И на протяжении недели ни разу не дал повода усомниться, что по праву пробился в «десятку».

Бьерна Франтанджело во втором круге он просто не заметил – 6:3, 6:4. Фрэнсиса Тиафу почти что разгромил – 6:2, 7:5! Марина Чилича прошел на классе – 19 эйсов, ни одного брейк-пойнта у соперника, победа – 6:4, 7:6 (9:7). При том, что хорват – чемпион US Open-2014 – находится в отличной форме и явно планирует в ближайшее время сам вернуться в топ-10 (не так давно – зимой прошлого года – он был третьим в мире). Петер Гойовчик, в свои 30 лет проведший лучший турнир за карьеру, попал в основу как лаки-лузер (он вылетел в квалификации, но занял место в сетке после того, как с Вашингтона снялся Бернард Томич), пробился в полуфинал, но был попросту уничтожен Медведевым – 2:6, 2:6. Все соперники россиянина смотрелись действительно здорово, но сам Даниил играл безупречно! На подаче – особенно. И в ключевых моментах – тоже. Он стал вторым игроком, который в этом году сыграл аж семь полуфиналов (после Надаля). И в шестой раз за два года пробился в финал. Четырех из которых перед этим выиграл.

Я стараюсь делать то же самое, что и раньше. Просто много работаю и борюсь за победу в каждой новой игре. Эта задача не меняется с рейтингом. Но с местом в топ-10 приходит давление. Ведь ты, во-первых, хочешь закрепиться и подняться еще выше и выше. А, во-вторых, соперники иначе начинают к тебе относиться. Теперь ты изначально обычно фаворит. И должен подтверждать свой уровень. Это непросто. Но, в принципе, я справляюсь с подобным давлением. Поскольку знаю, что если буду делать то, что умею, все будет нормально. И я могу еще прибавить в рейтинге, – рассказывал Даниил.

В прошлом сезоне он выиграл все три своих финала – в Сиднее, Винстон-Салеме и Токио. В этом взял титул в Софии, но уступил в Барселоне. Впрочем, как раз ожидаемо, ведь проиграл Медведев Доминику Тиму, который месяцем спустя дойдет до решающей стадии «Ролан Гарроса». И если в Испании австриец изначально был фаворитом, то в Вашингтоне вышло все наоборот. Теперь шансы Медведева оценивались выше, чем у его соперника.

Проблема в том, что соперником Даниила стал австралиец Ник Кирьос.

СОПЕРНИК-БАЛАГУР

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Ник – самый необычный персонаж во всем мужском теннисе. Сын грека и малайки, играющий за Австралию. Когда-то – очень пухлый (а если сказать прямо – просто толстый) ребенок, который неожиданно классно смотрелся на корте. Теперь – высокий, стройный, статный парень. И главный шоумен ATP-Тура. В 19 он уже бил Надаля и выходил в четвертьфинал Уимблдона. Успел побыть 13-й ракеткой мира и выиграть 5 титулов. Он всего на год старше Даниила, но в отличие от Медведева, дано на виду. И многими воспринимается как самый талантливый молодой теннисист их тех, кто младше Джоковича с Марреем. При этом вместе с талантом в Кирьосе удивительным образом сочетается раздолбайство и склонность к одиозным поступкам. Частенько он выглядит так, будто на корт его выгнала мама, и он очень не хочет играть, а думает о вечеринке в стрип-клубе. Ник может спорить с судьями, публично критиковать звезд, без лишней скромности признается, что несмотря на низкий рейтинг (в Вашингтон австралиец приехал только 52-й ракеткой мира) является одним из самых популярных игроков (и это правда!). Разбить ракетку в матче после проигранного гейма? Берите выше – Кирьос швыряет стулья! Забыть про тренировку накануне матча? И это «мелко» – Ник отправится в паб и будет без стеснения пить пиво до полуночи перед тем, как сыграет на Уимблдоне с Надалем. Он может неожиданно подать с руки (на чем часто ловит соперников, записывая на свой счет нестандартные эйсы). А может пустить мяч со скоростью под 240 км/ч. Он может откровенно «слить» целый сет, отдав его 0:6. А после – вынесет того же соперника 6:1 в новой партии (так было на Уимблдоне с Джорданом Томпсоном).

Но главное, что мы знаем о Нике – если он хочет играть, то он играет так, что оставляется только удивляться: почему этот парень до сих пор не взял «Большой шлем»? И как так вышло, что рейтинг возглавляет какой-то Новак Джокович, а не вот этот техничный, мощный, очень быстрый парень?

Как вы уже поняли, в Вашингтоне был именно такой Ник. Ушедший с матчбола в полуфинале со Стефаносом Циципасом. И ставший соперником Даниила в решающей встрече.

ДВА УПОРНЫХ ТАЙ-БРЕЙКА

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Медведев продолжил играть совершенно! Убойная подача, уверенные действия на задней линии... Неплохие приемы – с поправкой на то, что сам Кирьос тоже ударно подавал. В равной борьбе ребята дошли до тай-брейка. Где россиянин вырвался вперед – 4:1! До этого момента он уступил лишь один розыгрыш на своей подаче. За весь первый сет! Еще раз, вдумайтесь – всего один! А сам сделал два мини-брейка. Увы, нервы Кирьоса оказались покрепче. И, подловив Даниила на паре ошибок, австралиец сперва сравнял счет. А после выиграл сет – 7:6 (8:6).

Вторая партия прошла по тому же сценарию. Опять – тай-брейк. И снова – успех австралийца. Он продолжал устраивать шоу – активно общался с болельщиками, несколько раз пробил из-под ноги (причем – в ключевые моменты!). Конечно же, не удержался от подачи с руки – правда, Медведева врасплох не застал. Было видно – Ник получает удовольствие! А не только лишь бьется за титул, рейтинг и призовые (проигравший в этом матче получил 183 740 долларов, победитель – 364 390). За это, собственно, его и любят. И, все-таки, в отличие от большинства других турниров, было заметно – ему действительно нужна победа. А тут россиянин оказался бессилен. Что, к слову, сам признал – потом, во время награждения.

– Мы знаем, как здорово действует Ник, когда этого хочет. На этой неделе он и правда хотел. И сделать что-то было очень сложно, – вздохнул Даниил.

В любом случае, мы увидели главное. Медведев не просто так оказался в топ-10. И он действительно способен отобраться на Итоговый турнир ATP (сейчас россиянин – седьмой в чемпионской гонке). И он находится в отличной форме! А значит, этим летом способен нас порадовать еще. В том числе, на текущей неделе – в Канаде. Где, правда, во втором раунде опять может встретиться с Кирьосом…

Вашингтон (США). Турнир ATP. Категория ATP 500
Открытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд – $1 895 290

Одиночный разряд. Финал

Ник Кирьос (Австралия) – Даниил Медведев (Россия, 3) – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)

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